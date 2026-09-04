El PSOE rechaza que Canarias se autoexcluya del Abono Único estatal

Ramón Morales, senador por Gran Canaria y portavoz socialista de Transportes y Movilidad en la Cámara Alta, ha calificado de "precipitadas" las críticas efectuadas por el Gobierno de Canarias al Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Morales ha dejado claro que el programa sí "permite dar cabida a la singularidad canaria".

El senador socialista ha destacado que la orden que regula el programa fue sometida a un proceso de información pública sin que se presentara ninguna alegación desde Canarias. "El Gobierno autonómico tuvo la oportunidad de plantear sus dudas, objeciones o propuestas antes de la aprobación del programa, pero no lo hizo. Por eso resulta precipitado hablar ahora de exclusión", ha afirmado.

Morales ha explicado que el Abono Único pretende fomentar el uso del transporte público y permite incorporar progresivamente servicios urbanos, metropolitanos e interurbanos que son competencia de las comunidades autónomas y las entidades locales.

En Canarias, estas competencias corresponden al Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos. Por ello, "la fórmula concreta de adhesión deberá acordarse entre las administraciones implicadas, respetando la distribución competencial y las características del sistema de transporte de las Islas".

El portavoz socialista ha insistido en que las dudas deben resolverse mediante el diálogo y el trabajo técnico, puesto que los modelos de transporte son diferentes en cada territorio. La incorporación tendrá que formalizarse mediante el convenio o instrumento jurídico correspondiente, en el que se determinen las funciones y obligaciones de cada Administración.

Morales ha apuntado que el Título Único Canario que desarrollan las instituciones del Archipiélago podría facilitar la incorporación al programa estatal, aunque ha precisado que se trata de iniciativas distintas. "El Abono Único tiene sus propias condiciones, pero su configuración permite atender las particularidades de Canarias", ha señalado.

Noticias relacionadas

Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo autonómico que participe en la definición del modelo y evite conclusiones anticipadas. "Si durante el proceso de información pública no se presentó ninguna alegación desde Canarias, lo razonable ahora es estudiar las posibilidades del programa y trabajar para que también beneficie a quienes utilizan diariamente el transporte público en las islas", ha concluido.