Canarias podrá pescar 2,9 millones de kilos más de atún patudo en el Atlántico

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado el mecanismo de optimización de la pesca del atún patudo en el Atlántico para permitir que los buques que hayan agotado su cuota puedan continuar con su actividad mediante el reparto de las cantidades no consumidas por otros barcos. En total, la medida pone a disposición de la flota un sobrante de más de 2,92 millones de kilos de esta especie.

El atún patudo (Thunnus obesus) es una de las capturas más relevantes para la flota artesanal canaria, especialmente para los atuneros cañeros que faenan en aguas del Atlántico. Esta pesquería representa una fuente de ingresos esencial para numerosas familias vinculadas al sector y forma parte de la tradición marinera del Archipiélago, con métodos de captura tradicionales y selectivos.

La resolución que activa este mecanismo fue publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y busca mejorar el aprovechamiento de las posibilidades de pesca asignadas a España dentro de la zona regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Cicaa).

Evitar el cierre anticipado de campañas

Agricultura explica que la medida responde a una situación que se repetía en campañas anteriores: mientras algunos buques no agotaban sus posibilidades de pesca, otros alcanzaban su límite antes de finalizar la temporada y debían abandonar la actividad pese a existir cuota disponible.

El reparto de este año se ha calculado atendiendo a los consumos registrados durante las tres últimas campañas y permitirá que la cuota sobrante pueda ser utilizada por la flota atunera cerquera de gran altura, los buques cañeros y la flota artesanal canaria, además de los palangreros de superficie y otros barcos que capturan esta especie de forma accesoria.

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La decisión se enmarca en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y en los principios de la Política Pesquera Común (PPC), que buscan compatibilizar la protección del recurso con la continuidad económica y social de las actividades pesqueras.