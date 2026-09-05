Una antigua estación de bombeo se convierte en el alojamiento más enigmático de Canarias: solo se reserva con una carta escrita a mano

Como si de Hogwarts se tratase, para acceder a este alojamiento es necesario recibir una carta. En esta ocasión, sin embargo, ninguna lechuza se encargará de entregarla: el propio viajero debe escribirla a mano, enviarla por correo postal y esperar una respuesta de la misma manera.

Así comienza la experiencia en El Elevador, una antigua estación de bombeo situada junto a un acantilado de El Hierro y transformada en un singular alojamiento para dos personas. No aparece en los portales convencionales de reservas y tampoco permite seleccionar directamente las fechas desde su página web.

Quienes quieran hospedarse allí deben explicar por escrito qué inspira su visita y qué esperan encontrar durante la estancia. Después comienza una espera sin correos electrónicos, notificaciones ni confirmaciones automáticas.

La carta no es solamente una estrategia para despertar curiosidad. Forma parte de la filosofía de un refugio creado para alejarse temporalmente de las pantallas, el ruido y la velocidad de la vida cotidiana. Una intención que continúa al llegar: el edificio no dispone de wifi, televisión ni cobertura telefónica.

Cómo reservar una estancia en El Elevador

El proceso comienza con una carta manuscrita dirigida a los responsables del alojamiento. El interesado debe contar los motivos por los que desea conocer el lugar y enviarla al apartado de correos habilitado en Villa de Valverde.

La dirección facilitada en su web oficial es:

El Elevador

Apartado de Correos 14

38900 Villa de Valverde

El Hierro, Islas Canarias

El Elevador se asoma al Atlántico desde el sur de El Hierro, con la silueta de La Gomera y el Teide al fondo. / El Elevador

Cada carta es leída antes de que sus responsables envíen una respuesta, también manuscrita y por correo postal. Si la solicitud es aceptada, el futuro huésped recibe una reserva preliminar, información sobre las particularidades del inmueble y un enlace privado.

El único paso digital llega al final. Mediante un código, la persona accede a un calendario privado, consulta la disponibilidad, elige las fechas y formaliza su estancia.

"Todo viaje empieza en el deseo. En una intención. En una carta", explican los responsables en la web oficial de El Elevador. La espera se convierte así en la primera parte de una experiencia concebida para recuperar una relación más pausada con el tiempo.

Una estación construida para llevar agua a La Restinga

El origen del edificio se encuentra en uno de los mayores desafíos históricos de El Hierro: la escasez de agua. La antigua instalación albergaba la maquinaria empleada para elevar este recurso desde un manantial próximo al mar.

Su historia está vinculada a Juan Casañas, propietario de un molino que hace aproximadamente 70 años ideó una forma de aprovechar una fuente situada bajo los acantilados del sur de la Isla, en una zona prácticamente inaccesible por tierra.

El Elevador se encuentra aislado en un paisaje volcánico junto a los acantilados del sur de El Hierro. / El Elevador

Casañas abrió a mano un camino sobre el risco y desarrolló un sistema de tuberías que permitía bombear el agua hasta las zonas superiores. La infraestructura contribuyó a suministrar este recurso a La Restinga.

El edificio que contenía la maquinaria quedó abandonado cuando perdió su función. Décadas después, su emplazamiento extremo y la historia que guardaban sus muros llamaron la atención de Alberto del Hoyo y Silvia Rodríguez, responsables de BeTenerife.

Ambos descubrieron la construcción en 2021, cuando se encontraba en estado ruinoso, y decidieron transformarla en un alojamiento que mantuviera la memoria de aquella infraestructura hidráulica.

De ruina industrial a refugio para dos

La rehabilitación fue encargada al arquitecto canario Alejandro Beautell, conocido por sus proyectos en hormigón y por la integración de la luz y el paisaje en sus obras.

El proyecto conservó el carácter industrial de la estación. Desde el exterior, la construcción mantiene la apariencia de un pequeño búnker de hormigón aislado en mitad de un terreno volcánico. Su interior se organiza como un espacio abierto y minimalista de aproximadamente 60 metros cuadrados.

El alojamiento dispone de capacidad para dos huéspedes. Uno de sus elementos más llamativos es una estancia acristalada que sobresale de la fachada y permite observar el Atlántico desde el borde del acantilado.

El interior minimalista de El Elevador, con una estancia acristalada abierta al océano Atlántico. / El Elevador

La antigua torre de seis metros que contenía un transformador eléctrico se convirtió en el baño. Allí, el agua de la ducha cae desde una tubería situada a gran altura, un detalle que recuerda la finalidad original del inmueble.

Pese a su apariencia austera, el interior incorpora ropa de cama, utensilios de cocina y diferentes elementos de alta gama. También dispone de una máquina de escribir Remington de los años treinta, papel japonés, lacre y una cámara analógica Hasselblad para uso de los visitantes.

Un alojamiento sin pantallas frente al Atlántico

El Elevador se alza junto a un acantilado situado aproximadamente a 250 metros sobre el océano, en un paraje volcánico del sur de El Hierro. El suelo está formado por antiguas coladas de basalto con más de 15.000 años.

Sus promotores resumen el propósito del proyecto con la expresión "habitar el silencio". La ausencia de conexión a internet, televisión y cobertura móvil pretende eliminar distracciones y favorecer que el visitante centre su atención en el paisaje, la lectura, la escritura o el simple paso del tiempo.

La estancia acristalada de El Elevador ofrece una vista directa del océano Atlántico desde el interior del alojamiento. / El Elevador

La propuesta no está pensada para cualquier viajero. El aislamiento, la proximidad al acantilado y la falta de comunicaciones pueden resultar incómodos para quienes necesiten mantenerse conectados constantemente.

Para otros, precisamente ahí se encuentra su atractivo: pasar unos días en una antigua estación de bombeo situada frente al océano y alejada de las pantallas. Una experiencia que comienza antes de poner un pie en El Hierro, cuando el futuro huésped debe explicar sobre el papel por qué quiere conocer el lugar y confiar su petición al correo postal.