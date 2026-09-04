La Guardia Civil avisa a los canarios que tienen iPhone: este ataque puede permitir a los delincuentes hacerse pasar por ti en WhatsApp
Las autoridades alertar de una nueva estafa que buscar vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas
Los usuarios de iPhone que utilizan WhatsApp deben extremar las precauciones ante una nueva campaña de ataques en la que los ciberdelincuentes buscan acceder a las cuentas bancarias y utilizar la identidad de las víctimas para engañar a sus contactos.
La Guardia Civil ha difundido un vídeo en el que alertan a los ciudadanos sobre la estafa que están llevando a cabo los ciberdelincuentes y cómo evitarla. "Hemos detectado ataques a cuentas de WhatsApp que afectan principalmente a iPhone con versiones de iOS 16.7.12. y anteriores", advierten.
Los delincuentes pueden hacerse pasar por ti
Una vez que consiguen acceso a una cuenta, los ciberdelincuentes pueden utilizar las conversaciones recientes para hacerse pasar "por ti", con el objetivo de "pedir dinero a familiares o amigos".
El principal problema de la estafa y por el que muchas víctimas pueden caer es porque el mensaje llega a través de una conversación real y con el número de la víctima. Esto puede hacer que el recepto confíe y acceda a la solicitud.
Un ataque que no requiere de un clic
Lo que diferencia este fraude es que no hace falta que las víctimas pulsen ningún enlace o compartir ningún código. Este tipo de amenazas son especialmente difíciles de detectar porque el usuario puede no darse cuenta de que su dispositivo o su cuenta han sufrido una estafa. "No te darás cuenta de lo que está sucediendo", asegura.
Cómo proteger tu iPhone y tu WhatsApp
Para reducir el riesgo, la Guardia Civil recomienda aplicar varias medidas de seguridad:
- Actualizar el iPhone y WhatsApp a la última versión disponible.
- Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.
- Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta y cerrar cualquier sesión desconocida.
- No compartir nunca códigos de registro o verificación recibidos por SMS.
Además, "desconfía de cualquier solicitud de dinero que te realicen de esta manera, y aunque provenga de conocidos verifica por otra vía", avisan la Guardia Civil. También insisten en que si has sido víctima de la estafa interponga una denuncia para que las autoridades pueden investigar el fraude y alertar al resto de ciudadanos.
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