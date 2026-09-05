¿Qué pasaría en Canarias si desaparece SEAT?

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el mundo del motor: SEAT podría dejar de existir como marca a partir de 2029 dentro de la estrategia del grupo Volkswagen. No obstante, conviene poner una dosis de calma al asunto. A día de hoy, la desaparición de SEAT no está definitivamente aprobada y la propia compañía ha señalado que Volkswagen trabaja en un plan de transformación del grupo.

El asunto tiene especial interés en Canarias, donde SEAT cuenta actualmente con una red de concesionarios y talleres oficiales repartida por varias islas. En Gran Canaria, por ejemplo, la red oficial incluye instalaciones de Orvecame en Las Palmas de Gran Canaria, Vecindario y Santa María de Guía, mientras que Tenerife también cuenta con presencia de la marca.

Por eso, si finalmente Volkswagen decide poner punto final a SEAT, la pregunta no es únicamente qué ocurrirá con los coches que ya circulan por las carreteras canarias. La cuestión es también qué pasará con las ventas, las reparaciones, las piezas de recambio y los concesionarios que trabajan con la marca.

SEAT todavía vende miles de coches en España

Aunque pueda parecer que la marca está ya de salida, los números cuentan otra historia. SEAT cerró 2025 con 66.142 turismos matriculados en España, lo que la situó como la quinta marca más vendida del país. Además, el Ibiza y el Arona se colaron entre los diez modelos con más matriculaciones.

La situación durante 2026 tampoco es precisamente la de una marca desaparecida. Hasta agosto, SEAT acumulaba 47.829 matriculaciones en España, ocupando la tercera posición del ranking anual por marcas, según los datos recogidos por Faconauto y las organizaciones del sector.

PI STUDIO

El dato resulta importante porque permite entender qué está realmente en juego. No estamos hablando de una marca residual con unas pocas unidades circulando. Hay decenas de miles de coches SEAT en el mercado español y una base importante de clientes que necesitará seguir teniendo mantenimiento y repuestos durante muchos años.

En Canarias, además, la situación tiene sus particularidades. El mercado del automóvil insular depende en buena medida de las redes de distribución y posventa que permiten mantener los vehículos en circulación pese a la condición de territorio insular.

¿Qué ocurriría con los concesionarios de Canarias?

Esta es probablemente una de las primeras preguntas que se harán quienes tengan un SEAT en las islas. La desaparición de la marca no significa automáticamente que mañana cierren los concesionarios. De hecho, si Volkswagen acaba retirando progresivamente SEAT, lo lógico sería que la transición se produzca durante varios años, no de un día para otro.

Los concesionarios podrían tener que cambiar su oferta y dar más protagonismo a otras marcas del grupo. Y aquí aparece la gran protagonista de toda esta historia: Cupra. Volkswagen lleva años apostando por esta marca, que nació vinculada a SEAT y que ha conseguido posicionarse en un segmento más alto del mercado. La estrategia del grupo pasa por concentrar en Cupra buena parte de las inversiones, especialmente en electrificación, mientras SEAT ha quedado progresivamente en un segundo plano.

Seat y Cupra cierran el primer semestre de 2026 con un beneficio operativo de 122 millones de euros, 84 millones más que hace un año / La Provincia

Esto podría traducirse en un escenario curioso para Canarias: menos SEAT nueva en los escaparates y más protagonismo de Cupra y otras marcas del grupo. Para el cliente, el cambio podría ser bastante visible. El concesionario seguiría existiendo, pero su oferta podría transformarse.

Los talleres seguirían teniendo trabajo durante años

Hay otro punto que conviene separar de la venta de coches nuevos: la posventa. Aunque SEAT dejara de fabricar o comercializar nuevos modelos, eso no significa que los vehículos que ya están en las calles desaparezcan. Un Ibiza comprado en 2026 seguirá necesitando aceite, neumáticos, frenos, revisiones y piezas dentro de cinco, diez o incluso más años.

Por tanto, una eventual desaparición de la marca tendría un efecto muy diferente sobre ventas y mantenimiento. La propia red oficial de SEAT en Canarias muestra que actualmente existen puntos de venta y taller en Gran Canaria y otros centros de la red insular.

Para los propietarios, además, existe una cuestión tranquilizadora: la desaparición de una marca no implica que dejen de existir de inmediato las piezas o el servicio técnico. Las obligaciones de garantía de los vehículos vendidos continúan y, después, existe un mercado de mantenimiento y reparación que seguirá necesitando componentes.

Es decir, si alguien acaba de comprar un SEAT, la noticia no significa que su coche se haya convertido de repente en un problema.

Seat Arona, elegido el Coche del Año en Canarias / LOT

El posible final de SEAT resulta todavía más llamativo si se mira qué modelos siguen funcionando mejor. El SEAT Ibiza cerró 2025 con 23.201 matriculaciones en España, ocupando la cuarta posición del ranking de modelos. El SEAT Arona alcanzó 20.294 unidades y terminó séptimo.

