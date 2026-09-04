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INMIGRACIÓN

Canarias exige al Estado el triaje de migrantes y una figura del defensor del menor

La consejera de Bienestar Social se reunirá el lunes con la ministra Elma Saiz para abordar el triaje y las nuevas normas migratorias

La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canaria.s, Candelaria Delgado

La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canaria.s, Candelaria Delgado / E.D.

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclamará el próximo lunes, día 7, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que asuma el triaje de los migrantes y la figura del defensor del menor, ya que es una competencia estatal. Así mismo, demandará que aclare el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Ejecutivo autonómico considera necesario establecer un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas que garantice la coordinación institucional y la correcta aplicación de la normativa europea.

Durante el encuentro, Canarias también preguntará por la situación migratoria actual y por la planificación del Estado ante las próximas llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre. Además, solicitará información sobre la aplicación del Real Decreto 316/2026, que modifica el Reglamento de Extranjería, y sobre su impacto económico y en la integración social de las personas migrantes.

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El Gobierno autonómico insiste en que la protección de los menores migrantes debe abordarse mediante la cooperación entre administraciones y respetando el reparto de competencias, frente a requerimientos unilaterales.

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