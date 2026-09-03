Inclusión sobre cuatro patas: Canarias entrega gratis perros de asistencia a hogares con necesidades especiales

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria ha sido este jueves el escenario de una transformación social sin precedentes en el Archipiélago. Entre ladridos de emoción y colas inquietas, se ha celebrado la entrega gratuita de siete perros de asistencia a sus nuevos usuarios y familias. Es el broche de oro de una andadura de paciencia que une la formación de personas desocupadas con un apoyo tierno y vital para hogares que llevan años esperando una oportunidad.

Su utilidad ya late en la vida de los beneficiarios seleccionados por convocatoria pública en cuatro islas: cuatro en Gran Canaria, uno en Fuerteventura, uno en Tenerife y el can destinado a la Unidad de Rescate de El Hierro. Entre los binomios consolidados hoy, destaca Lolo (perro señal) al lado de Laura, que tiene discapacidad auditiva. Asimismo, Lúa, Lisa, Emilio, Suso y Soto (perros de integridad física) velarán por el bienestar de Eric, Adrián, Manuel, Alejandro y Ainara, menores diagnosticados con autismo.

Seguridad en el día a día

Uno de los hogares transformados desde hoy es el de María Pilar Santana, madre de Manuel, de ocho años. Santana llevaba años valorando esta alternativa terapéutica y describe con emoción el alivio que Lisa, una cariñosa perra, aportará frente a riesgos como la falta de percepción del peligro ante los semáforos o pasos de peatones. Según relata, «él piensa en su cabeza, "Quiero hacer algo." Y va, lo hace y entonces no te da tiempo de reacción y con la perrita, pues la verdad que tienes una seguridad».

La madre confía en que el animal romperá barreras de aislamiento cotidiano: «aporta mucha autonomía porque puedes hacer paseos con él y con la perrita y seguridad, autonomía y compañía también porque ellos muchas veces están muy solos». Para su hijo, que siempre ha sentido afinidad por los perros, Lisa será un ancla de compañía constante y un apoyo insustituible.

Los perros de asistencia llegan al Museo Elder para encontrarse con sus nuevos dueños. / Mauricio del Pozo

Un hito de inclusión y empleo

Detrás de cada mirada hay un esfuerzo invisible respaldado con fondos públicos. Según datos de la Consejería de Turismo y Empleo recogidos en el Boletín Oficial de Canarias, la iniciativa contó con una subvención de 486.891,35 euros gestionada mediante un convenio con la Asociación Terapican. Esta inversión pública ha permitido capacitar a veinte personas desempleadas, quienes han obtenido la certificación profesional de nivel 3 como instructores de perros de asistencia.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, recalca el impacto de esta inversión en un nicho sin profesionales certificados. Cada can cuesta 20.000 euros, una cifra inasumible para la mayoría de estos hogares, que ahora reciben esta ayuda de forma gratuita. De León explica que «este es un PFAE muy especial para nosotras. Cumple dos grandes objetivos: primero, formar en un nicho de empleo donde no hay profesionales cualificados y por otro lado, una labor social que es muy importante y es que estos perros hoy se van con sus familias».

Una de las familias recibe a su nuevo integrante. / Mauricio del Pozo

El desapego que da vida

La instrucción de estos animales exige una entrega afectiva tan profunda que el propio final del curso plantea una despedida difícil. Durante diez meses de convivencia diaria, el alumnado completó más de 1.300 horas lectivas enseñando a los canes mediante técnicas basadas en el refuerzo positivo. El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, destaca el valor de estos guías que, sabiendo que tendrían que verlos marchar, se entregaron por completo.

Domínguez destaca que el alumnado habrá vivido «un sentimiento agridulce durante su formación, durante su convivencia con estos animales». En la asociación preparan a los guías para este instante de desapego, al que definen como un «momento de duelo de separación». El vicepresidente recalcó la necesidad de «derrumbas, derruir barreras» para que las personas con discapacidad vivan con absoluta normalidad.

Uno de los perros de asistencia que fueron entregados esta mañana a sus nuevos dueños. / Mauricio del Pozo

Pasear de la mano de un amigo

La dedicación de estos meses se traduce ahora en calma familiar. Pedro Oliver, presidente de Terapican, valora el apoyo institucional para sacar adelante este «proyectazo único en Europa» y detalla el destino de los canes: «cinco perros son entregados como perros de trastorno del espectro autista, un perro se entrega para personas sordas y otro perro se entrega porque es demasiado activo, se entrega para la unidad canina de rescate del hierro». El alumnado se ha especializado en las cinco modalidades oficiales que contempla la ley canaria: perros guía, perros señal, perros de apoyo, perros de aviso médico y perros de integridad física.

Noticias relacionadas

La directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, concluye que estos canes son fundamentales para avanzar en una sociedad más justa e inclusiva. Santana remarca que la experiencia es altamente positiva e incide en que los animales contribuyen al acompañamiento diario, «ofreciéndole también muchísima más autonomía e independencia» a las personas con discapacidad. Gestado en las instalaciones de la Finca El Viso de Telde, este proyecto piloto demuestra que el empleo público puede sembrar un bienestar duradero y profundamente humano.