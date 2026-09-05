La Palma tendrá un 60% menos de IRPF y 100 millones tras el nuevo Decreto Canarias

La recuperación de La Palma vuelve a tener una fecha marcada en rojo en el calendario. El próximo 8 de septiembre, el Consejo de Ministros abordará varios de los asuntos incluidos en el denominado Decreto Canarias, entre ellos la aplicación de una deducción del 60% en el IRPF para los residentes de La Palma, una partida de 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla y la posibilidad de utilizar otros 600 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La fecha ha sido confirmada por el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada este lunes. Según explicó, durante el último mes se ha producido un intercambio de documentación entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España para terminar de concretar los aspectos que llegarán al Consejo de Ministros.

La Palma espera otra rebaja fiscal

Una de las medidas que más directamente puede notar la ciudadanía palmera es la relativa al IRPF. El planteamiento pasa por mantener una deducción del 60% para las personas con residencia habitual y efectiva en la isla, una medida vinculada a las consecuencias económicas y sociales provocadas por la erupción volcánica.

Conviene hacer una precisión: aunque políticamente se está hablando de una bonificación del 60% del IRPF, la medida se articula como una deducción en el impuesto sobre la renta. El objetivo, en cualquier caso, es que los contribuyentes que cumplen los requisitos vean reducida de forma considerable su factura fiscal.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno. / LPR

La medida no parte de cero. El Gobierno central ya había ampliado esta deducción al periodo impositivo de 2025 mediante un real decreto-ley aprobado en noviembre de 2025. La normativa estableció para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma una deducción análoga a la existente para Ceuta y Melilla.

Además, en el Congreso se ha planteado mantener esta deducción del 60% del IRPF para los periodos impositivos 2026, 2027 y 2028, dentro de las iniciativas relacionadas con la recuperación de la isla.

Para las familias palmeras, por tanto, la clave está en que la ayuda fiscal no se quede en una medida puntual. La continuidad durante varios ejercicios permitiría mantener durante más tiempo un alivio tributario en una isla que todavía arrastra las consecuencias económicas de la erupción del Tajogaite.

100 millones para seguir reconstruyendo la isla

El segundo gran bloque que está sobre la mesa son los 100 millones de euros destinados a La Palma. El dinero está vinculado a la recuperación de la isla después de la erupción y, especialmente, a las necesidades que siguen pendientes en las zonas afectadas.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma llevan meses reclamando que estos fondos se hagan efectivos. En julio, ambas administraciones exigieron al Estado la transferencia de los 100 millones comprometidos, al considerar que resultaban necesarios para avanzar en la reconstrucción y garantizar que las actuaciones pudieran ejecutarse dentro de los plazos previstos.

La situación tiene especial importancia para el sector agrario del Valle de Aridane, una de las zonas más golpeadas por las coladas. De hecho, la Asociación del Sector Primario de La Palma, Asepalma, ha cifrado en 223 millones de euros las necesidades para completar la recuperación agraria del Valle de Aridane. Esa cantidad supera ampliamente los 100 millones que ahora se encuentran pendientes de movilización.

Los 100 millones, por tanto, no significan que toda la reconstrucción quede resuelta de golpe. Son una pieza más dentro de un proceso mucho más amplio que continúa varios años después de que el volcán cambiara por completo el paisaje, la actividad económica y la vida de miles de personas.

También están sobre la mesa 600 millones del superávit

El paquete que llegará al Consejo de Ministros del 8 de septiembre incluye además otro asunto con bastante peso para las cuentas públicas de Canarias: el uso de 600 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma.

Alfonso Cabello destacó especialmente esta parte porque, según explicó, la autorización permitiría disponer de esos recursos sin limitar su utilización exclusivamente a determinadas infraestructuras. La intención es que puedan destinarse también a sanidad, educación y políticas sociales, áreas que concentran buena parte de las necesidades de las islas.

La cifra es considerable y puede dar margen al Ejecutivo autonómico para afrontar inversiones y actuaciones que, hasta ahora, encontraban más dificultades por las reglas que condicionaban el uso del superávit.

