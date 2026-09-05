La vuelta al cole en Canarias: polémicas y novedades para el inicio del curso

Se aproxima el momento más temido del año para el alumnado canario. Las vacaciones de verano tocan a su fin y, dentro de poco, tocará cambiar la hamaca de la playa por la silla del aula. Los prolegómenos no recaen sólo en el estudiante: profesores, padres, directivos e instituciones llevan tiempo inmersos en un proceso preparativo que encontrará a partir de mañana su estreno: la primera en arrancar será la Universidad de La Laguna (ULL), el ocho de septiembre, mientras que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) lo hará el día nueve, junto con Educación Infantil y Primaria. Será el día siguiente cuando arranque la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y el once lo harán los cursos de Bachillerato.

Ilustración sobre el inicio de las clases. / Adae Santana

La previa del curso 2026/2027 ha estado cargada de novedades y polémicas en todos los niveles: en el primer ciclo de Educación Infantil, el descenso en el ratio de alumnos por clase; en Primaria y Secundaria, la incorporación de psicólogos a los centros y, en el caso de las universidades públicas, el tira y afloja con el Gobierno de Canarias por una financiación que consideran insuficiente. Múltiples cuestiones en pos de un objetivo: que el futuro del Archipiélago quede en buenas manos.

El volumen de estudiantado preuniversitario en la educación pública canaria, según los últimos datos del Gobierno autonómico de finales de agosto, ronda los 232.000 alumnos en todo el Archipiélago. En el caso de los estudios superiores, la ULL cifra en 18.504 el alumnado matriculado en un grado o máster, unas cifras que no están cerradas, debido a que el plazo de matrícula extraordinaria continúa abierto hasta el mes de octubre.

En el caso de la ULPGC, los plazos son distintos a los de la universidad tinerfeña, y habrá que esperar hasta el próximo viernes para un nuevo listado que añadirá alrededor de 800 alumnos más, según fuentes de la entidad. Sin embargo, las cifras de estudiantes de nuevo ingreso rondaban los 4.000 estudiantes a principios del mes de agosto, con un 81% de las plazas ofertadas por la institución grancanaria cubiertas a pesar de tratarse de un balance prematuro. Sea como fuere, al igual que ocurre en la ULL, será en octubre cuando se conozca el volumen de estudiantado definitivo.

Bajada de los ratios

Una de las reivindicaciones que marcaron el curso anterior fue la de la reducción del ratio de alumnos por aula, especialmente en el caso del primer ciclo de Educación Infantil —el de las edades comprendidas entre 0 y 3 años—. En este sentido, la Consejería de Educación anunció que para este periodo lectivo, se disminuirá el número de estudiantes a 16 en las clases de Infantil de tres años, a 22 en tercero y cuarto de Primaria y a 25 en tercero de la ESO. Para el año siguiente, se prevé que el número descienda a 22 en toda Primaria, 25 en toda la ESO y a 18 en Infantil de cuatro años.

Otra de las novedades es la aprobación de unas nuevas instrucciones para reorganizar el uso de la tecnología en las primeras etapas educativas. Así, se retirarán las pantallas interactivas multitáctiles (PIM) y otros sistemas digitales de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil, además de establecer restricciones para su utilización en el posterior. Así, las pantallas digitales instaladas actualmente en las clases serán trasladadas a otros espacios de los centros educativos, siendo los equipos directivos los encargados de determinar el nuevo destino de las pantallas en función de las necesidades de cada escuela infantil. La decisión afecta a los centros públicos del Archipiélago y tendrá, como fecha límite, el 30 de noviembre.

Esta tendencia del retroceso de las pantallas permea en el resto de niveles educativos. Desde las librerías apuntan que se detecta un "cambio paulatino y lento de una vuelta al texto, una vuelta a escribir, a que los niños cojan el bolígrafo". Cristina Sánchez, responsable de la librería de Las Palmas de Gran Canaria El Libro Técnico, asegura que los profesores que pasan por el negocio argumentan que la enseñanza digital dificulta la concentración, mientras que el papel estimula la memoria.

Sin embargo, volver a las mochilas con peso encarece la factura. Un volumen de materias troncales como Lengua o Matemáticas ronda los 40 o 45 euros. La caída de la demanda de papel obligó a reducir las tiradas impresas, lo que incrementó el coste unitario. Además, la especificidad regional de las materias encarece la producción nacional.

