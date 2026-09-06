La calima y el calor darán un nuevo golpe este lunes en Gran Canaria con hasta 37 grados

La semana comenzará en Canarias con una nueva jornada marcada por la calima, el calor y el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un ascenso de las temperaturas máximas, que podrán superar los 37 grados en las medianías del sur, este y oeste de Gran Canaria, mientras que las mínimas seguirán siendo elevadas, con noches tropicales en numerosos puntos del Archipiélago.

La presencia de calima persistirá durante toda la jornada, especialmente en las islas orientales, mientras que el alisio soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas más expuestas.

Gran Canaria

Gran Canaria será la isla donde más se dejará sentir el episodio de calor. La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en el norte y cielos poco nubosos en el resto, con nubosidad de evolución en el interior durante la tarde. La calima será más notable en medianías y cumbres.

Las temperaturas máximas subirán en el interior y en la vertiente sur, donde se podrán alcanzar e incluso superar los 37 grados en las medianías del oeste, sur y este. Durante la noche los termómetros apenas bajarán de los 26 o 28 grados en las zonas más cálidas. El viento alisio soplará con fuerza en el sureste y noroeste de la isla. Las temperaturas previstas en la capital oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

Lanzarote

La isla permanecerá poco nubosa, con algunos intervalos de nubes bajas en el noroeste durante las primeras horas y presencia de calima. Las máximas seguirán en ascenso y podrán alcanzar 34 grados, con registros puntuales de hasta 36 grados en la vertiente sur. En Arrecife se prevén temperaturas entre 24 y 34 grados.

Fuerteventura

El tiempo será estable, con cielos poco nubosos y presencia de calima. Las temperaturas subirán, especialmente en el oeste, y podrán alcanzarse 34 grados en zonas del interior y del sur, con valores puntuales de hasta 36 grados. El alisio soplará con fuerza en el sur de Jandía. En Puerto del Rosario los termómetros oscilarán entre 24 y 32 grados.

Tenerife

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera, más significativa en las medianías y cumbres. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y podrán alcanzarse los 34 grados en las vertientes sur y este. El alisio dejará intervalos fuertes en varias zonas de la isla. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 24 y 32 grados.

La Gomera

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera que irá aumentando a lo largo del día. Las máximas subirán ligeramente en el interior y no se descarta alcanzar los 34 grados en la vertiente sur. Las temperaturas estarán entre 24 y 30 grados.

La Palma

La isla registrará cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste y calima ligera. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con valores previstos de entre 23 y 28 grados en Santa Cruz de La Palma.

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El Hierro

La jornada será poco nubosa, con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste y calima ligera en aumento. Las temperaturas variarán poco, aunque podrán subir ligeramente en las zonas altas y alcanzar de forma puntual los 34 grados en la vertiente sur. En Valverde se esperan temperaturas de entre 18 y 24 grados.