La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los dueños canarios de mascotas están obligados a responder por los daños que causen sus animales

Tener una mascota implica mucho más que garantizar su salud y bienestar. Los propietarios también deben asumir la responsabilidad sobre las consecuencias que puedan generar el comportamiento.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece una serie de obligaciones que los propietarios deben cumplir para garantizar la salud, cuidado y bienestar. Además, de ser el responsable de las conductas de su animal de compañía.

La ley deja claro quién es el responsable

El artículo 24.3 de la Ley de Bienestar Animal establece que "la persona responsable de un animal será también responsable de los posibles daños, perjuicios o molestias que, sin mediar provocación o negligencia de un tercero, pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural, de conformidad con la legislación aplicable".

La norma incluye los daños que puedan producirse a personas, otros animales, bienes públicos o privados, vías y espacios públicos o el medio natural. El dueño tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo.

Los dueños son responsables de los actos de sus mascotas / LP

Las multas a las que se enfrentan los propietarios

Además de la responsabilidad por los daños causados, la Ley de Bienestar Animal establece una serie de sanciones por incumplirla. Las infracciones se clasifican en:

Leves: multas desde 500 hasta 10.000 euros

multas desde 500 hasta 10.000 euros Graves: sanciones de hasta 50.000 euros

sanciones de hasta 50.000 euros Muy graves: multas desde 50.001 hasta 200.000 euros

La cuantía dependerá de la infracción cometida y de la gravedad de los hechos.

La normativa es clara y los propietarios deben conocer sus obligaciones mantener a sus mascotas controladas y adoptar las medidas necesarias para garantizar una convivencia segura con el resto de ciudadanos.