Libros de texto gratuitos

Para paliar este factor, las enseñanzas obligatorias también estrenan una nueva medida progresiva: la gratuidad de libros de texto. Educación destina durante este periodo lectivo 11 millones de euros a los centros, quienes serán responsables de adquirir el material para garantizar la libertad pedagógica de elegir los materiales que más se adapten al proyecto educativo. Este año, beneficiará a los cursos de primero a tercero de Primaria, primero de ESO y los ciclos formativos de Grado Básico. El próximo año se incorporarán cuarto de Primaria y segundo de ESO, y para 2030 se prevé el uso gratuito de libros de texto implantado en el 100% de las enseñanzas obligatorias.

Esta novedad administrativa provoca que muchos padres y madres aplacen el desembolso. Alfredo Medina, portavoz de El Corte Inglés en Canarias, confirma que la gratuidad estatal "está notándose, está influyendo relativamente" en las ventas. Con todo, las compras se concentran a finales de agosto y en septiembre, aunque muchos previsores gestionan los pedidos desde junio para diluir el impacto financiero.

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un programa para la incorporación de psicólogos en las aulas canarias, diseñado como un modelo que busca la prevención, la detección precoz y la intervención en materia de salud mental dentro del propio sistema educativo. Esta medida, que arranca en este curso, cuenta con una inversión total de 4,4 millones de euros destinados a la integración de 80 profesionales, distribuidos en 42 para la provincia de Las Palmas y 38 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Prevención del suicidio

72 de los psicólogos se incorporarán a los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de las Islas, asignando 2 profesionales a cada uno de ellos. Los ocho que restan reforzarán de manera directa a aquellos que registren un mayor número de activaciones del Protocolo de Intervención ante Riesgo Suicida (PIRS). Así, la cobertura del servicio llegará a, aproximadamente, 250 centros, en los que se dará prioridad al alumnado de 12 a 18 años en Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros de Educación Especial (CEE) y Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP). Como medida complementaria, se ha creado un equipo de asesoramiento específico para activar el protocolo de intervención ante casos de riesgo suicida.

La vuelta al cole también supondrá este año la entrada de unos comedores escolares más saludables. Un nuevo real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 limita los fritos y los ultraprocesados y refuerza las hortalizas, las legumbres, la fruta fresca, los cereales integrales y el aceite de oliva, e insta a que el 5% de los alimentos sean de producción ecológica. Aunque bien es cierto que la normativa entró en vigor en abril, su implantación total se producirá este curso, a excepción de los productos ecológicos, que dispondrá de un plazo más amplio.

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) recibirá también una mayor atención durante el curso venidero. Actualmente, la educación canaria cuenta con 1.840 auxiliares educativos, que se prevé aumentará durante el transcurso del periodo lectivo. Estos profesionales atenderán a unos 5.000 estudiantes de toda la geografía insular. Para ello, se ha incrementado una dotación presupuestaria que ronda los 22 millones de euros, y que se prevé un gasto plurianual a partir de 2027 que ascienda a los 26,6 millones —actualmente en licitación—.

Ilustración sobre la vuelta a las aulas. / Adae Santana

Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha impulsado el anteproyecto de la Ley Canaria de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado, actualmente en tramitación parlamentaria. Pretende abarcar la diversidad en un sentido integral, no sólo enfocado en el alumnado NEAE, sino en materia cultural, de género, socioeconómica o religiosa, entre otros. La ley define la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y una de las principales fortalezas del sistema educativo de las Islas, provocando un cambio de cultura en la comunidad escolar para lograr la evolución del sistema.

Además, busca transformar el modelo de aula Enclave a través de la integración frente al paralelismo, dejando de funcionar como una modalidad de escolarización paralela y convirtiéndolas en una medida de atención a la diversidad. Así, el alumnado estará integrado en el grupo ordinario y participará activamente en él, acudiendo al aula Enclave sólo para trabajar aspectos específicos puntuales de su desarrollo personal. Finalmente, reconoce el derecho de todas las familias a escoger el centro educativo de sus hijos: un cambio respecto a la normativa previa que obligaba a que el alumnado destinado a CEE se escolarizara únicamente en el más cercano a su domicilio.

