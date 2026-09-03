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¿Perder el carné de conducir significa volver a examinarse? La DGT resuelve la duda de muchos conductores canarios

Tráfico recuerda a los conductores cómo puede solicitar un duplicado del permiso de conducir

¿Cómo solicitar un duplicado del permiso de circulación?

¿Cómo solicitar un duplicado del permiso de circulación? / NEOMotor

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Helena Ros

Helena Ros

Perder la cartera, sufrir un robo o que el permiso de conducir se deteriore puede convertirse en un problema para muchos conductores. Sin embargo, quedarse sin el documento físico no significa tener que volver a realizar ningún examen.

La Dirección General de Tráfico (DGT) permite solicitar un duplicado del permiso de conducir y recuerdan que "el duplicado de un permiso de conducir supone la expedición de un nuevo documento con las mismas fechas de validez".

Qué hacer si pierdes el carné de conducir

Cuando un conductor pierde su permiso, lo primero que debe comprobar es si el documento se encontraba vigente. En el caso de que el carné hasta caducado corresponde realizar una renovación del permiso de conducir. Si se trata de robo o pérdida, el duplicado permite obtener una nueva tarjeta sin necesidad de repetir pruebas ni exámenes.

Además, los conductores deben conocer que "su permiso de conducir también está disponible, con la misma validez legal, en la app miDGT", explican.

Cómo solicitar el duplicado del permiso

La DGT ofrece tres vías diferentes para realizar este trámite:

Por internet

Los conductores pueden solicitar el duplicado a través de la Sede Electrónica de la DGT. Para ello es necesario identificarse mediante certificado digital y abonar previamente la tasa correspondiente al trámite. El importe de la tasa es de 20,81 euros.

Por teléfono

Otra opción es llamar al 060. En este caso será necesario comprobar la identidad del solicitante y realizar previamente el pago de la tasa establecida.

Presencial

También es posible acudir a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Para realizar el trámite presencialmente es necesario solicitar cita previa a través de internet o llamando al 060 y presentar la documentación requerida, como el DNI, pasaporte o permiso de residencia.

Los documentos necesarios para la renovación

Para solicitar el duplicado del permiso de conducir, el conductor deberá identificarse con:

  • DNI
  • Pasaporte
  • Permiso de residencia

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En función del motivo del duplicado, puede ser necesario aportar información adicional sobre la pérdida o robo del documento.

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