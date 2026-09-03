Las cuatro excomponentes de Nueva Línea ya tienen nuevo nombre: el inicio de una nueva etapa

El misterio ya tiene respuesta. Las cuatro excomponentes vocales de Nueva Línea ya tienen nombre para su nueva etapa musical: "Las kuatro". El grupo ha desvelado este miércoles 3 de septiembre su nueva identidad acompañada de sus primeras imágenes de estudio y con un mensaje en el que explican el significado de una elección que, según ellas mismas, nació de forma natural durante uno de los momentos más complicados que han vivido juntas.

La formación había mantenido la expectación durante los últimos días, dejando varias pistas sobre el nombre que finalmente ha confirmado las sospechas de muchos seguidores. La elección de Las cuatro responde a la historia personal que comparten sus integrantes y al vínculo que, según explican, se reforzó tras su salida de Nueva Línea y el inicio de este nuevo camino profesional.

Una promesa en un aeropuerto que acabó dando nombre al grupo

El nuevo proyecto ha presentado su nombre con un vídeo en el que las cuatro artistas recuerdan cómo surgió la idea. "Nombres que simplemente se eligen y otros que terminan teniendo un significado mucho más grande de lo que imaginabas", explican.

La historia comenzó, según relatan, en un aeropuerto, con las maletas preparadas y muchas dudas sobre el futuro. Fue allí donde se hicieron una promesa: no soltarse nunca de la mano.

"Sin buscarlo, terminamos siendo mucho más que compañeras de trabajo", cuentan en su presentación. Las cuatro aseguran que atravesaron momentos difíciles, pero que siempre encontraron en las otras un apoyo fundamental para seguir adelante.

"Nos tocó vivir momentos complicados, pero ahí estuvimos sirviéndonos de escudo", señalan en el mensaje con el que han querido explicar el significado emocional del nombre.

De la ruptura de Nueva Línea a una nueva etapa musical

El nacimiento de Las kuatro llega después de una etapa de cambios para una de las formaciones más conocidas del panorama musical canario. Las cuatro vocalistas formaban parte de Nueva Línea, grupo que anunció una ruptura que abrió un nuevo capítulo para sus integrantes.

Tras aquella separación, las artistas decidieron continuar juntas y apostar por un proyecto propio. Desde entonces, sus seguidores han estado pendientes de cada movimiento, a la espera de conocer tanto el nombre como la imagen definitiva de esta nueva formación.

El anuncio supone un paso más en esa reconstrucción y una declaración de intenciones: dejar atrás las dudas y comenzar una etapa en la que la unión entre ellas será una de sus principales señas de identidad.

"Hoy no solo volvemos, venimos a dejar claro quiénes somos", afirman en el vídeo de presentación. "Cuando la conexión es real, nada ni nadie la rompe".

Quevedo también se suma al lanzamiento de Las cuatro

El estreno del nombre ha contado además con un apoyo muy especial. El cantante canario Quevedo ha participado en la difusión del lanzamiento de Las kuatro, sumándose a la presentación pública de esta nueva etapa de las artistas.

La colaboración del intérprete grancanario refuerza la expectación alrededor de un proyecto que ha generado interés desde que se conoció la continuidad de las cuatro vocalistas fuera de Nueva Línea.

Con esta presentación, Las kuatro dejan atrás el periodo de incertidumbre y ponen nombre a una historia que, más allá de la música, gira alrededor de la amistad y la confianza construida durante años.