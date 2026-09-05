El patrimonio en ruinas de Canarias

Mientras una parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de Canarias atraviesa una etapa de esplendor, tanto a nivel de conservación como de visitantes, otra se derrumba y cae a plomo como el drago de la Catedral de La Laguna. La Lista Roja de Hispania Nostra, dedicada a hacer visibles todos aquellos bienes culturales en peligro, sitúa en el Archipiélago canario 26 elementos patrimoniales que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

Haciendas, molinos, torres defensivas, casas, edificios singulares, antiguas instalaciones industriales, un teatro, un pailebote y un conjunto arqueológico conforman una lista de bienes simbólicos del patrimonio de Canarias que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. "Cada uno de ellos es una página de ese libro que narra nuestra historia", explica Víctor Antona, portavoz de la Lista Roja de Hispania Nostra.

A priori, pueden parecer lugares y edificaciones ajenos a las generaciones más jóvenes o, simplemente, vestigios de un pasado remoto cuya importancia se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, tras sus muros y estructuras permanece la huella de cómo se trabajaba, se comerciaba, se habitaba y se defendía el Archipiélago. "Cuando uno de ellos se deteriora hasta desaparecer se pierde mucho más que un edificio. Se pierde una fuente material para conocer cómo vivían, trabajaban y se relacionaban las generaciones anteriores", explica Miguel Plasencia, historiador especializado en conservación del patrimonio y docente.

Tenerife ostenta la mayoría

La mayor concentración se encuentra en Tenerife. La Isla reúne 19 de las 26 entradas que aparecen en la Lista Roja, muy por encima del resto del Archipiélago. La Palma suma una, mientras que Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote cuentan con dos cada una.

Los Realejos concentra 7 de los 26 elementos, es decir más del 25% del total

El mapa se hace especialmente denso en el norte. Los Realejos concentra seis de estos bienes, una sucesión de haciendas, molinos, antiguas instalaciones industriales y edificios singulares que permite recorrer buena parte de la historia económica y social del municipio.

Allí se encuentra uno de los ejemplos más llamativos, el Elevador de Aguas de Gordejuela, construido en 1903 como un complejo industrial formado por tres edificios y diseñado como estación de bombeo. Su función era elevar el agua hasta la cima del acantilado, situada a unos 200 metros sobre el nivel del mar, para abastecer las zonas de cultivo. Una obra que supuso, en su momento, un hito para la construcción y la ingeniería hidráulica por la complejidad de la orografía y, especialmente, por la dificultad de remontar el agua a través de 270 metros de desnivel.

Ruinas del Elevador de aguas de Gordejuela, en la costa de Los Realejos. / María Pisaca Gámez / El Día

Así mismo, también sobreviven en distinto estado de conservación, los Molinos de la Hacienda de los Príncipes, la Hacienda de la Gorvorana, la Casa familiar de Agustín Espinosa García, la Hacienda de los Jardines de Castro, el Molino de la Piñera y el Teatro Cine Viera y Clavijo.

Son vestigios de una época en la que el agua, la agricultura, la industria y la arquitectura señorial dibujaban buena parte del paisaje del norte de la Isla. Patrimonio aparentemente "menor" que "permite reconstruir la vida cotidiana de generaciones anteriores", afirma el historiador. Hoy, muchos de esos elementos sobreviven en condiciones alejadas de la función y el esplendor que tuvieron en su mejor momento, mientras el deterioro avanza sobre unas construcciones que corren el riesgo de quedar reducida a sus restos.

El abandono es, precisamente, el principal denominador común de estos casos y afecta a más del 90% de los bienes canarios incluidos en el listado. "Ese abandono conlleva una total falta de mantenimiento que, si no se interviene, puede determinar su completa pérdida", señala el portavoz de Hispania Nostra. El problema no siempre empieza con una gran amenaza. A veces basta con que pasen los años sin que nadie repare una cubierta, cierre una grieta o frene la entrada de agua.

La alerta, sin embargo, no se limita a Los Realejos. La Lista Roja se extiende desde el sur hasta el área metropolitana. En Adeje, donde la Casa Fuerte recuerda el tiempo en que la costa tinerfeña tenía que protegerse de las incursiones piratas y el azúcar era uno de los motores de la economía. A pocos kilómetros, el Puertito de Armeñime plantea un problema distinto, relacionado con la transformación de un enclave que también conserva valores arqueológicos.

De la misma forma, el deterioro se extiende a la costa de la capital, Santa Cruz de Tenerife, con la Torre defensiva de San Andrés y la Hacienda de las Palmas de Anaga, uno de los casos que, según Plasencia, "debería servir precisamente como advertencia de lo que puede ocurrir cuando el abandono se prolonga durante años". El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en 2014, no se limita a su casa principal, conserva también una ermita, dependencias agrícolas y viviendas vinculadas a los trabajadores, relacionadas con la actividad agrícola y el cultivo de la vid.

Hacienda de Las Palmas de Anaga. / E.D.

Algo más arriba, en Igueste, desde el Semáforo de la Atalaya, una antigua estación de señalización marítima levantada sobre un acantilado, se vigilaba la llegada de los barcos y se transmitían señales a la capital mucho antes de que las comunicaciones modernas hicieran innecesaria esa tarea.

