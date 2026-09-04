Medio siglo de las siete claves que definieron la identidad canaria

El 5 de septiembre de 1976 amaneció en El Hierro para vivir un día que pasaría a la historia. Aún no habían pasado ni diez meses tras la muerte de Franco y la Transición era aún una idea en construcción. Muy lejos de donde se tomaban unas decisiones políticas determinantes en esos momentos, en la Cruz de los Reyes, un enclave cargado de simbolismo para la Isla por su vínculo con la Bajada de la Virgen y por su centralidad geográfica, comenzó a tomar forma una escena que para muchos ha quedado en el imaginario colectivo y que otros tantos reivindican para que no se olvide. En ese punto de la Isla del Meridiano confluyeron artistas, vecinos y campesinos en torno al Monumento al campesino de Tony Gallardo y la presentación de un texto que acabó pasando a la historia como el Manifiesto de El Hierro. Lo que ocurrió ese día, más que la lectura de un documento o la colocación de una obra de arte, fue una acción colectiva que convirtió la periferia en el centro. En concreto, el documento reivindicaba una identidad cultural canaria propia, de raíces autóctonas y populares, conectada históricamente con África y América y afirmada frente al centralismo sin negar los vínculos con España. Defendía además una cultura comprometida con las luchas sociales, basada en la autonomía, la democratización, la libertad de creación y el protagonismo popular.

Aquella jornada tuvo lugar gracias a un ingente trabajo previo que implicó el desplazamiento de materiales hacia una isla menor para levantar una obra común que se hizo realidad gracias a conversaciones cruzadas y una atmósfera de expectación que se transformó en celebración pública. La inauguración del monumento se mezcló con actuaciones, intervenciones espontáneas y un clima de encuentro que, con el paso de los años, ha quedado diluido en el recuerdo del texto. Sin embargo, como sostienen quienes hoy revisitan aquel episodio, el verdadero alcance del 5 de septiembre de 1976 solo puede entenderse si se atiende a lo que sucedió alrededor del manifiesto.

Conmemoración

Medio siglo después, aquella jornada vuelve al presente con un programa conmemorativo que incluye la exposición 76/26. Memoria y Utopía de Canarias, actos institucionales y una nueva convocatoria en la propia Cruz de los Reyes que tendrá lugar este sábado 5 de septiembre. Allí se prevé recuperar el espíritu original con lecturas del manifiesto, intervenciones artísticas, música, danza y una dimensión popular que incorpora incluso la recreación del menú compartido en 1976, con garbanzas, pellas de gofio y vino herreño. No obstante, se huye de una reproducción literal y se busca una relectura contemporánea de un episodio que sigue interpelando a la cultura e identidad canarias.

'Manifiesto de El Hierro' Nosotros, artistas, poetas e intelectuales canarios, formulamos inicialmente los siguientes principios de una toma de conciencia de nuestra realidad: 1º. La pintadera y la grafía canaria son signos representativos de nuestra identidad. Afirmamos que han sido un símbolo permanente para el arte canario. Reclamamos el origen autóctono de nuestra cultura. 2º. Nunca podrá ser destruida la huella de nuestros orígenes. Ni la conquista, ni la colonización, ni el centralismo, han logrado desterrar la certidumbre de esta cultura viva. No negamos los lazos que nos unen a los pueblos de España, pero reivindicamos nuestra propia personalidad. 3º. En el proceso histórico hemos asimilado aquellos elementos que han servido para conformar nuestra peculiaridad, y rechazado los que no se acomodaron a ella. Nuestra universalidad se asienta en nuestro primitivismo. 4º. Contra el tópico del intimismo, nuestra vocación universal. Contra la pretensión de cosmopolitismo, nuestra raíz popular. Contra la acusación de aislamiento, nuestra solidaridad continental. 5º. Canarias está a cien kilómetros de África. La existencia del canario-americano es un hecho histórico de gran significación. La presencia de África y América en Canarias es evidente. 6º. Nos pronunciamos por una cultura regional, frente a la disgregación y la división fomentadas por el centralismo. Ante las demás nacionalidades y pueblos de España, reclamamos nuestra presencia de igualdad fraternal. 7º. Nos declaramos plenamente solidarios con las reivindicaciones de las masas canarias. No creemos en una cultura al margen de las luchas sociales del pueblo. Autonomía, democratización de la cultura, libertad de creación y protagonismo popular son las herramientas con las que haremos nuestra propia revolución cultural.

El comisario de la exposición, Dailo Barco, insiste en que «el pueblo de El Hierro fue absolutamente protagonista», por lo que desplaza el foco desde el texto del manifiesto hacia la participación colectiva. Así, manifiesto, monumento, paisaje e implicación vecinal forman parte de una misma obra. «Es una gran performance artística», resume, reivindicando una mirada que no fragmente lo ocurrido.

De lo regional a lo microlocal

La propia denominación del documento ilustra ese hecho. El texto se titulaba originalmente Manifiesto en Canarias, pero la potencia simbólica de la jornada del 5 de septiembre de 1976 hizo que acabara siendo conocido como Manifiesto de El Hierro. No en vano, la elección de la Isla respondía a una intención política y cultural clara, la de situar en un territorio periférico un debate sobre el conjunto de Canarias. El político herreño Aurelio Ayala y el artista grancanario Tony Gallardo, precursores de la iniciativa, buscaban precisamente transformar el margen en centro y hacer de El Hierro un lugar desde el que pensar el Archipiélago, en un momento en el que las Islas vivían todavía bajo dinámicas de aislamiento y desigual desarrollo.