Infrafinanciación universitaria

La vuelta al aula de las universidades públicas canarias ha estado condicionada por su situación presupuestaria. A finales de julio, los rectores de la ULPGC y la ULL, Lluís Serra y Francisco Javier García respectivamente, comparecieron públicamente para analizar la propuesta de financiación del Gobierno de Canarias correspondiente al periodo 2027-2030, la cual consideran insuficiente y elaborada bajo una perspectiva unilateral que ha dado un fruto "insuficiente y decepcionante".

A pesar de que el nuevo contrato prevé 45 millones de euros adicionales durante los próximos cuatro años, las máximas instituciones educativas públicas del Archipiélago critican que la financiación base contradice lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que sitúa la aportación que debe hacer la Comunidad Autónoma en un 1% de su PIB para el año 2030, lo que equivaldría a unos 600 millones de euros. Sin embargo, la financiación total que se contempla para ambas universidades en dicho año, es algo superior a los 320 millones, es decir, poco más de la mitad de lo establecido por dicha ley.

Además, las instituciones públicas parten de una situación de desfase presupuestario que se verá acrecentada en el periodo 2027-2030. Para el año que viene, la partida de financiación de la Comunidad Autónoma contempla un desfase en las cuentas de algo más de 3 millones de euros para paliar los gastos referentes a los complementos retributivos estatales de un 1,6% y el 0,5% del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El Gobierno de Canarias está dispuesto a ceder ante cuestiones realistas Migdalia Machín — Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

Sin embargo, argumentan que no contempla el incremento retributivo que los acuerdos del estado contemplan para el año 2027, que según estiman rondará el 4,7%: en ese caso, se añadirían algo más de 11 millones a la cifra y situaría el desfase en unos 15 millones de euros. De forma global, la propuesta ofrece 286,9 millones de euros dedicados para gastos generales, pero las universidades requerirían de 290,4 millones sólo para cubrir los incrementos salariales legales de 2026 y 2027 y parten de una situación de insuficiencia financiera en la que arrastran, desde el periodo anterior, una pérdida acumulada de capacidad de gasto que cifran sobre los 25 millones de euros, mientras que la Consejería sólo reconoce 9,7 millones en su propuesta.

Ninguna de las partes se ha mostrado reacia a negociar y han mantenido tendida la mano para futuras conversaciones que permitan alcanzar un punto común. Sin ir más lejos, el pasado miércoles la consejera de Universidades, Migdalia Machín, dejó claro que el Ejecutivo es conocedor de la voluntad de los rectores de llegar a un acuerdo y que el Gobierno "también está dispuesto a ceder ante cuestiones realistas". También añadió que se trata "de una negociación abierta, no existe un acuerdo cerrado y no se trata de una imposición del Gobierno". En esa línea, concluyó que el objetivo es alcanzar un documento con el que "todos nos sintamos cómodos".

Nuevas titulaciones

Mientras la cuestión monetaria termina de resolverse, ambas instituciones educativas amplían su oferta formativa para el curso venidero. En el caso de la ULPGC, estrena dos nuevos grados: Psicología, en modalidad no presencial —online—, y Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente—que sustituye al actual—.

Por otro lado, también se ofertan tres nuevos másteres: el de Estudios Africanos, enfocado en la realidad del continente vecino al Archipiélago; en Administración y Dirección de Empresas, orientado a formar futuros directivos, y el de Tecnologías Digitales en la Economía Verde, para formar profesionales capaces de afrontar los retos medioambientales del futuro. Finalmente, también se amplían las especialidades de los grados de Administración y Dirección de Empresas y de Turismo.

En cuanto a la ULL, el Consejo Social dio luz verde a principios de año a dos nuevas titulaciones que buscan reforzar la conexión de la institución con dos sectores estratégicos en el Archipiélago: la gestión inmobiliaria y la sanidad. En esa línea, aprobaron el diploma de experto en enfermería de cirugía robótica, de modalidad semipresencial, y una formación específica en administración de fincas y gestión inmobiliaria, de tres años de duración y un diseño académico ligado a la Facultad de Derecho de la universidad tinerfeña.