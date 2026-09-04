Canarias tacha de "improvisación" la gestión del Estado en la crisis de Ceuta

El Gobierno de Canarias sitúa la crisis migratoria de Ceuta entre los ejemplos de una gestión estatal que considera insuficiente y reclama una respuesta coordinada ante un fenómeno que, según sostiene, "no es puntual, sino estructural". El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, aborda esta situación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y cuestiona tanto la actuación del Estado durante la emergencia en la ciudad autónoma como la propuesta de Pedro Sánchez para que Ceuta y Melilla sean consideradas regiones ultraperiféricas (RUP).

Cabello reclama un gran pacto de Estado que permita afrontar la inmigración desde una estrategia común y con una planificación que evite responder únicamente cuando se producen situaciones de emergencia. En este contexto, el Ejecutivo canario también pone el foco en la información de la que disponen las administraciones ante la evolución de los flujos migratorios y en el papel que debe asumir el Estado. La posición del Gobierno autonómico se completa con sus críticas a la propuesta de incorporar a Ceuta y Melilla al régimen de las RUP, una cuestión que, a su juicio, requiere analizar sus consecuencias y su encaje en el marco europeo.

La Alerta no llegó a Canarias

El Gobierno de Canarias afirma que no sabe por qué no recibió las alertas policiales sobre el posible repunte migratorio hacia las islas. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, confirma que Canarias no tenía conocimiento de esa información y admite que desconoce por qué el Gobierno de España no trasladó unas advertencias que afectaban directamente al Archipiélago.

"Si había unas alertas decretadas o detectadas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Canarias no sabía nada al respecto", señala Cabello. El portavoz considera que esta falta de información evidencia que "las cosas no están funcionando" en materia migratoria y cuestiona la respuesta que está dando el Gobierno central.

Cabello reclama que el Estado asuma una mayor responsabilidad y planificación ante la evolución de los flujos migratorios. A su juicio, Canarias necesita conocer los escenarios que maneja el Gobierno de España para poder dimensionar sus recursos y afrontar una posible nueva presión sobre las islas, especialmente cuando su sistema de atención se encuentra ya "muy tensionado".

El Ejecutivo canario trasladará esta reclamación a la reunión del lunes con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Cabello defiende que el Estado debe asumir las competencias que le corresponden y que la colaboración de Canarias no puede convertirse en una sustitución de las responsabilidades estatales.

Ceuta y Melilla como RUP

La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que Ceuta y Melilla puedan convertirse en regiones ultraperiféricas genera también dudas en el Ejecutivo canario. Cabello cuestiona que esta sea la respuesta que necesitan las dos ciudades y reclama que, antes de plantearla, se explique qué beneficios concretos tendría para sus ciudadanos y qué implicaciones tendría para el actual régimen de las RUP.

El portavoz considera que no basta con anunciar la iniciativa y trasladarla a las instituciones europeas, ya que la condición de región ultraperiférica está recogida en los tratados de la Unión Europea y responde a unas características determinadas. Por ello, entiende que el Gobierno central debe explicar qué encaje pretende dar a Ceuta y Melilla y qué consecuencias tendría esa decisión.

Cabello también pone el foco en la situación de Canarias y en la necesidad de preservar las particularidades del régimen ultraperiférico. El Ejecutivo autonómico considera que cualquier modificación debe analizarse de forma conjunta y conociendo previamente sus efectos, en lugar de plantearse como una solución inmediata a la situación que atraviesa Ceuta.

"Hay que ver y habría que medir en qué beneficia la situación actual de Ceuta la declaración por región ultraperiférica o no", señala el portavoz, que reclama así que el debate se acompañe de medidas concretas y de una evaluación de sus consecuencias. Para Canarias, la cuestión no es únicamente si Ceuta y Melilla pueden acceder a este reconocimiento, sino qué supondría realmente y si responde a las necesidades que tienen actualmente ambas ciudades.