El monumento de Gallardo, conocido también como El arado de los sueños, supo condensar esa voluntad. La herramienta agrícola se elevaba a escala monumental y se revestía de rojo, colocando en el espacio público a un sector históricamente relegado. Dailo Barco insiste en que aquella propuesta tenía una dimensión social explícita, vinculada a una generación que buscaba intervenir en la realidad desde el arte y la política en un momento de apertura todavía incierto. «Aquella gente se jugó el tipo», sentencia el comisario, aludiendo al riesgo que implicaba articular este discurso en pleno tránsito hacia la democracia.

Movilización

Así, tras la iniciativa aparece la figura clave de Aurelio Ayala. Herreño, joven y vinculado entonces a la militancia comunista, fue, en palabras de Dailo Barco, «el gran hacedor de que todo esto ocurriera». Su papel fue decisivo para conectar la propuesta artística de Gallardo con el tejido social de la Isla y con la juventud canaria. La doble dimensión artística y popular permite entender ahora la magnitud de lo ocurrido y su carácter excepcional dentro del panorama cultural español de la época.

Aurelio Ayala durante la lectura del manifiesto en 1976. / ED

El testimonio de su hija mayor, Tania Ayala, aporta una perspectiva íntima y política a la vez. «Tanto mi padre como Tony Gallardo trabajaron cada uno en su línea: uno movilizando la parte artística y otro la popular», explica, sintetizando la alianza que dio lugar al proyecto. Durante semanas, entre 600 y mil jóvenes participaron de forma altruista en la construcción del monumento, en un contexto de aislamiento que hoy resulta difícil de imaginar. «No podemos pensar en Canarias como ahora porque El Hierro se encontraba entonces aislado», recuerda y subraya así la dimensión extraordinaria de aquella movilización.

Legado abstracto

Esa capacidad de convocatoria no se explica solo por la coyuntura histórica, sino también por el perfil de Ayala. «Tenía una capacidad de convencimiento y de oratoria enorme, pero sobre todo era coherente: decía una cosa y la hacía,», señala con orgullo su hija. Esa coherencia fue determinante para implicar a una generación en una iniciativa impulsada, en parte, por un artista prácticamente desconocido en la Isla. Por eso Tania Ayala insiste en que «hay un legado abstracto, una movilización de conciencia» e insiste en que el impacto del manifiesto no puede medirse sólo en términos materiales. Aquel impulso se inscribe en el proceso de construcción de la identidad isleña que generó un «entusiasmo por ser canario e impacto en la conciencia». Añade una idea que conecta pasado y presente: «Ahora hay un orgullo real, ya no hay un sentimiento de inferioridad; ser canario es lo más».

La jornada de aquel 5 de septiembre de 1976 no fue, por tanto, un acto aislado. Hubo construcción colectiva, inauguración pública, actuaciones, conversaciones y entrevistas improvisadas a pie de monumento. La película Arar, sembrar, esperar, rodada por Antonio Rosado y Damián Santana, documenta parte de ese proceso y constituye hoy una de las principales fuentes para aproximarse a lo ocurrido. Incluye, además, un audio del propio manifiesto, aunque no permite identificar con certeza quién lo leyó ni en qué condiciones se registró esa voz. Esa ausencia de precisión, lejos de restar valor, refuerza su carácter coral.

Un nuevo escenario

Con el paso de los años, sin embargo, el relato se centró en la polémica intelectual generada por el texto, relegando a un segundo plano la experiencia en El Hierro. Dailo Barco propone ahora corregir ese desequilibrio y recuperar la dimensión performativa del episodio, en la que los artistas abandonaron los espacios convencionales para entrar en contacto con la realidad social. En la Cruz de los Reyes todos estaban en una suerte de horizontalidad que definió el acto.

El manifiesto, además, no terminó ese día. Circuló en fotocopias, se tradujo a distintos idiomas y fue presentado semanas después en la Feria del Libro de Frankfurt. A las firmas iniciales se sumaron posteriormente nombres como Julio Cortázar, Eduardo Galeano o Juan Rulfo, lo que amplió su proyección internacional y su capacidad de influencia. Al mismo tiempo, generó una intensa discusión en el ámbito cultural, especialmente en torno a cuestiones como la relación con África o la definición de la identidad canaria. Para Barco, esa controversia es una prueba de su eficacia: el texto agitó el debate en un momento en el que, como resume, «salimos de la murria».

Dudas y apoyo

La investigación por este 50º aniversario ha tratado también de visibilizar a quienes quedaron fuera de los relatos oficiales. Especialmente a las mujeres y a las personas que participaron en la construcción y organización del acto sin figurar de ningún modo. La intención ahora es devolver al acontecimiento su carácter de obra colectiva y popular, lejos de una lectura centrada en figuras individuales.

Precisamente, ese carácter popular contrasta con el recorrido institucional posterior. Durante décadas, el arado y lo que representaba quedaron en un limbo. «Al no ser un proyecto institucional, se miró hacia otro lado», afirma Tania Ayala. A ello se sumó que «había una etiqueta de ‘comunista’ y en aquella época eso era un desprestigio». El resultado fue un silencio prolongado que solo empezó a romperse con iniciativas puntuales impulsadas desde el ámbito privado. El 50º aniversario marca, así, un punto de inflexión, ya que se trata de la primera vez que existe un apoyo institucional real y la implicación del Gobierno de Canarias supone un reconocimiento que llega con retraso, pero que permite reubicar el manifiesto en la historia cultural de las Islas.

Noticias relacionadas

La escena que la hija de Aurelio Ayala imagina de su padre ante este aniversario condensa ese cruce entre lo íntimo y lo político: «Lloraría, lo agradecería y se pondría a hablar». Más allá de la anécdota, la frase revela la naturaleza de un proyecto profundamente ligado a la palabra pública, a la capacidad de convocar y de generar comunidad en torno a una idea compartida.