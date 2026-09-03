Grupo Loro Parque, un referente en educación ambiental

El Grupo Loro Parque cerró el curso escolar 2025/2026 con más de 42.000 estudiantes alcanzados a través de sus diferentes programas educativos, una cifra que afianza su posición como referente de la educación ambiental en Canarias y confirma la creciente implicación de la comunidad educativa con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección de la naturaleza.

El balance refleja la consolidación de un modelo educativo integral que trasciende las instalaciones de Loro Parque y Poema del Mar para llevar el conocimiento y la sensibilización ambiental directamente a los centros escolares, los espacios naturales y las aulas digitales. Una propuesta que combina divulgación científica, experiencia directa y participación activa con un objetivo común, como es convertir la educación en una herramienta real para la conservación.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, afirmó que “estos resultados reflejan algo que para nosotros es esencial, la conservación comienza por la educación. Conseguir que miles de niños y jóvenes conozcan mejor la naturaleza, comprendan las amenazas a las que se enfrenta y desarrollen respeto por los animales es la mejor inversión que podemos hacer para su futuro. Y contar con una valoración del 98% por parte del profesorado demuestra, además, la solidez y la utilidad educativa de este modelo”.

Durante el curso 2025/2026, 9.411 escolares participaron en 254 visitas educativas a Loro Parque y Poema del Mar, donde pudieron acercarse al conocimiento de los animales y los ecosistemas y comprender algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la conservación de la biodiversidad.

El trabajo educativo se extendió, además, mucho más allá de los parques. A lo largo del curso se desarrollaron 78 actividades complementarias, entre acciones de sensibilización y limpiezas de playa, en las que participaron 5.386 estudiantes.

Estas iniciativas permiten trasladar la conservación al entorno inmediato del alumnado y convertir conceptos como la contaminación marina, la gestión de residuos o la protección de los ecosistemas en experiencias prácticas capaces de generar conciencia y compromiso.

La educación digital volvió a desempeñar también un papel destacado. El equipo educativo realizó 24 videoconferencias que permitieron llegar a 4.070 escolares de 93 centros educativos, ampliando el alcance territorial de los programas a centros de toda Canarias e incluso a alumnado de Castilla-La Mancha y Aragón.

Uno de los grandes motores educativos del curso volvió a ser la Exposición Itinerante de Cetáceos de la Macaronesia, que visitó 65 centros escolares y acercó la biodiversidad marina del Archipiélago a 19.386 estudiantes.

A través de esta iniciativa, el alumnado puede descubrir la extraordinaria riqueza de cetáceos presentes en las aguas canarias, conocer las principales amenazas que afectan a estas especies y comprender la importancia de conservar sus hábitats.

La exposición amplió además su presencia más allá de los centros educativos, participando en citas culturales y divulgativas como FIMAR y MUECA, contribuyendo así a acercar el conocimiento científico y la conservación marina al conjunto de la sociedad.

El Grupo Loro Parque estuvo presente igualmente en siete ferias vinculadas a la sostenibilidad, la ciencia y el clima, además de colaborar en encuentros solidarios y actividades relacionadas con la conservación del medio marino.

La apuesta educativa del Grupo tiene también uno de sus pilares fundamentales en el profesorado. Durante el curso se celebraron 82 Jornadas Informativas del Profesorado, con la participación de 3.409 docentes pertenecientes a 617 centros educativos.

Estos encuentros permiten a los profesionales de la enseñanza conocer de primera mano los recursos pedagógicos disponibles y facilitan la incorporación a la actividad escolar de contenidos relacionados con la biodiversidad, la sostenibilidad, el bienestar animal y la conservación.

El 98% de satisfacción alcanzado entre el profesorado supone uno de los principales avales de la propuesta y refleja tanto el valor didáctico de las actividades como el trabajo desarrollado por el equipo educativo.

Con este balance, el Grupo Loro Parque refuerza una trayectoria educativa que crece y evoluciona curso tras curso, combinando ciencia, divulgación, contacto con la naturaleza y participación para despertar vocaciones y generar conciencia ambiental desde las primeras etapas de la vida.

Más allá de las cifras, los resultados muestran la capacidad de un modelo que conecta a alumnado, docentes, familias y centros educativos con uno de los grandes retos de nuestro tiempo: proteger la biodiversidad y garantizar que las nuevas generaciones comprendan el valor de conservar el planeta.

“El balance de este curso confirma que existe una comunidad educativa cada vez más comprometida con la naturaleza. Nuestro propósito es seguir poniendo el conocimiento científico al alcance de los más jóvenes y ofrecerles experiencias que despierten su curiosidad, pero, sobre todo, que les hagan comprender que ellos también pueden formar parte activa de la conservación”, concluyó Cybell Kiessling.