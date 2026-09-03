La demanda eléctrica crece un 1,9% en agosto en Canarias

La demanda eléctrica se elevó un 1,9% en Canarias en agosto respecto al mismo mes de 2025, teniendo en cuenta los efectos de laboralidad y las temperaturas, según datos del operador del sistema Red Eléctrica de España (REE).

En términos brutos, la demanda fue de 843.145 MWh, un 3,1% superior a la de agosto del ejercicio pasado. En el acumulado del año 2026, Canarias ha registrado una demanda de 5.988.031 MWh, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2025. En cuanto a la generación eléctrica, el ciclo combinado, con un 35,9% del total, fue la primera fuente en Canarias en agosto, seguida por la eólica, tecnología que alcanzó una cuota del 22,9% tras generar 192,8 GWh, un 29% más que en agosto de 2025.

Durante en este mes, la participación de, la producción renovable se ha incrementado un 21,6% en el archipiélago y su participación ha sido del 28,7% sobre el total de energía generada. A nivel nacional la demanda aumentó un 2,4% el pasado mes de agosto con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad.

En términos brutos, la demanda fue de 23.137 gigavatios hora (GWh), un 3,7% superior a la del mismo mes de 2025. En el pasado mes de agosto, y con los datos disponibles a día de hoy, se estima que las instalaciones de autoconsumo han generado en torno a los 1.600 GWh. Mientras, en los ocho primeros meses de 2026, España ha registrado un total de 175.858 GWh de demanda eléctrica, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se tiene en cuenta la laboralidad y las temperaturas, este crecimiento se sitúa en el 1,7%.

Las renovables

En lo que respecta a las tecnologías, las renovables aumentaron en agosto su aportación un 11% respecto al mismo mes del año pasado, y alcanzaron los 13.640 GWh, con los que obtuvieron una participación del 53,6% en el total de la estructura de generación.

Entre ellas, la solar fotovoltaica lideró la generación por quinto mes consecutivo con el 29,2%, cuota alcanzada al incrementar su generación un 27,5%, hasta los 7.445 GWh. Además, esta tecnología ha superado su cifra máxima de producción diaria el 5 de agosto, jornada en la que alcanzó los 281,2 GWh. La segunda tecnología en el 'mix' de agosto fue el ciclo combinado, con un 20,7%; seguida por la nuclear, con un 18,6%; la eólica, con un 13,3% y la hidráulica, con un 6,9% del total.

El 72,2% de la generación, libre de CO2

Durante el mes de agosto, el 72,2% de la generación fue libre de CO2 equivalente, lo que supone un incremento del 8,2% en la cantidad de GWh producidos sin emisiones. Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el mix español asciende en agosto al 55,1%, según las estimaciones disponibles. Por otra parte, con el fin de promover un mayor aprovechamiento de la generación renovable, en agosto se han integrado a la red un total de 954 GWh mediante el almacenamiento en baterías y bombeo hidráulico.

En las Islas Baleares la demanda de electricidad en agosto aumentó un 15,4% una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas. En términos brutos, la demanda mensual se estimó en 850.670 megavatios hora (MWh), un 16,4% superior que la registrada durante el mismo periodo del año 2025. En los ocho primeros meses del año 2026, la demanda de electricidad balear se sitúa en los 4.609.048 MWh, un 6,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

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En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con el 63% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación de las islas este mes, seguida por los motores diésel, responsables del 11,3%, y la solar fotovoltaica, con el 10,6% al incrementar en un 18% su producción mensual. Así, las energías renovables crecieron un 20,6% respecto al mismo periodo del año pasado, y alcanzaron una cuota del 13% sobre el total del archipiélago. Durante este octavo mes del año, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 23,5% de la demanda eléctrica balear.