Y luego están los edificios que cuentan historias menos conocidas. En la ciudad Patrimonio de la Humanidad, San Cristóbal de La Laguna, se erige el Palacio de Nava, un palacio que conserva el recuerdo de una ciudad que fue centro político y cultural del Archipiélago. Así mismo, en Garachico, la Hacienda de los Brieres sobrevivió incluso a la erupción que arrasó buena parte de la villa en 1706. En Tacoronte, el Castillete de Guayonje; en Santa Úrsula, la Hacienda de San Clemente; y en Icod de los Vinos, el Molino de Agua de la Plaza de las Angustias completan esta geografía de bienes amenazados.

En Puerto de la Cruz aparece quizá uno de los casos más sorprendentes. La Casa Amarilla. A simple vista, es otra construcción antigua abandonada. Pero entre sus paredes ocurrió algo que la convirtió en un lugar único en el mundo. Entre 1913 y 1918 funcionó allí el que es considerado el primer centro de estudios primatológicos de la historia. El psicólogo Wolfgang Köhler estudió en ella el comportamiento de los chimpancés y realizó unos experimentos que acabarían teniendo una enorme repercusión científica.

La Casa Amarilla, en el municipio del Puerto de la Cruz. / E.D.

La historia de aquellos trabajos ha alimentado también, con el paso de los años, relatos populares sobre el lugar y hasta sobre supuestas visitas de miembros de la Iglesia para santificarlo. Hoy, sin embargo, la Casa Amarilla tiene un problema mucho más tangible. El edificio, construido en el siglo XVIII y declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra actualmente en ruinas, aun después de que la famosa primatóloga Jane Goodall pidiera de forma imperiosa su recuperación en varias ocasiones.

Un pailebote, un museo y un yacimiento

Aunque el grueso de la lista se concentre en la isla capitalina occidental, otras cuatro islas conservan igualmente bienes de gran valor para el pueblo canario. Son menos numerosos, pero no menos representativos de la diversidad del patrimonio del Archipiélago. En La Palma, la relación se reduce a un único inmueble, la Casona Fierro-Torres y Santa Cruz, en Breña Baja. En Gran Canaria, los dos bienes señalados se encuentran en la Vega de San Mateo, el Museo Cho Zacarías y el Molino de los Barber.

El primero llegó a convertirse en mucho más que un conjunto de antiguas casas de labradores. Durante años funcionó como museo etnográfico, hotel rural y restaurante y llegó a reunir más de 12.000 piezas, además de atraer a visitantes extranjeros. Su historia cambió con las dificultades económicas, el embargo del inmueble y su posterior adquisición por parte del Ayuntamiento. Pese a las actuaciones realizadas para recuperarlo, volvió a quedar cerrado y el deterioro ha terminado por devolverlo a la Lista Roja.

El Molino de los Barber, también en la Vega de San Mateo, pertenece a otra parte de esa misma historia. Construido a comienzos del siglo XX, fue uno de los primeros molinos mecanizados de Gran Canaria y permaneció ligado durante décadas a la actividad agrícola de las medianías. Hoy lleva años sin funcionar y el paso del tiempo ha dejado su huella en cubiertas y carpinterías.

En Fuerteventura, uno de los bienes más singulares de la lista permanece amarrado en el puerto de Gran Tarajal. Es el Pailebote Nostramo, un barco mercante construido en Barcelona en 1918 para la naviera Masiques y dedicado durante décadas al transporte de personas y mercancías en el tráfico de cabotaje. Después pasó por distintas manos y, en 1986, llegó a Canarias para dedicarse a las excursiones turísticas en el sur de Tenerife.

Museo Cho Zacarías, en la Vega de San Mateo, Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Tras la muerte de su último propietario, en 2015, quedó abandonado en Gran Tarajal. En 2019 fue declarado en abandono por la Administración portuaria y actualmente se encuentra en proceso de desguace. El buque, de 36 metros de eslora y 250 metros cuadrados de velamen, es además uno de los cuatro pailebotes originales que quedan en España.

La otra pieza majorera incluida en la lista es la Casita del Huerto de la Higuera, en Betancuria, una construcción de arquitectura tradicional vinculada a la antigua capital de Fuerteventura.

En Lanzarote, la amenaza afecta a dos bienes de naturaleza muy diferente. El Conjunto Arqueológico de Zonzamas, repartido entre Teguise, Arrecife y San Bartolomé, conserva restos de la población indígena de la Isla y constituye uno de los principales enclaves arqueológicos del Archipiélago. Así mismo, en Arrecife se encuentra el Antiguo Hospital o Casa Cabrerón, construido en 1887.

Lista verde y negra

Sin embargo, no todo termina en la Lista Roja. Algunos bienes consiguen salir de ella cuando las actuaciones permiten recuperar los valores que estaban en riesgo. Es el caso de la Lista Verde, que reúne aquellos elementos cuya situación ha mejorado gracias a intervenciones de conservación. En Canarias, por ahora, solo figura la parcela sureste de la Casa Fuerte de Adeje. El conjunto, construido en 1556, fue levantado para proteger la industria azucarera de las incursiones piratas que amenazaban la costa durante el siglo XVI. La recuperación de esta parte de la fortaleza permitió sacarla de la Lista Roja, aunque el resto del conjunto continúa incluido en ella.

En el extremo contrario se encuentra la Lista Negra, donde acaban aquellos bienes cuyo deterioro ha llegado demasiado lejos y han desaparecido o sus valores esenciales han sido alterados de forma irreversible. Una situación que, por suerte, no afecta a ningún elemento del patrimonio del Archipiélago.