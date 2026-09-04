La calima y el calor marcarán el tiempo este sábado en Canarias con posibles tormentas aisladas

La calima volverá a ser protagonista este sábado en Canarias, especialmente en las islas orientales y centrales, en una jornada marcada por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas acompañadas de lluvias débiles en forma de goterones en las zonas de interior de las islas de mayor relieve.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada con predominio de nubosidad alta, intervalos de nubes bajas en el norte durante las primeras horas del día y temperaturas con pocos cambios, aunque los termómetros volverán a superar los 30 grados en numerosos puntos del Archipiélago. Además, el viento del norte y nordeste soplará con intensidad moderada, con intervalos fuertes durante la tarde en las zonas más expuestas.

Gran Canaria

La jornada estará marcada por la calima en altura y los cielos cubiertos por nubosidad alta, con algunos intervalos de nubes bajas en la costa norte durante las primeras horas del día. A partir de la tarde no se descarta la aparición de tormentas aisladas acompañadas de lluvias débiles en forma de goterones, especialmente en zonas de interior. Las temperaturas apenas experimentarán cambios y volverán a alcanzarse entre 30 y 32 grados en las vertientes sur y oeste. El viento soplará del norte y nordeste, con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste durante la tarde.

Lanzarote

Los cielos permanecerán nubosos, con predominio de nubosidad media y alta y presencia de calima durante buena parte de la jornada. No se descarta la aparición de tormentas aisladas acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y es probable que se superen los 32 grados en el sur y sureste de la isla. El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sureste.

Fuerteventura

La calima y la nubosidad alta protagonizarán el tiempo en la isla, mientras que durante la noche aparecerán intervalos de nubes bajas en las costas del norte y oeste. Las temperaturas apenas variarán y volverán a alcanzarse los 30 grados en el sudeste y otras zonas del interior. El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sur de Jandía durante la tarde.

Tenerife

La isla amanecerá con predominio de nubosidad media y alta y presencia de calima ligera en altura, aunque durante la tarde se abrirán claros. Existe la posibilidad de que se registren tormentas aisladas y lluvias débiles en las zonas altas. Las temperaturas subirán ligeramente y podrán alcanzar los 34 grados en las medianías del sur del área metropolitana, especialmente en Candelaria y El Rosario, mientras que en el sur y oeste se rondarán los 30-32 grados. El alisio soplará con intervalos fuertes en el sureste.

La Palma

Predominarán los intervalos de nubosidad media y alta junto con calima ligera en altura, abriéndose amplios claros durante la tarde. No se descartan tormentas aisladas y lluvias débiles en las zonas altas. Las temperaturas subirán ligeramente y podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados en las medianías de la vertiente oeste. El alisio soplará con intervalos fuertes en las costas del noroeste y sureste.

La Gomera

La isla registrará intervalos de nubosidad media y alta y presencia de calima ligera, con claros durante la tarde. También existe la posibilidad de tormentas aisladas acompañadas de lluvias débiles en las zonas altas. Las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente en el interior y el sur, donde podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados, e incluso 34 grados de forma puntual. El viento alisio soplará con intervalos fuertes en el este y noroeste.

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El Hierro

El tiempo estará marcado por intervalos de nubosidad media y alta, calima ligera y amplios claros durante la tarde. No se descartan tormentas aisladas en las zonas altas durante la primera mitad del día. Las temperaturas subirán, especialmente en la vertiente sur, donde podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados, con picos de hasta 34 grados. El alisio será moderado, con intervalos fuertes en las zonas más expuestas.