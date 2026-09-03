Dos de cada tres canarios prefiere construirse su propia casa

Comprar una vivienda se ha convertido en una carrera que no todos los bolsillos pueden correr. Ante un mercado que aleja cada vez más la posibilidad de acceder a una casa, construirla desde cero empieza a ganar atractivo entre los canarios. El 61% de los residentes en las Islas afirma haberse planteado alguna vez la autoconstrucción, el porcentaje más alto entre todas las comunidades autónomas y 19 puntos porcentuales por encima de la media nacional, situada en el 42%.

El interés por buscar alternativas para acceder a una vivienda surge, además, en un contexto especialmente complicado para los jóvenes canarios. Solo el 15,8% de la población de entre 16 y 29 años está emancipada y acceder a una vivienda en solitario exigiría destinar, de media, el 99,4% de su salario neto, según los datos del Observatorio de Emancipación.

Para los jóvenes, acceder a una vivienda en solitario exigiría destinar el 99,4% de su salario neto

Canarias encabeza así la clasificación por comunidades elaborada por el IV Observatorio UCI sobre Vivienda y Sostenibilidad, seguida de Extremadura, donde el 52% de los encuestados ha considerado esta alternativa, y Andalucía, con el 47%. En el extremo contrario se encuentran Navarra, con un 32%, y País Vasco, con un 24%.

Ricardo García, arquitecto del estudio Arquitectos de Familia e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reafirma que el elevado interés de los canarios que refleja el informe tiene parte de explicación en la situación actual del mercado, pero no le atribuye completamente la culpa. También menciona la larga tradición que ha acompañado a las Islas durante décadas. “La vivienda está muy cara y la gente busca alternativas”, explica. Sin embargo, añade que "Canarias cuenta con una gran tradición de construcción particular. Durante los años setenta y ochenta hubo incluso planes de autoconstrucción impulsados por algunos ayuntamientos".

Autopromoción

La fórmula, sin embargo, ha cambiado. Autoconstruir ya no significa necesariamente levantar la casa con las propias manos. Existe una gran diferencia entre autoconstrucción y autopromoción. En esta última, el particular compra un solar, encarga el proyecto y contrata a los profesionales y a la empresa que ejecutará la obra. De hecho, es precisamente este modelo el que los profesionales encuentran cada vez con mayor frecuencia. “Recibimos llamadas continuamente de gente que está buscando un solar o que ya lo ha comprado y quiere que le ayudemos a preparar el proyecto”, señala el investigador.

El perfil que llega a su estudio tampoco es mayoritariamente joven. Se trata, explica, de personas de mediana edad, con empleo estable y capacidad económica suficiente para afrontar una operación que requiere disponer de recursos desde el principio.

No es tan barato

El interés por construir una vivienda propia coincide con un aumento considerable del presupuesto que los compradores canarios declaran estar dispuestos a destinar a una casa. En 2026, el presupuesto medio alcanza los 196.704 euros, frente a los 113.911 euros registrados en 2024.

La cifra es inferior a los 208.375 euros de 2025, pero supone todavía un incremento de 82.793 euros respecto a 2024, un 72,7% más. En este contexto, la autopromoción puede resultar atractiva para quienes buscan controlar el proyecto y adaptarlo a sus posibilidades. Pero construir no es necesariamente sinónimo de ahorrar. El precio del suelo y el aumento de los costes de la mano de obra han elevado el desembolso necesario para levantar una vivienda, hasta el punto de que el ahorro frente a comprar una casa terminada puede ser menor de lo que esperan algunos compradores.

García Molina pone un ejemplo: una vivienda cuyo precio en el mercado puede alcanzar los 300.000 euros podría situarse alrededor de los 220.000 euros mediante autopromoción. Una diferencia relevante, pero lejos de los 120.000 o 150.000 euros que, según explica, algunas personas pueden esperar inicialmente.

El terreno es además el primer gran filtro. Antes de empezar a construir hay que encontrar un solar adecuado y poder pagarlo, a lo que después se suman el proyecto, las licencias y el resto de gastos asociados a la obra.

La financiación marca la diferencia

La falta de ahorros puede convertirse en una de las principales barreras para dar el paso. “Hay que tener unos ahorros para poder comprar suelo, encargar proyectos y tramitar licencias”, explica García. La financiación bancaria llega después, una vez obtenida la licencia.

En Canarias, según el informe del observatorio, el 38,2% de los encuestados afirma conocer los avales para facilitar el acceso a una vivienda y el 32,2% se plantea solicitarlos. Unos instrumentos que pueden facilitar el acceso a la vivienda, aunque no resuelven el desembolso inicial que exige una autopromoción.

Construir de forma colectiva es más eficiente, las casas de una y dos plantas conllevaría consumir demasiado suelo

A pesar de ello, el arquitecto considera que construir de forma individual no puede ser la respuesta para todos. Construir casas de una y dos plantas conllevaría consumir el suelo de una forma mucho más acelerada. "Si todo el mundo se hiciera su casa, no tendríamos territorio para poder hacer las casas; debemos construir más en altura", señala.

Del mismo modo, afirma que "de forma colectiva es mucho más accesible" y apunta a las cooperativas de vivienda como una alternativa para compartir costes y hacer más viable el acceso a una casa.