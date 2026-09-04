El 8 de septiembre no es solo festivo en Gran Canaria: estos son los municipios de Canarias que también libran ese día
El Día del Pino será jornada no laborable en la isla, mientras que otros municipios del Archipiélago celebran sus propias fiestas locales en la misma fecha
El calendario laboral canario tendrá una fecha marcada en rojo el próximo 8 de septiembre, aunque no para todos por igual. Mientras Gran Canaria celebrará el Día del Pino, una jornada festiva en honor a su patrona, varios municipios de otras islas también han reservado ese martes para sus celebraciones locales.
La razón está en los festivos municipales, que permiten a cada ayuntamiento fijar dos jornadas no laborables al año además de las fechas establecidas con carácter autonómico y nacional. Por eso, una misma fecha puede ser festiva en un municipio y tener una jornada laboral normal apenas unos kilómetros más allá.
En Gran Canaria, el protagonismo será para la Virgen del Pino, cuya festividad convierte cada 8 de septiembre en una de las fechas más señaladas del calendario insular. Pero la celebración se extenderá también a distintos puntos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y La Palma.
Estos son los municipios que tendrán festivo el 8 de septiembre
Los municipios que han fijado esta fecha como jornada festiva local son:
- Tijarafe (La Palma): Natividad de la Virgen.
- Arico (Tenerife): Nuestra Señora de Abona.
- Antigua (Fuerteventura): Nuestra Señora de Antigua.
- Hermigua (La Gomera): Nuestra Señora de la Encarnación.
- Los Silos (Tenerife): Nuestra Señora de la Luz.
- Tegueste (Tenerife): Nuestra Señora de los Remedios.
- Yaiza (Lanzarote): Nuestra Señora de los Remedios.
Por tanto, el 8 de septiembre será una jornada de descanso para los trabajadores de estos municipios, mientras que en el resto de Canarias será un día laborable salvo que coincida con otro festivo establecido en su calendario correspondiente.
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