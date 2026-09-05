La calima convivirá este sábado con nubes, posibles tormentas y calor

La calima convivirá en los cielos de Canarias con nubes que podrían dejar lluvias e incluso tormentas ocasionales este sábado, en el que se esperan además rachas fuertes locales de viento pero sin que ello conlleve descenso alguno de las temperaturas, que se moverán en el entorno de los 32 y hasta 34 grados en diversos rincones de las islas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará los 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una mínima de 24, mientras que para Las Palmas de Gran Canaria se anuncian valores de entre 24 y 27 grados, conforme a su pronóstico, que anuncia viento del norte moderado, aunque a ratos con rachas fuertes y muy fuertes incluso en puntos de todo el archipiélago.

En las aguas de Canarias se prevén vientos de norte o nordeste y fuerza 4 a 6, con situación de marejada que tenderá aumentar progresivamente a una fuerte marejada que se irá expandiendo por su superficie con el paso de las horas, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima. Durante las horas nocturnas se esperan intervalos de nubosidad baja en costas del norte. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso. Es probable superar los 32 °C en el sur y sureste. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 32

FUERTEVENTURA

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima. Durante las horas nocturnas se esperan intervalos de nubosidad baja en costas del oeste. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso. Se podrán superar los 32 °C en zonas de interior y litoral sur, incluso de forma puntual los 34 °C. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 31

GRAN CANARIA

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima en altura. Se abrirán claros por la tarde. Durante las horas nocturnas se esperan intervalos de nubosidad baja en costas del norte. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad del día, que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones, algo más probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso en algunas zonas, excepto en zonas bajas y costas del norte. Máximas en ascenso, salvo en cumbres, ligero en general en zonas bajas del norte. Se alcanzarán los 34 °C en medianías del oeste, sur y este. Las temperaturas nocturnas se mantendrán elevadas, apenas bajarán de 24-26 °C en las zonas más afectadas. Alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

TENERIFE

Cielos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima ligera en altura. Se abrirán claros por la tarde. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, que podrían ir acompañadas de lluvias débiles en forma de goterones, más probables y frecuentes en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, salvo las máximas en cumbres centrales. Probabilidad de alcanzar 34 °C en medianías de la fachada sur del área metropolitana, en municipios de Candelaria y El Rosario. En medianías orientadas al sur y oeste se alcanzarán los 30-32 °C. Localmente se podrán alcanzar estas temperaturas durante la noche. Alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste con probables rachas ocasionales muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima ligera en altura. Se abrirán amplios claros por la tarde. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones, más probables en zonas altas. Temperaturas en ascenso ligero a moderado, especialmente en zonas de interior y del sur. Se alcanzarán 30-32 °C en amplias zonas de la vertiente sur, localmente 34 °C, pudiendo alcanzar estas temperaturas durante la noche. Alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del este y noroeste, donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 31

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima ligera en altura. Se abrirán amplios claros por la tarde. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad del día que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones, más probables en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo el de las mínimas en zonas de interior. Se alcanzarán 30-32 °C en medianías de la vertiente oeste, y de forma menos probable y más puntual en el este. Estas temperaturas se podrán alcanzar localmente durante la noche. Alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del noroeste y sureste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta, así como presencia de calima ligera en altura. Se abrirán amplios claros por la tarde. No se descarta que se produzcan tormentas aisladas, principalmente durante la primera mitad del día que podrían ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterones, más probables en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo en vertiente sur. Se alcanzarán los 30-32 °C en vertientes sur, localmente los 34 °C. Estas temperaturas se podrán alcanzar localmente durante la noche. Alisio con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste, nordeste y extremo oeste, donde hay baja probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 26