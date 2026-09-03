Quesos de Fuerteventura, vinos de Lanzarote y cocina de Gran Canaria llegan a Espacio Iberia en Madrid

Iberia Express lleva este mes a Madrid una muestra de la gastronomía de Canarias con una programación centrada en los productos y tradiciones culinarias de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La iniciativa se desarrolla en Espacio Iberia, una instalación temporal de más de 1.100 metros cuadrados ubicada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en la calle Hortaleza, 63.

La compañía organiza estas actividades junto a los patronatos de turismo de las tres islas con el objetivo de acercar al público madrileño algunos de los elementos más representativos de la despensa canaria. El programa incluye showcookings y catas protagonizadas por productores, bodegas y queserías del archipiélago.

Una primera cita el 4 de septiembre con Sabores de Gran Canaria

La primera cita tendrá lugar el 4 de septiembre con el showcooking Sabores de Gran Canaria, una experiencia dirigida por el chef Andrés Rodríguez. La actividad ofrecerá un recorrido por algunos productos característicos de la isla, reconocida por la variedad de sus paisajes, microclimas y tradiciones.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer parte de la diversidad gastronómica de Gran Canaria a través de una propuesta que pone el foco en los productos locales y en el trabajo de quienes mantienen las elaboraciones tradicionales.

El calendario continuará el 9 de septiembre con Fuerteventura como protagonista. La isla presentará una cata de quesos bajo el título Embarque a Fuerteventura, con una selección de quesos majoreros acompañados por vinos de producción insular.

Los productos de Fuerteventura y Lanzarote toman el relevo

Los quesos incluidos en la actividad cuentan con reconocimientos obtenidos en Agrocanarias 2025 y están elaborados con leche de cabra majorera bajo la protección de la Denominación de Origen Protegida Queso Majorero. Este producto constituye uno de los principales referentes gastronómicos de Fuerteventura.

La programación finalizará el 17 de septiembre con una cata dedicada a los vinos de Lanzarote, una producción marcada por las características del paisaje volcánico de la isla.

Los vinos lanzaroteños tienen en zonas como La Geria uno de sus principales exponentes. En este entorno, las vides crecen protegidas del viento sobre ceniza volcánica, una técnica de cultivo que define la identidad de la viticultura insular.

Una relación entre conectividad y promoción de Canarias

Todas las actividades serán gratuitas y requieren reserva previa a través de la página web de Espacio Iberia. La iniciativa forma parte de la estrategia de Iberia Express para reforzar su presencia en Canarias mediante acciones vinculadas a la promoción turística, cultural y deportiva.

La compañía mantiene una conexión diaria entre Madrid y el archipiélago y durante el verano de 2026 operó por primera vez más de 400 vuelos semanales entre la capital y Canarias, con rutas hacia Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Además, Iberia Express ha participado durante el último año en diferentes acontecimientos celebrados en las islas, como Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la prueba Transvulcania en La Palma, el festival Lava Live Fest en Lanzarote y el patrocinio del Club Baloncesto Canarias.

Esta programación busca reforzar la conexión entre Canarias y Madrid, así como facilitar la relación del archipiélago con otros destinos de la red del Grupo Iberia en Europa, América y Oriente Medio.