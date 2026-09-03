Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria
Salvamento Marítimo trasladó la pasada madrugada a unos 40 migrantes al muelle de Arguineguín, mientras los cadáveres no han podido ser recuperados del mar
Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este jueves a los ocupantes de un cayuco a unas 65 millas al sureste de Arguineguín.
En la embarcación, según los primeros datos de los que dispone el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, viajaban alrededor de 40 migrantes que han sido evacuados por una salvamar hasta el muelle de Arguineguín (Mogán), a donde han llegado sobre las 4.15 horas de hoy.
Otra fuente apunta que al menos cinco personas han perdido la vida en el viaje. Los cuerpos sin vida no han podido ser recuperados debido al mal estado de la mar.
El helicóptero del Helimer evacuó a tres migrantes varones, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Doctor Negrín y otro al Hospital Insular, en Gran Canaria, indica el Cecoes.
Habrá ampliación.
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muestra su 'perplejidad' ante un informe de Interior que ya advertía de la crisis migratoria en Ceuta
- Pedro Sánchez defiende sus vacaciones en Lanzarote ante las críticas por la crisis migratoria en Ceuta: 'He trabajado y he descansado, son mis derechos
- ¿Quién puede beneficiarse del Plan Renove de electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros?
- Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
- Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán acogen este miércoles tres concentraciones en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria
- La ONCE reparte 70.000 euros en dos cupones premiados este lunes en Canarias
- Ni Maspalomas ni Cofete: la revista Viajar desvela la playa y la piscina natural más bonitas de Canarias