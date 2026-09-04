"Bienvenidos al paraíso": la ULPGC recibe a sus alumnos de movilidad para el curso 2026-2027

"Bienvenidos al paraíso", con estas palabras empezaba su discurso de bienvenida Jin Taira, vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Se dirigía los más de 1.000 alumnos de movilidad acogidos este año por la ULPGC, y que han asistido este viernes al Welcome Day. Entre las risas de los asistentes, Taira ha continuado: "Sé que suena a broma, pero más de ocho millones de turistas no pueden estar equivocados". Se trata de un año récord, en el que ha habido un incremento del 13% en el número de estudiantes internacionales, con respeto al año anterior.

Al acto de bienvenida, celebrado en el Paraninfo de la Universidad, han acudido alumnos de diferentes países distintos, como Leo, de Alemania. Este estudiante de Medicina tiene las miras puestas no solo en las clases, sino también en las montañas de las Islas. De hecho, uno de sus objetivos para los próximos meses, es escalar el Teide. Pero las actividades al aire libre que quiere realizar no se quedan solo en la montaña, también busca surfear en Las Canteras. Y no es el único, Lewin, Jannis y Peter, también de Alemania, o Reito, de Japón, tienen el mismo objetivo.

Welcome Day en el Paraninfo de la ULPGC / LP/DLP

No todos saben sus planes

Muchos de ellos todavía no hablan español, algunos casi ni saben inglés, pero todos dicen querer aprender durante su estancia. Sumika, estudiante japonesa de economía, teclea en su móvil un rato, y cuando termina enseña el traductor de Google: "Aún no tengo planes, pero quiero divertirme". Y es que, donde algunos tienen claro lo que quieren hacer, otros solo tienen conceptos. "Mi objetivo es romper la burbuja en la que vivo en casa," dice Malte, alemán, alumno de Geografía: "Quiero ser una persona distinta al regresar". Chiara, de Italia, pasa por algo parecido. Sus planes consisten en vivir la Isla, sentirla. "Quiero ver el mar y la naturaleza. Sentir la vida marina y viajar mucho".

Y aunque la gran mayoría, casi unos 700, vienen a través del programa Erasmus, no son los únicos. Miky, Nico, Aitor y Lucía son estudiantes de Sicue, grupo del que hay unos 351 participantes. "Es una pasada el campo. Yo jamás había visto mangos por ahí sueltos", afirma entre risas Aitor, extremeño y estudiante de Ingeniería Eléctrica. "Yo llegué este martes," dice el cordobés Miky. "Quiero ver las cuevas pintadas, que son una pasada", añade. Y tampoco son los únicos hispanohablantes. Fernanda, bióloga, viene desde Chile, y forma parte del programa Mundus, junto con otros 27 estudiantes de países como Japón, México, Colombia o Suiza.

Alumnas de movilidad (Maylin, Elli, Teresa, Franziska) / LP/DLP

Rompen sus expectativas

Muchos están sorprendidos con el tamaño de Las Palmas de Gran Canaria. Robin, de Irlanda, pensaba que tendrían edificios pequeños, y se ha encontrado con inmuebles altos y paseos concurridos. Las calles de Vegueta y los típicos balcones canarios tampoco han pasado desapercibidos para los jóvenes. Les impresiona mucho más, sin embargo, lo que han encontrado al explorar la Isla. Las Dunas de Maspalomas o Los Azulejos en Mogán se repiten entre los estudiantes como lugares extraordinarios. Otro se emociona mucho y dice que tiene ganas de ir al Barranco de las Vacas, o como él lo llama, "el gran cañón de Gran Canaria".

Pero no es solo esta isla lo que quieren explorar. Varios quieren ir a otras, como Lanzarote o Tenerife. Algunos optan por aprovechar y viajar a Marruecos. Hay incluso quien dice que al tener el empadronamiento usará los descuentos de viaje y recorrerá España.

Alumnos internacionales de la ULPGC 2026 (Benni, Frederik, Artur, Max y Joost) / La Provincia

Sin embargo, a todos les ha quedado claro que su experiencia no se mide solo en kilómetros, mucho menos en notas. Así lo ha explicado Bianca Sandu, directora de Movilidad. Recitando a Antonio Machado, ha dicho: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Y es que el camino de estos estudiantes en su movilidad está aún por vivirse. Son ellos ahora quienes deberán elegir qué camino es ese, cometiendo errores y aprendiendo de estos. Los alumnos de movilidad, igual que sus compañeros isleños, comenzarán el curso el miércoles.