El Gobierno de Canarias declara la alerta por altas temperaturas en Gran Canaria desde este lunes
Se podrán superar los 40 grados en algunas zonas
La Dirección General de Emergencias de Canarias ha aumentado de prealerta a alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria desde la 10:00 horas este lunes, 7 de septiembre, mientras que el resto de islas continuarán en situación prealerta.
En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
De esta manera, se esperan un episodio cálido de características tropicales en Canarias, con elevada incertidumbre en su evolución.
Más de 40 grados
En Gran Canaria se esperan temperaturas que alcanzarán y superarán los 35ºC en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y las medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste de la isla. Podrán alcanzarse de forma más local, y especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, los 39ºC a partir del lunes, e incluso los 40ºC durante el martes.
Mientras, en El Hierro y La Gomera, y a lo largo del martes, temperaturas máximas que podrán alcanzar los 36ºC en la mitad sur de estas islas, con especial incidencia en medianías y zonas altas. En La Palma, se alcanzarán a lo largo del martes y de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y vertientes del oeste de la isla, llegándose a los 36ºC en El Paso y zonas del interior de La Caldera de Taburiente.
En Tenerife se espera alcanzar de manera generalizada los 33ºC en el ámbito objeto de declaración, aunque no se descarta superar los 34ºC en zonas más concretas. Desde el martes, ascenso de temperaturas en las cumbres y medianías del sur y oeste, donde podrían alcanzarse los 36ºC, al igual que en la vertiente sur del área metropolitana.
Por su parte, en Fuerteventura y Lanzarote, el calor afectará especialmente a la mitad sur de estas dos islas, aunque podrá extenderse hacia el norte por la depresión interior de Fuerteventura. Las temperaturas podrán alcanzar los 36ºC a partir del lunes, e incluso superarlos de forma más puntual, especialmente a lo largo del martes y en la mitad sur de Fuerteventura.
Asimismo, se prevén temperaturas nocturnas elevadas, que apenas bajarán de los 25 o 26ºC, especialmente en las islas de la provincia de Las Palmas, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica.
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