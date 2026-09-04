La DGT cambia la norma de los semáforos: adiós a la confusión entre coches y peatones en Canarias desde el 1 de octubre

Los conductores y peatones de Canarias tendrán que adaptarse a un cambio en los semáforos que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) modificará una norma del Reglamento General de Circulación para acabar con una situación que durante años ha generado dudas en los cruces: la coincidencia del ámbar intermitente para los vehículos con el verde para los peatones.

La modificación busca eliminar una señal que la propia DGT considera que puede lanzar mensajes contradictorios a conductores y peatones, ya que mientras el vehículo recibe la indicación de extremar la precaución y ceder el paso, la persona que cruza la vía cuenta con autorización para hacerlo.

El cambio se aplicará en los semáforos de las ciudades españolas y afectará también a los cruces de las islas, donde conductores y peatones deberán tener en cuenta la nueva configuración.

¿Qué cambia con el semáforo ámbar intermitente?

Hasta ahora, el ámbar intermitente permitía que los vehículos continuaran la marcha siempre que lo hicieran con precaución y respetando la prioridad de paso de peatones y ciclistas.

Esta señal se utiliza habitualmente en cruces donde los vehículos pueden avanzar, pero deben estar atentos a la presencia de personas que cruzan la calzada.

El problema surge cuando esta luz coincide con el semáforo verde para peatones, ya que puede provocar que algunos usuarios interpreten que ambos tienen prioridad al mismo tiempo.

La DGT elimina una situación que generaba dudas

La Dirección General de Tráfico ya había advertido en años anteriores de esta posible contradicción y ahora la nueva modificación del Reglamento General de Circulación busca corregirla.

Desde el 1 de octubre, el semáforo ámbar intermitente dejará de coincidir con el verde peatonal en aquellos casos en los que pueda producirse esa confusión.

El objetivo es mejorar la seguridad vial y proteger especialmente a los usuarios más vulnerables, como peatones y ciclistas.

El ámbar no desaparece de los semáforos

Aunque el cambio ha generado titulares sobre el posible fin del color ámbar, la realidad es que no desaparecerá esta señal.

El ámbar intermitente seguirá utilizándose como advertencia para que los vehículos circulen con precaución, pero se modificará su relación con los pasos peatonales para evitar situaciones contradictorias.

Un cambio que afecta a la convivencia entre coches y peatones

Los cruces urbanos son uno de los puntos donde más atención deben prestar conductores y peatones. La nueva norma busca que la información que transmite un semáforo sea más clara para todos los usuarios de la vía.

Con esta modificación, la DGT pretende reducir las dudas en las intersecciones y reforzar la protección de quienes se desplazan caminando o en bicicleta.