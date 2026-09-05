De san Juan a Corpus

El Corpus Christi (del latín, ‘el Cuerpo de Cristo’) es el día que el calendario litúrgico de la iglesia católica consagra a la celebración de la eucaristía. Es una fiesta que cambia de fecha cada año por celebrarse el jueves sucesivo a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés. Pentecostés (literalmente ‘quincuagésima’, cincuenta) es la festividad de la venida del Espíritu Santo que la iglesia de occidente celebra el domingo, quincuagésimo día, que sigue al de Pascua de Resurrección.

La Pascua coincide siempre con el domingo sucesivo al primer plenilunio de primavera en el hemisferio norte, lo que hace que estas celebraciones fluctúen según las lunaciones de cada primavera y varíen las fechas de la Pascua y, por ende, de Pentecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. Estas tres últimas festividades suelen caer generalmente entre el 10 de mayo y el 14 de junio. El jueves de Corpus se celebra 60 días después del domingo de Resurrección, esto es, el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera.

Por su parte la celebración del nacimiento de san Juan Bautista, el 24 de junio, tiene un origen remoto. A mediados del siglo IV, la iglesia fijó la natividad de Cristo el 25 de diciembre, en torno al solsticio de invierno (que en el hemisferio norte acontece generalmente el 21 de diciembre); para respetar la cronología evangélica, la natividad de Juan Bautista fue situada seis meses antes, el 24 de junio, casi coincidiendo con el solsticio de verano (21 de junio), cuando los días comienzan a acortarse.

Mientras que las primeras celebraciones del Corpus Christi de las que se tiene constancia se sitúan alrededor del año 1250 y la festividad fue instituida en 1264 por el papa Urbano IV (y suele caer entre finales de mayo y mediados de junio). La conmemoración del nacimiento del profeta que bautizó a Jesús, sin considerar los ritos paganos en torno al solsticio de verano que son muchos más antiguos, se señala en el siglo IV.

Para hacernos una idea de lo insólito que resulta la concurrencia de las dos festividades en una misma fecha, desde que se institucionalizó oficialmente la celebración del Corpus Christi solo en dos ocasiones coincidieron ambas: el 24 de junio de 1886 y el 24 de junio de 1943. Por lo que resulta extraordinariamente difícil, aunque no imposible, que el Corpus coincida con san Juan. Miren ustedes si puede ser exagerado decir que alguien «se deja ver de san Juan a Corpus», que puede ocurrir la próxima vez el Corpus caiga por san Juan, lo que resulta evidentemente una hipérbole ya que se estima que el hecho de que estas dos festividades confluyan se da con una periodicidad de, como mucho, una vez cada siglo.

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Como se explica en este refrán que sentencia así: «Si vistes juntos a Corpus y a san Juan, si viste, viste, no los verás más». De modo que la expresión «de san Juan a Corpus» se emplea para manifestar que algo sucede muy pero que muy de tarde en tarde (que en el mejor de los casos puede ser de casi un año), exagerando sobre el tiempo que puede trascurrir desde que acontece un hecho o situación hasta que se repite nuevamente. Es sinónima de estas otras locuciones que dicen «de uvas a brevas», «de higos a brevas» o «de uvas a peras», todas ellas para indicar algo que ocurre muy raramente.