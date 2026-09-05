Indemnizaciones y cursos de reinserción: las penas por delitos sexuales en Canarias que no implican cárcel

La sentencia del caso Canteranos ha reabierto el debate sobre el uso de los acuerdos de conformidad en delitos sexuales, que llevan aparejados considerables rebajas de las penas. Tres de los futbolistas fueron condenados a un año de prisión por difusión de pornografía infantil, mientras que el jugador del Real Madrid Raúl Asencio quedó absuelto del ilícito de revelación de secretos. Todos ellos han pagado indemnizaciones por la vía extrajudicial y no tendrán que pisar ningún centro penitenciario, pero sí participar en cursos de concienciación en materia de género, una de las medidas más recurridas en este tipo de procesos.

El pacto debe ser aprobado por la Fiscalía y contar con el beneplácito de las personas perjudicadas, que conservan el derecho a aceptar o no las disculpas de los responsables del hecho delictivo. Sin embargo, muchas recurren a esta opción como una forma rápida de poner fin al proceso y evitar una nueva revictimización por tener que volver a recordar lo ocurrido.

Aun así, las medidas complementarias no siempre se aplican de la forma que prevé el jurista responsable de enjuiciar el caso. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin ir más lejos, elevó una queja el pasado mes de mayo al Consejo General del Poder Judicial porque el Archipiélago acumulaba cinco meses sin impartir los programas de tratamiento para agresores sexuales que permanecen en situación de libertad vigilada por la falta de convenio con ninguna asociación.

Los pactos deben ser aprobados por la Fiscalía y contar con el beneplácito de los perjudicados

Una magistrada penalista de Santa Cruz de Tenerife puso de manifiesto la situación, pues al dirigirse a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tuvo conocimiento de que había un "vacío legal" que impedía el cumplimiento de los cursos dirigidos a la reinserción social en los casos en los que el penado se encuentra fuera de prisión.

La abogada Pino de la Nuez, presidenta de la asociación Themis de mujeres juristas, entiende que los acuerdos de conformidad son eficaces para el delincuente, "pero desde luego no para la víctima, que ve reducida la pena impuesta". En este sentido, señala que aunque el penado asuma la culpa y pida disculpas "estamos hablando de un tipo de delito distinto, pues no es semejante a que te roben un bolso, que es algo que puedes perdonar".

Declaraciones de las víctimas

Respecto a si estos pactos consiguen evitar una doble victimización, la letrada explica que la denunciante tiene que declarar de todas formas en el juicio. En el caso de los canteranos del Madrid, las dos perjudicadas tuvieron que desplazarse hasta la sede judicial para prestar testimonio, mientras que los jugadores pudieron hacerlo por videoconferencia desde su lugar de residencia.

La abogada apuesta por la prueba preconstituida, que supone que la víctima declare una única vez en sede judicial para evitar su exposición constante al proceso penal, lo cual puede conllevar nuevos daños morales. "No tiene que dar una sensación de impunidad y yo me muestro contraria a las conformidades, pero las tengo que aceptar cuando así son propuestas y aceptadas", añade.

El TSJC reprochó que Canarias no imparte los cursos de reinserción sin penas de prisión

En el caso de las violencias sexuales que se ejercen sobre menores de edad, el 14,52% de las sentencias condenatorias se dictan en base a un acuerdo entre las partes, según datos del Ministerio de Igualdad. La confesión del acusado, en dichas ocasiones, evita que tenga que practicarse la prueba en el juicio, por lo que se dicta por lo general una sentencia firme en el acto.

En el mediático juicio de los futbolistas, afirma De la Nuez que se traslada una "sensación de impunidad" y puede haber una "serie de riesgos" a la hora de aceptar la conformidad. "Los efectos morales, el daño y el derecho a la reparación que puede haber en este tipo de delitos que repercuten en la indemnidad, la libertad sexual y la dignidad de la persona están afectando a varios bienes jurídicos", concluye.