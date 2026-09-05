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RTVC se vuelca con las Fiestas del Pino con una programación especial desde Teror

Televisión Canaria y La Radio Canaria retransmitirán en directo la Bajada de la Virgen, la Romería-Ofrenda y los actos centrales del Día del Pino

Procesión de la Virgen del Pino

Procesión de la Virgen del Pino / RTVC

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Radio Televisión Canaria (RTVC) desplegará una programación especial con motivo de las Fiestas del Pino 2026 para acercar a los espectadores y oyentes los principales actos que se celebrarán en Teror los días 5, 7 y 8 de septiembre. La cobertura incluirá retransmisiones en directo de la Bajada de la Virgen del Pino, la Romería-Ofrenda y los actos institucionales y religiosos del Día de la Patrona, además de conexiones desde la Villa Mariana durante toda la celebración.

La programación arrancará este sábado, 5 de septiembre, con la retransmisión en directo de la eucaristía y de la tradicional Bajada de la Virgen del Pino desde su camarín hasta la nave principal de la basílica. La emisión comenzará a las 19.00 horas, coincidiendo con el inicio de la misa, mientras que el descenso de la imagen está previsto para las 20.00 horas. La retransmisión podrá seguirse a través de Televisión Canaria, Canarias Play, la web de RTVC y su canal de YouTube.

La Romería-Ofrenda, protagonista el lunes

La cobertura continuará el lunes 7 de septiembre con un amplio despliegue desde primera hora. Televisión Canaria trasladará a Teror sus principales informativos y ofrecerá en directo la Romería-Ofrenda, que comenzará a las 15.30 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 20.00 horas. Durante la retransmisión se seguirá el recorrido de las carretas y agrupaciones folclóricas de los 21 municipios de Gran Canaria y de las representaciones del resto del Archipiélago.

Ese mismo día, La Radio Canaria emitirá una edición especial del programa Roscas y Cotufas desde la Villa Mariana para acercar a los oyentes el ambiente de una de las citas más multitudinarias de las fiestas. Además, los servicios informativos permanecerán en Teror durante toda la jornada para seguir la llegada de peregrinos y los preparativos del Día Grande.

El Día del Pino, en directo

La programación especial culminará el martes 8 de septiembre con la retransisión en directo de los actos centrales del Día del Pino. Desde las 11.00 horas, televisión y radio ofrecerán la recepción oficial de autoridades, la parada militar, la solemne eucaristía y la posterior procesión de la imagen de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco histórico de Teror.

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Uno de los momentos más esperados será el paso de la Virgen por la Calle Real, donde tendrá lugar la tradicional Petalada, durante la que miles de pétalos de rosas caerán sobre la imagen en uno de los actos más emotivos de la jornada. La cobertura concluirá con una edición especial del Telenoticias 1, que se emitirá desde Teror y recogerá los principales momentos de la celebración.

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