En 2026 ambos continúan teniendo un peso considerable. El Ibiza acumulaba hasta agosto 19.837 unidades, suficiente para colocarse segundo entre los modelos más vendidos del mercado español. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de la situación: SEAT todavía tiene productos capaces de vender mucho, pero Volkswagen considera que el futuro de la automoción pasa por marcas y modelos con mayor rentabilidad y una apuesta más fuerte por el coche eléctrico. La cuestión, por tanto, no parece ser simplemente que los conductores hayan dejado de comprar SEAT.

¿Subirán de precio los SEAT de segunda mano?

Este es otro de los posibles efectos que habrá que vigilar en Canarias. Si finalmente se confirma la desaparición progresiva de SEAT, algunos modelos podrían adquirir cierto interés adicional en el mercado de ocasión, especialmente aquellos con una fuerte demanda y buena reputación entre los conductores.

Pero sería demasiado pronto para afirmar que los SEAT usados van a encarecerse. El precio de un vehículo de segunda mano depende de muchos factores: antigüedad, kilometraje, estado, demanda, motorización y disponibilidad de unidades similares. En realidad, durante los primeros años podría ocurrir justo lo contrario en algunos casos. Si una marca pierde protagonismo, los compradores podrían decantarse por otras opciones y determinados modelos podrían sufrir una mayor depreciación. Por eso, para el conductor canario que tenga un SEAT, lo más importante ahora mismo no es salir corriendo a venderlo.

El posible futuro de SEAT llega, además, en un momento complicado para el mercado del automóvil en Canarias. En febrero de 2026 se matricularon en las islas 4.429 vehículos, un 15,15% menos que en el mismo mes del año anterior. En el caso concreto de los turismos y 4x4, las matriculaciones bajaron un 22,65%, hasta las 2.609 unidades. Aconauto Canarias vinculó parte de la caída a la incertidumbre existente entonces alrededor de las ayudas para comprar vehículos.

Al mismo tiempo, el mercado español está acelerando la transición hacia vehículos electrificados. En los ocho primeros meses de 2026 se habían matriculado 818.201 turismos en España, mientras los vehículos electrificados representaban ya el 27,7% del mercado, según los datos difundidos por Faconauto.

Este cambio es fundamental para entender el movimiento de Volkswagen. No se trata solamente de decidir qué logo aparece en el capó. El sector está cambiando de arriba abajo, con enormes inversiones en electrificación y una competencia cada vez mayor de fabricantes asiáticos.

¿Y qué significa todo esto para quien tiene un SEAT en Canarias?

En el corto plazo, prácticamente nada cambia. Los concesionarios y talleres oficiales siguen funcionando y SEAT continúa vendiendo vehículos. La red oficial de Canarias mantiene actualmente puntos de venta y posventa, por lo que no hay motivo para pensar que los propietarios vayan a quedarse sin atención de un día para otro.

La situación sería diferente si Volkswagen confirma finalmente el final de la marca. En ese escenario habría que seguir con lupa la evolución de los concesionarios, las condiciones de garantía, el suministro de recambios y el papel que asumirían otras marcas del grupo.

Para Canarias, además, habrá que observar especialmente qué sucede con la red de distribución. En un territorio fragmentado en islas, disponer de talleres y servicios de posventa cercanos es mucho más importante que en un mercado continental.

Ensamblaje de un coche Seat Ibiza. / La Provincia

Y hay otro elemento que puede jugar a favor de los conductores: SEAT no desaparecería necesariamente de las carreteras aunque desapareciera de los catálogos. Sus coches seguirían circulando durante muchos años y eso mantiene una demanda real de mantenimiento, reparaciones y piezas.

Una posible desaparición que no sería inmediata

La gran noticia es, por tanto, el posible final de SEAT, pero la letra pequeña es todavía más importante. Volkswagen no ha confirmado que la marca vaya a desaparecer y desde el comité intercentros se ha defendido que el empleo en España está garantizado al menos hasta 2030, aunque ligado a determinadas condiciones de producción y electrificación.

La planta de Martorell seguirá siendo estratégica para el grupo y continuará fabricando vehículos, incluidos modelos de Cupra. La discusión está más relacionada con qué lugar ocupará SEAT dentro de Volkswagen en los próximos años que con un cierre inmediato de la industria del automóvil española.

Para los conductores canarios, de momento, toca mirar la situación con cierta perspectiva. Si tienes un Ibiza, un León, un Arona o cualquier otro SEAT, no tienes que hacer nada especial por ahora. El coche seguirá teniendo mantenimiento, recambios y servicio.

Lo que sí puede cambiar con el tiempo es el escaparate de los concesionarios. Y ahí es donde Canarias podría empezar a notar el giro estratégico de Volkswagen: menos protagonismo para SEAT y más espacio para Cupra y las marcas electrificadas del grupo.

La historia, en definitiva, todavía no ha terminado. SEAT sigue vendiendo coches, sigue teniendo clientes y continúa siendo una de las marcas más reconocibles del mercado español. Pero Volkswagen parece haber decidido que el futuro se escribe con otro nombre. Y en Canarias, donde miles de conductores han confiado durante décadas en sus modelos, ese cambio se acabará notando.