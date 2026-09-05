La Guardia Civil alerta a todos los canarios: "Cuidado al enviar tu DNI por internet sin pixelar estos elementos"
Un simple gesto puede acabar en grandes problemas económicos
Enviar el DNI a través de Internet o WhatsApp sin tomar medidas de seguridad es una práctica muy común que llevan a cabo los canarios y el resto de ciudadanos que puede tener graves consecuencias. La Guardia Civil ha lanzado una alerta donde aseguran que compartir una foto del documentado de identidad sin protección facilita la suplantación de identidad y aumenta el riesgo de sufrir estafas.
"Seguro que lo has hecho alguna vez, te piden una foto de tu DNI para un supuesto trabajo o para una compraventa y la envías", explica un agente de la Guardia Civil en un vídeo difundido en redes sociales. Esta acción aparentemente inofensiva, puede ser un gran favor para los ciberdelincuentes.
Nunca envíes el DNI a color
La Guardia Civil es clara y explica cómo se debe enviar siempre el DNI:
- El DNI nunca debe enviarse a color, siempre se debe compartir en blanco y negro.
- Se recomienda pixelar la fotografía, la firma y la fecha de validez del documento.
Si optas por no seguir los consejos, con la imagen que aparece en el DNI los estafadores pueden abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y cometer delitos en nombre de la víctima, generando graves problemas legales y económicos.
Riesgos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recuerda que el intercambio de documentación personal a través de Internet es cada vez más común, pero también más peligrosa sino se toman las medidas necesarias.
- Suplantación de identidad
- Pérdida de control de la información
- Vulnerabilidad en las comunicaciones
- Mala configuración en redes sociales y sobre exposición de información
- Errores al compartir archivos en la nube
¿Cómo enviar la documentación de forma segura?
- Debes verificar siempre la identidad del receptor, evita siempre compartir documentos con desconocidos o sitios web que no generen confianza.
- Utiliza métodos seguros de envío, así como proteger los documentos con claves de acceso.
- Limita la información, comparte solo los datos estrictamente necesarios.
- Usa servicios en la nube que cifren los documentos por defecto, por ejemplo la bóveda personal de OneDrive.
- Solicita al receptor que elimine el archivo cuando ya no sea necesario.
La Guardia Civil recuerda que en la prevención está la clave.
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