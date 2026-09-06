Alerta por calor y calima en Canarias este domingo: temperaturas que rozarán los 37 grados

Canarias afrontará este domingo una nueva jornada marcada por el calor intenso, la calima y el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con predominio de nubes medias y altas, una baja probabilidad de tormentas aisladas acompañadas de precipitaciones débiles en forma de goterones y un ascenso de las temperaturas en las medianías del sur.

Las máximas volverán a superar los 34 grados en distintos puntos del Archipiélago, mientras que las mínimas seguirán siendo elevadas, con noches tropicales en buena parte de las islas e incluso registros que podrían superar puntualmente los 30 grados durante la madrugada en las zonas más cálidas.

Gran Canaria

Gran Canaria volverá a ser una de las islas más afectadas por el episodio de calor. En el norte se esperan intervalos de nubes bajas, mientras que el resto del territorio alternará nubes medias y altas con cielos poco nubosos durante la tarde. La calima seguirá presente, especialmente en medianías y cumbres.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque subirán ligeramente en la vertiente sur. En las medianías del oeste, sur y este podrán alcanzarse hasta 37 grados, mientras que durante la noche los termómetros apenas bajarán de los 26 o 28 grados. El alisio soplará con fuerza, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 28 grados.

Lanzarote

La isla registrará intervalos de nubes medias y altas, con predominio de nubes bajas en el norte y presencia de calima. Las temperaturas apenas variarán y el viento alisio soplará con fuerza durante la tarde, con probables rachas muy fuertes en la mitad sur. Los termómetros se situarán entre los 24 y los 29 grados.

Fuerteventura

Se esperan intervalos de nubes medias y altas, con predominio de nubosidad baja en la vertiente oeste y presencia de calima. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el alisio dejará intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en la mitad sur, especialmente en la fachada sur del macizo de Jandía. Las mínimas y máximas serán de 24 y 29 grados, respectivamente.

Tenerife

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas subirán ligeramente en las vertientes sur y este, donde podrán alcanzarse 34 grados, especialmente en zonas bajas de Candelaria y El Rosario. El viento alisio dejará intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en distintas zonas de la isla. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 31 grados.

La Palma

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste y calima ligera en altura. Las temperaturas subirán ligeramente en la vertiente oeste y no se descarta que las medianías alcancen 34 grados. El viento alisio soplará con intensidad en las vertientes sureste y noroeste. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 28 grados.

La Gomera

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las temperaturas subirán ligeramente en la vertiente sur, donde también podrán alcanzarse 34 grados. El alisio dejará rachas fuertes en las vertientes este y noroeste. Los termómetros se moverán entre los 24 y los 31 grados.

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El Hierro

El tiempo será estable, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes bajas en el noreste. La vertiente sur podrá alcanzar también los 34 grados, mientras que el viento alisio soplará con fuerza en distintos puntos de la isla. Las temperaturas estarán entre los 18 y los 25 grados.