Cabello calificó la aprobación del denominado Decreto Canarias como un "hito importante" después del acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado para movilizar estos recursos.

Un acuerdo que lleva meses cocinándose

Aunque la fecha del 8 de septiembre ya está encima de la mesa, el asunto no ha aparecido de repente. La reconstrucción de La Palma lleva años formando parte de las negociaciones entre Canarias y el Gobierno central y algunas de las medidas han ido avanzando de manera separada.

En octubre de 2025, por ejemplo, la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma ya acordó impulsar tanto la deducción del 60% del IRPF como los 100 millones de euros para la isla. El Ministerio de Política Territorial señaló entonces que ambas medidas estaban relacionadas con el proceso de recuperación y, en el caso de los fondos, con las compensaciones vinculadas principalmente al sector agrícola.

Ahora, casi un año después de aquel acuerdo, el objetivo es que varios de estos compromisos den un nuevo paso mediante su inclusión en el decreto que se llevará al Consejo de Ministros.

La Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma cierra un pacto para activar las ayudas estatales en noviembre / Gobierno de Canarias

Y ahí está precisamente una de las claves de la noticia: el 8 de septiembre no supone por sí mismo que todo el dinero llegue automáticamente a las cuentas de los afectados. Lo que está previsto es que el Consejo de Ministros aborde y, según el calendario anunciado por Canarias, apruebe los correspondientes aspectos del decreto. Después deberán desarrollarse los procedimientos necesarios para que las medidas puedan hacerse efectivas.

La reconstrucción sigue siendo una prioridad para Canarias

La situación de La Palma continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de las administraciones públicas canarias. La erupción del volcán de Tajogaite, que comenzó en septiembre de 2021, obligó a reconstruir carreteras, viviendas, explotaciones agrícolas y otras infraestructuras y dejó una huella que todavía se nota sobre el terreno.

La recuperación agraria es uno de los puntos especialmente sensibles. Las coladas afectaron a numerosas fincas y obligaron a replantear accesos, sistemas de riego y superficies de cultivo. El sector primario ha reclamado en distintas ocasiones que las ayudas lleguen con rapidez para poder recuperar una actividad que resulta fundamental para la economía de la isla.

En julio, el Gobierno de Canarias y el Cabildo insistieron precisamente en la necesidad de que los 100 millones estatales se transfirieran cuanto antes. Según el Cabildo, el Presupuesto del Estado contemplaba esa partida y su transferencia podía realizarse mediante un procedimiento que no requería una votación en el Congreso.

Por eso, la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes se presenta como una cita especialmente relevante para las instituciones palmeras.

El 8 de septiembre, una fecha clave para La Palma

Con todo sobre la mesa, el próximo 8 de septiembre concentrará varias de las reivindicaciones que Canarias lleva tiempo planteando al Estado. La deducción del 60% del IRPF para los residentes de La Palma, los 100 millones para la reconstrucción y la autorización para utilizar 600 millones del superávit autonómico forman el núcleo de los asuntos que el Gobierno canario espera ver aprobados.

El propio Cabello ha señalado que durante las últimas semanas ambas administraciones han mantenido un intercambio de documentación para preparar el texto. La previsión es que el Consejo de Ministros dé el siguiente paso en un paquete de medidas que afecta tanto a La Palma como a la capacidad financiera de Canarias.

Para los palmeros, la medida fiscal puede suponer un alivio directo en sus bolsillos. Para la isla, los 100 millones representan nuevos recursos para continuar con una reconstrucción que todavía tiene muchos frentes abiertos. Y para el conjunto de Canarias, los 600 millones de superávit abren la puerta a disponer de mayor capacidad de inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

La fecha, por tanto, ya está marcada. El martes 8 de septiembre será el momento de comprobar si el denominado Decreto Canarias convierte estos compromisos en medidas efectivas y cuál será finalmente su alcance para La Palma y para el resto del Archipiélago.