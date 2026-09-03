El tiempo en Canarias: calima, hasta 32 grados y fuertes rachas de viento este jueves

Canarias afronta este jueves una jornada marcada por la nubosidad alta y la calima ligera en altura, mientras que en las vertientes norte aparecerán intervalos de nubes bajas. Durante la tarde tampoco se descarta alguna precipitación débil en zonas de interior de las islas centrales.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, que podrá ser moderado en algunas zonas del interior, mientras que las máximas permanecerán con pocos cambios en buena parte del Archipiélago. El calor volverá a hacerse notar especialmente en las vertientes orientadas al sur, donde los termómetros podrán alcanzar entre 30 y 32 grados.

El viento soplará moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales. Durante la tarde ganará intensidad en las zonas bajas más expuestas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Gran Canaria

En Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 31 de máxima. La Isla estará condicionada, como el resto del Archipiélago, por la presencia de nubosidad alta y calima ligera en altura. En las vertientes orientadas al sur, las temperaturas podrán situarse en torno a los 30 o 32 grados.

Fuerteventura

En Fuerteventura habrá intervalos de nubes bajas en el norte y oeste, acompañados de nubosidad alta generalizada y calima ligera en altura.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero ascenso en el interior y la vertiente oeste. En el sudeste probablemente se alcancen entre 30 y 32 grados. Los termómetros oscilarán entre los 23 y 28 grados.

El viento soplará moderado del norte y tendrá intervalos fuertes en la vertiente sur de Jandía durante la tarde, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Lanzarote

Lanzarote amanecerá con intervalos de nubes bajas en el norte, más compactos durante la madrugada, y tendrá nubosidad alta en general. También estará presente la calima ligera en altura.

Las máximas experimentarán un descenso ligero o moderado, principalmente en las zonas de interior, aunque no se descarta alcanzar los 30 grados en el sudeste. Las temperaturas se situarán entre los 23 y 30 grados.

El viento moderado del norte presentará intervalos fuertes en la vertiente sureste durante la tarde, con posibilidad de alguna racha localmente muy fuerte.

Tenerife

En Tenerife predominará la nubosidad alta, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada. Por la tarde no se descartan nubes de evolución en zonas del interior, donde existe una baja probabilidad de alguna precipitación débil.

La calima ligera continuará presente en altura. Las mínimas subirán ligeramente, con un ascenso que podrá ser moderado en las cumbres centrales y medianías del norte. Las máximas cambiarán poco o descenderán ligeramente en el interior.

Se podrán alcanzar los 30 grados en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana, mientras que las temperaturas se moverán entre los 23 y 31 grados. El viento será moderado de norte a nordeste y podrá soplar con fuerza durante la tarde en la vertiente sur del macizo de Anaga.

El Hierro

El Hierro tendrá intervalos de nubes altas, que serán más compactos al final de la jornada, además de calima ligera en altura.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, salvo un ligero aumento de las mínimas en el interior, y oscilarán entre los 23 y 31 grados.

El viento del nordeste será moderado, con algún intervalo fuerte durante la tarde en las zonas bajas del sureste y el extremo oeste. En estos puntos tampoco se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

La Gomera

En La Gomera predominará la nubosidad alta, aunque durante la madrugada aparecerán intervalos de nubes bajas en el norte. Por la tarde podrían desarrollarse intervalos nubosos en el interior, donde existe una baja probabilidad de alguna precipitación débil.

La calima ligera seguirá presente en altura y las temperaturas apenas cambiarán, salvo un ligero aumento de las mínimas en zonas interiores. No se descarta alcanzar los 30 grados en las medianías orientadas al sur, mientras que los valores generales oscilarán entre los 24 y 29 grados.

El viento del nordeste soplará moderado y podrá presentar intervalos fuertes en zonas bajas del este y noroeste durante la tarde.

La Palma

Por último, La Palma tendrá intervalos de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas en el noreste durante la madrugada. También habrá calima ligera en altura.

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Las temperaturas registrarán pocos cambios en las costas, mientras que experimentarán un ascenso ligero o moderado en las zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 20 y 29 grados.