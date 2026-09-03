Los psicólogos de los centros de salud de Canarias atienden a casi 30.000 pacientes en 19 meses

Los problemas de salud mental forman parte cada vez más del día a día de los centros de salud de Canarias. Durante 2025 y los siete primeros meses de 2026, los profesionales de Psicología de Atención Primaria atendieron a 29.720 pacientes y realizaron un total de 50.357 consultas en el Archipiélago.

La atención se dirige especialmente a personas adultas con problemas de salud mental comunes de intensidad leve o moderada. Entre los motivos de consulta más frecuentes se encuentran los trastornos de ansiedad, seguidos de los trastornos adaptativos y la depresión.

53 profesionales de Psicología en Atención Primaria

El programa de Atención Psicológica en Atención Primaria comenzó en 2022 como parte de la Estrategia para el impulso de la Atención Primaria en Canarias, +AP. Actualmente cuenta con 53 profesionales de Psicología distribuidos por las Islas.

Su trabajo no se limita a las consultas individuales. Los centros de salud también desarrollan intervenciones grupales para abordar, principalmente, la sintomatología ansioso-depresiva, los trastornos adaptativos y los problemas relacionados con la somatización.

A esta labor asistencial se suman diferentes actividades comunitarias destinadas a la prevención y promoción de la salud mental. Entre ellas figuran iniciativas sobre gestión emocional dirigidas a la comunidad educativa y a personas cuidadoras, envejecimiento activo, salud mental durante la infancia, buen uso de las nuevas tecnologías o prevención del acoso escolar.

Prevención y promoción de la salud mental

Los profesionales participan además en acciones relacionadas con el afrontamiento del duelo, la prevención y sensibilización frente a la violencia de género y la preparación para la maternidad y la paternidad.

Según recoge el balance del Servicio Canario de la Salud (SCS), la incorporación de psicólogos a los centros de Atención Primaria ha recibido una valoración positiva tanto de los propios equipos sanitarios como de los usuarios.

El objetivo del programa pasa por mejorar la respuesta ante problemas de salud mental leves o moderados antes de que puedan evolucionar hacia situaciones de mayor complejidad o cronificarse.

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El SCS mantiene, además, el compromiso de extender este recurso a todas las Zonas Básicas de Salud de Canarias, con el propósito de garantizar un acceso equitativo a la atención y al cuidado de la salud mental en el conjunto del Archipiélago.