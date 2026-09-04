Las islas Canarias afrontan un día de calor intenso y calima, con termómetros rozando los 32 grados

Canarias estará marcada por la nubosidad alta y la presencia de calima ligera en altura, en una jornada en la que el calor seguirá haciéndose notar en buena parte del Archipiélago. Las vertientes norte tendrán intervalos de nubes bajas y, durante la tarde, podrían desarrollarse algunas nubes en el interior de las islas centrales, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles.

Los termómetros podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en las vertientes orientadas al sur de las islas. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en algunos puntos del interior, mientras que las máximas registrarán pocos cambios de forma general.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales, aunque ganará intensidad durante la tarde en las zonas más expuestas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Gran Canaria

Gran Canaria tendrá una jornada cálida, con temperaturas que se moverán entre los 23 grados de mínima y los 31 de máxima. La nubosidad alta y la calima ligera en altura estarán presentes durante el día.

El calor será especialmente perceptible en las zonas orientadas al sur, donde los termómetros podrán aproximarse a valores de entre 30 y 32 grados.

Fuerteventura

Los cielos de Fuerteventura presentarán intervalos de nubes bajas en el norte y oeste, a los que se sumará nubosidad alta en buena parte de la Isla. También continuará la presencia de calima ligera en altura.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán sin grandes variaciones, aunque podrán aumentar algo en el interior y la vertiente oeste. En el sudeste probablemente se alcancen entre 30 y 32 grados. Las temperaturas previstas se situarán entre los 23 y 28 grados.

El viento soplará moderado del norte y se intensificará en la vertiente sur de Jandía durante la tarde, donde podrían producirse rachas localmente muy fuertes.

Lanzarote

En Lanzarote, las nubes bajas aparecerán principalmente en el norte y serán más compactas durante la madrugada. A lo largo del día también habrá nubosidad alta y calima ligera en altura.

Las temperaturas máximas descenderán de forma ligera o moderada, especialmente en las zonas interiores. Aun así, no se descarta alcanzar los 30 grados en el sudeste. Los valores oscilarán entre los 23 y 30 grados.

El viento moderado del norte podrá presentar intervalos fuertes en el sureste durante la tarde, con posibilidad de alguna racha localmente muy fuerte.

Tenerife

La nubosidad alta dominará buena parte del cielo de Tenerife, mientras que el norte registrará intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Durante la tarde podrán aparecer nubes de evolución en zonas interiores y existe una baja probabilidad de alguna precipitación débil.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, con aumentos más acusados en las cumbres centrales y medianías del norte. Las máximas permanecerán estables o bajarán ligeramente en el interior.

Los termómetros podrán alcanzar 30 grados en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 23 y 31 grados. El viento será moderado de norte a nordeste y podrá intensificarse durante la tarde en la vertiente sur del macizo de Anaga.

El Hierro

En El Hierro predominarán los intervalos de nubes altas, que aumentarán al final de la jornada. También habrá calima ligera en altura.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las mínimas podrán aumentar ligeramente en el interior. Los valores estarán comprendidos entre los 23 y 31 grados.

El nordeste soplará moderado y podrá alcanzar mayor intensidad durante la tarde en las zonas bajas del sureste y el extremo oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte.

La Gomera

La Gomera tendrá nubosidad alta durante buena parte de la jornada e intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada. Por la tarde podrían desarrollarse nubes en zonas interiores, con una baja probabilidad de precipitaciones débiles.

La calima ligera continuará presente en altura. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las mínimas podrán subir ligeramente en el interior. Las medianías orientadas al sur podrían alcanzar los 30 grados, mientras que las temperaturas generales se situarán entre los 24 y 29 grados.

El viento del nordeste será moderado y podrá soplar con mayor intensidad en zonas bajas del este y noroeste durante la tarde.

La Palma

En La Palma se esperan intervalos de nubes altas durante la jornada y algunas nubes bajas en el noreste durante la madrugada. La calima ligera en altura también estará presente.

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Las temperaturas cambiarán poco en las zonas costeras, mientras que en el interior experimentarán un ascenso ligero o moderado. Los valores oscilarán entre los 20 y 29 grados.