Salud mental en Canarias: más de 1.500 pacientes acuden cada mes al psicólogo de la sanidad pública

Más de 1.500 canarios con problemas de salud mental acuden cada mes al psicólogo de la sanidad pública. En el último año y medio, los 53 psicólogos que trabajan en los centros de salud del Servicio Canario de la Salud (SCS) han atendido a 29.720 usuarios y han realizado un total de 50.357 consultas, lo que supone una media de 1.564 pacientes y 2.650 citas al mes. Una demanda que se produce en un contexto especialmente complejo para Canarias, que lleva años situándose entre las comunidades autónomas con peores indicadores en materia de salud mental. De hecho, los datos expuestos en el último Congreso de Salud Mental España, celebrado en Tenerife, revelan que más de la mitad de la población del Archipiélago presenta algún problema psicológico.

Es una realidad que los propios profesionales comprueban a diario. Bárbara Espinosa, psicóloga de Atención Primaria, constata el aumento de solicitudes. "Cada día es mayor el número de personas que precisan de los servicios de salud mental", señala. Cuando comenzó a pasar consulta en su centro de salud recuerda que la afluencia era menor. "Pero conforme se ha ido conociendo el servicio y sus resultados, se ha ido solicitando más", agrega. Espinosa se refiere al Programa de Atención Psicológica de Atención Primaria del SCS, incluido en la Estrategia +AP, que nació en 2022 con el objetivo de mejorar la atención a los problemas de salud mental comunes de intensidad leve o moderada en la población adulta. La iniciativa también busca favorecer la promoción y prevención de la salud mental y evitar la cronificación.

"A día de hoy, en Atención Primaria, una de cada cuatro consultas que atienden los médicos de familia está relacionada con motivos de salud mental", apunta la responsable del programa, Francisca Guerra. Y es que el acceso al psicólogo se realiza a través de la derivación de estos facultativos, que son quienes realizan la primera valoración del paciente y, teniendo en cuenta su historia clínica, sus antecedentes y su contexto social y familiar, determina si puede beneficiarse de una intervención psicológica. La mayoría de los casos que llegan a las consultas corresponden a trastornos mentales comunes, especialmente problemas de ansiedad (46%), trastornos adaptativos (26%) —frecuentemente relacionados con situaciones de estrés o problemas laborales— y depresión (17%). La mayor parte, mujeres.

Distribución de los psicólogos por islas

El Programa de Atención Psicológica comenzó con tan solo 20 profesionales. "Pero en cuatro años hemos conseguido aumentar la plantilla hasta 53 y esperamos que en el plazo de un año podamos seguir con esta dinámica", detalla Guerra. Pero pese a este incremento, los recursos aún son insuficientes. Lo cierto es que el programa solo está implantado al 50% en las Islas. "La idea es contratar a 45 profesionales más para cubrir todas las zonas básicas de salud de Canarias", explica Guerra. En la actualidad, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura son las únicas islas que han alcanzado una cobertura del 100%. En cambio, Tenerife y Gran Canaria, al ser islas más grandes y con mayor densidad de población, todavía tienen una cobertura del 50%.

Eso sí, la mayor parte de los psicólogos de los centros de salud se concentra, precisamente por la misma razón, en las dos islas capitalinas. En concreto, cada una dispone de 17 profesionales, mientras que los 19 restantes se reparten entre las demás islas. La Gomera y La Graciosa son las únicas islas que todavía carecen de psicólogos de Atención Primaria. "Es difícil encontrar profesionales en estas zonas, incluso para las unidades de salud mental, y por eso todavía no se ha implantado el programa", aclara Guerra.

Un psicólogo por cada centro de salud

Espinosa coincide con Guerra en que hacen falta más efectivos. "Hay que ampliar la plantilla a todas las zonas básicas de salud e incluso duplicar la plantilla en algunos centros", revela. Por norma general, cada centro de salud cuenta con un psicólogo. "Pero hay recursos que cuentan con una veintena de médicos de cabecera, que son los encargados de derivarnos los pacientes, y al final no dejan de ser 20 facultativos enviando usuarios a un único psicólogo", comenta Espinosa. Y es que un profesional de la salud mental atiende a una media diaria de seis pacientes.

Los profesionales del SCS atiende a unos seis pacientes cada día

No obstante, desde la coordinación son conscientes del aumento de la demanda y ya han empezado a reforzar los recursos en las zonas más tensionadas. "Nos hemos encontrado con poblaciones tan grandes que hemos tenido que incorporar a un segundo psicólogo como, por ejemplo, en Maspalomas o Guanarteme, que era necesario", concreta Guerra.

Un refuerzo que agilizaría los tiempos de espera

Ese refuerzo también permitiría agilizar los tiempos de espera. Según explica Guerra, un paciente espera de media un mes para conseguir una primera cita con el psicólogo, aunque en las zonas con mayor población el plazo puede alargarse hasta los dos meses o dos meses y medio. "Las consultas sucesivas suelen ser cada 15 días", aclara. Se trata de las citas de seguimiento de aquellos pacientes que ya han iniciado el tratamiento y necesitan más de una intervención.

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El tiempo de espera por una cita se sitúa entre los 30 y los 60 días

Guerra destaca, además, la capacidad de resolución de la Atención Primaria. "Tanto en salud mental como en cualquier otro ámbito, la mayoría de los problemas de salud se resuelven en Atención Primaria, casi un 90%", señala. Por ello, considera fundamental reforzar este programa para aumentar la resolubilidad de los centros de salud. Y recuerda que los psicólogos del programa no son los únicos con los que cuenta la sanidad pública, también están los de Atención Hospitalaria y Especializada.