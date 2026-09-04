Canarias lleva su industria del videojuego a Japón para abrir nuevos mercados

Canarias volverá a Japón para reforzar su posición como polo internacional de la industria del videojuego. El Gobierno de Canarias iniciará el próximo 14 de septiembre una misión institucional y empresarial a Kioto y Tokio, encabezada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, que se prolongará hasta el día 18 y reunirá a doce empresas y entidades vinculadas al sector.

La iniciativa, organizada por Proexca en colaboración con la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (ACADEVI) y la Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos (ARCADEV), tiene como objetivos ampliar las oportunidades de negocio para las empresas de las islas, impulsar su internacionalización y avanzar en la captación de nuevos proyectos e inversiones vinculados a los ámbitos tecnológico, audiovisual y digital.

La agenda combinará encuentros institucionales, reuniones con empresas y centros tecnológicos, visitas a referentes de la industria audiovisual japonesa y actividades destinadas a poner en contacto a los estudios canarios con desarrolladores, editores e inversores internacionales.

La delegación estará formada por Rising Pixel, Fundación Canaria CD Tenerife, Proyecto Foxter SL, ACADEVI, Quantum Box Games, UD Las Palmas, Drakhar StudioA1M Gamesports SLStudios DemanzonDaimonia ProjectCherrytree Studio y ARCADEV.

Tercera presencia en la Tokyo Game Show

La participación en Japón tendrá como uno de sus principales puntos de encuentro la Tokyo Game Show, donde Canarias estará presente por tercer año consecutivo. En esta edición, la delegación contará con una agenda ampliada para dar continuidad a la estrategia de internacionalización que el Archipiélago viene desarrollando en los últimos años.

El crecimiento de esta actividad se sustenta en la consolidación de un ecosistema propio, que ya cuenta con estudios capaces de trabajar en videojuegos vinculados a franquicias internacionales como Barbie, Bluey o La Patrulla Canina, además de desarrollar títulos de autor reconocidos y premiados como Luto.

Canarias ha pasado de contar con apenas dos estudios de videojuegos registrados a los 44 actuales. A este crecimiento se suma una red de 17 centros especializados que contribuye a formar y nutrir de talento a una industria que ha ganado capacidad para desarrollar proyectos y competir en mercados internacionales.

Para Alfonso Cabello, la evolución de la presencia canaria en Japón demuestra que la internacionalización está generando oportunidades para las empresas de las islas. "Estar presentes allí donde se mueve la industria genera oportunidades reales para nuestras empresas", señaló.

El presidente de Proexca destacó que "en apenas tres años hemos pasado de acudir por primera vez a Japón a ampliar nuestra presencia, incorporar a más empresas y construir relaciones que ya se han traducido en proyectos concretos". En este sentido, defendió la necesidad de aprovechar las conexiones entre el videojuego, el audiovisual y otras industrias tecnológicas para seguir abriendo mercados y atraer nuevos proyectos a Canarias.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de Kioto a la agenda de la misión. Por primera vez, la delegación canaria desarrollará allí una parte de su programa, con encuentros orientados a conocer uno de los principales ecosistemas empresariales, tecnológicos y creativos de Japón y a establecer nuevos contactos para las empresas de las islas.