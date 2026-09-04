INMIGRACIÓN
Canarias exige al Estado el triaje de migrantes y una figura del defensor del menor
La consejera de Bienestar Social se reunirá el lunes con la ministra Elma Saiz para abordar el triaje y las nuevas normas migratorias
J. Plasencia
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclamará el próximo lunes, día 7, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que asuma el triaje de los migrantes y la figura del defensor del menor, ya que es una competencia estatal. Así mismo, demandará que aclare el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Ejecutivo autonómico considera necesario establecer un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas que garantice la coordinación institucional y la correcta aplicación de la normativa europea.
Durante el encuentro, Canarias también preguntará por la situación migratoria actual y por la planificación del Estado ante las próximas llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre. Además, solicitará información sobre la aplicación del Real Decreto 316/2026, que modifica el Reglamento de Extranjería, y sobre su impacto económico y en la integración social de las personas migrantes.
El Gobierno autonómico insiste en que la protección de los menores migrantes debe abordarse mediante la cooperación entre administraciones y respetando el reparto de competencias, frente a requerimientos unilaterales.
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