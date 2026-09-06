Cuatro de cada diez isleñas nunca se han hecho una mamografía

Casi cuatro de cada diez canarias nunca se han hecho una mamografía. En concreto, el 39,64% de las mujeres mayores de 15 años en las Islas asegura no haberse realizado nunca esta prueba, frente al 33,46% de media nacional.

Canarias se sitúa así entre las comunidades autónomas con mayor proporción de mujeres que nunca se han sometido a una mamografía, solo por detrás de Navarra, Baleares, Extremadura, Murcia y Cantabria. La cifra forma parte del Informe Monográfico de Detección Precoz del Cáncer, elaborado por el Ministerio de Sanidad a partir de la última Encuesta de Salud de España, correspondiente a 2023.

La oncóloga especialista en cáncer de mama y sarcomas del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Josefina Cruz, advierte de que en torno al 25% de las pacientes con cáncer de mama son mujeres premenopáusicas o menores de 50 años, una franja que actualmente queda fuera de la cobertura del cribado en las Islas, situado entre los 50 y los 69 años.

«Dentro de este grupo, el perfil más habitual se sitúa entre los 40 y los 50 años, aunque también encontramos un porcentaje importante de mujeres de entre 30 y 40 años y, de forma más anecdótica, algunos casos entre los 20 y los 30», explica.

La Comisión Europea ya ha recomendado ampliar este tramo de edad, en concreto desde los 45 hasta los 74 años. «Eso en Canarias no va a ser posible de forma súbita, pero se irá ampliando poco a poco», señala la oncóloga.

De hecho, la previsión es comenzar con las mujeres de 49 años y avanzar progresivamente hasta alcanzar las de 45. «Si no hay antecedentes de cáncer de mama cercanos, no haría falta someterse a una mamografía antes de la edad del cribado», aclara Cruz. En cambio, recomienda aumentar la vigilancia y solicitar pruebas radiológicas al ginecólogo en los casos con factores de riesgo.

La ampliación de la edad del cribado cobra especial relevancia a la vista de los datos de la encuesta. El mismo informe revela, además, un descenso en la proporción de mujeres de entre 50 y 69 años que se habían realizado una mamografía en los dos años anteriores.

Así, el porcentaje pasó del 83,80% en 2017 al 68,02% en 2023, casi 16 puntos porcentuales menos. En otras palabras, se ha pasado de ocho de cada diez mujeres a poco más de seis.

Pero Canarias no es un caso aislado. A nivel nacional, la cobertura de las mamografías recomendadas para la detección precoz del cáncer de mama también ha descendido desde 2017, aunque la caída en las Islas es superior a la registrada en el conjunto del país.

No obstante, este dato no equivale a la participación real en el programa de cribado de cáncer de mama de Canarias. Desde la Consejería de Sanidad matizan que el informe del Ministerio no permite medir la participación en el programa autonómico.

Se trata de una encuesta poblacional en la que se pregunta a las mujeres por las mamografías que se han realizado, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse ni compararse directamente con los datos asistenciales registrados por el programa canario.

De hecho, según los datos de la propia Consejería, la participación no ha descendido en los últimos años. Al contrario, en solo un año pasó del 66% en 2024 al 72% en 2025, un incremento de seis puntos porcentuales.

La importancia del cribado

Sanidad insiste, no obstante, en la importancia de realizar esta prueba y, en particular, de participar en el programa de cribado, que considera una de las principales herramientas para la detección precoz.

Las mamografías del programa se realizan cada dos años, de acuerdo con su protocolo de prevención. Cruz explica que esta estrategia permite detectar tumores en fases más tempranas y mejorar las posibilidades de curación.

«El cribado ayuda a conseguir diagnósticos muy precoces y una curación alta», apunta.

Las mujeres que se someten a este examen no tienen constancia de padecer ninguna patología. Sin embargo, en ocasiones los profesionales descubren lesiones pequeñas que todavía no son palpables.

«Estas lesiones son muchísimo más fáciles de curar, requieren mucho menos tratamiento posterior y, evidentemente, disminuyen los efectos secundarios que esos tratamientos pueden conllevar», cuenta la especialista.

Además, insiste en que en estos casos «el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer o provoque la muerte es prácticamente nulo».

Aunque no existe un perfil único de mujer que desarrolle cáncer de mama, Cruz señala que determinados factores pueden aumentar el riesgo de aparición de la enfermedad.

«Todos los requisitos que damos habitualmente para que la población tenga menor riesgo de cáncer sirven para el cáncer de mama», explica.

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Entre ellos destaca la práctica regular de ejercicio físico, seguir una dieta mediterránea, controlar el peso y evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como la obesidad.