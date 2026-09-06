¡Es la guerra (híbrida)!

La guerra de Marruecos cambió la historia de España el siglo pasado y el nuevo conflicto con el vecino del sur ha provocado una gran sacudida en la política española de la que aún desconocemos las consecuencias finales. El porvenir de las relaciones hispano marroquí se presenta incierto e inquietante.

Tanto desde la izquierda como desde la derecha, en el Congreso de los Diputados se escucharon voces que definían lo ocurrido en la frontera de Ceuta como «guerra híbrida». ¿Hay dudas, llegados a este punto, de la implicación marroquí? ¿Hacen falta más evidencias? El plan de Marruecos sigue adelante. Se reiteran las manifestaciones «inaceptables», según Sánchez, de los ministros marroquíes. El reino alauí busca su liderazgo como potencia regional, tras los acuerdos de Abrahán, arrinconada Argelia y consumado el control del Sáhara de facto, con lo que supone de alivio defensivo y un menor desgaste militar. Su oponente natural es España. Su próximo objetivo Ceuta y Melilla.

Miles de personas que nadaron a Ceuta el 30 de julio, día de la 27 Fiesta del Trono, pasaron por delante de la residencia real y la prefectura de M’diq (Rincón), cerca de Tetuán, donde se celebraba la solemne liturgia del aniversario del reinado de Mohamed VI. Todo el poder alauí concentrado en los salones reales contemplaba el asalto al territorio español. ¿Espera el presidente Pedro Sánchez un documento que avale la implicación marroquí? Sus objetivos son Ceuta y Melilla. Con el visto bueno y el apoyo económico, político y militar de EEUU, Marruecos lo tiene todo a su favor, en este tiempo de debilidad española interna y en el exterior, y de desorden internacional.

La invasión de Perejil fue un segundo acto, tras la Marcha Verde, de una ofensiva marroquí que se cumple paso a paso. Y si no se cumple, al menos, lo parece. El objetivo del Sáhara Occidental está casi conseguido y ahora se proponen el siguiente: Ceuta y Melilla. Los informes de la inteligencia y del Estado Mayor del Ejército, así como algunos Planes de Contingencia, lo contemplan desde hace unos 25 años. En ellos también se habla de una expansión, como no, que alcanza a Canarias. El golpe de Perejil y el de Ceuta, han sorprendido a los Gobiernos de España, entonces del PP y ahora del PSOE, en el limbo. Hoy, como aquel 11 de julio de 2002 en el islote, haga lo que haga el Ejecutivo español acaba enredado por un pulso marroquí con el inestimable apoyo del «amigo americano».

Conviene no olvidar lo ocurrido en el pasado y contemplar con la perspectiva necesaria. Como se leía en uno de los chistes del Perich en el Quinto Canal, «es más fácil reconocer una equivocación hace 10 años que hace 10 minutos». A la invasión del islote de Perejil, el Gobierno de Aznar respondió con una «acción de guerra». Militares de operaciones especiales rindieron sin resistencia a los seis infantes de marina marroquíes que había tomado el peñón. EEUU también se irritó con España y Colin Powell forzó un acuerdo hispano marroquí sobre el «estúpido islote».

España se enfrenta, veinticuatro años después, a la apetencia expansionista de Marruecos con un poder militar mejorado y creciente y servido por EE UU, que no solo tiene fuerzas e inteligencias sobre el terreno sino también satélites militares geo estacionados sobre la zona. Los intereses de Donald Trump en el país norteafricano resultan, en este siglo XXI, más vitales y sensibles que los que en España, desprestigiada y debilitada en la UE.

Jorge Dezcallar, exembajador en Marruecos y exdirector del CNI, colaborador de Prensa Ibérica, despejó cualquier duda esta semana del poder decisorio y ejecutivo del monarca alauí. En pago a su colaboración antiterrorista y estratégica, Trump aplaude la anexión del Sáhara y critica a España.

El excoronel Amadeo Martínez Inglés estuvo destinado en la sección de Operaciones del Estado Mayor de la Comandancia General de Melilla y recibió la misión de actualizar los planes de defensa de la ciudad. Conoce bien el problema del vecino africano. Escribió hace más de 20 años que la invasión de Perejil había sido ordenada directamente por el rey alauí. Hoy, tras lo contemplado en Ceuta, para muchos observadores, y para más de un servicio de inteligencia, es evidente que Mohamed VI sigue los pasos de la fórmula que su padre Hasán II aplicó en 1975. Acudimos a la historia. Lo escrito, escrito está. El análisis del también escritor e historiador Martínez Inglés, de finales del siglo pasado, ya dejaba claro el porvenir y la «honda preocupación” que sentían miles de compatriotas «por lo que, si Dios y el presidente de los Estados Unidad de Norteamérica no lo remedian, puede caernos a los españoles en el estrecho de Gibraltar y norte de África de aquí a tres , cuatro o cinco años, no muchos más, una vez que el sátrapa alauí haya 'digerido' el antiguo Sáhara español».

Tras sostener que las plazas de Ceuta y Melilla no se pueden defender militarmente con garantías, relataba que el plan de Hasán II empezaba por una «invasión pacífica», como un multitudinario caballo de Troya. «Tampoco hay que descartar una nueva marcha liberadora marroquí del color que se quiera, a imagen y semejanza de la Marcha Verde sahariana que concentrara en las reducidas fronteras de Ceuta y Melilla y las sometiera a una presión asfixiante y desestabilizadora». ¿Les suena? Está publicado hace más de dos décadas. Martínez Inglés ya preveía «graves alteraciones de orden público y contestación civil y algaradas para crear un problema internacional de difícil solución para España». Eran previsiones que suscribía en 1989 en su libro España indefensa y que han cobrado extraordinaria actualidad en este verano de 2026. ¿Nada sabía el CNI del problema? Jorge Dezcallar apuntaba el viernes en Cope que Marruecos, al igual que el Vaticano, países en los que ejerció como embajador, planifica a plazo largo y mucho más allá del corsé de una legislatura como en las democracias europeas.

Noticias relacionadas

La monarquía alauí persigue sus fines estratégicos sin disparar ni un solo tiro. Nos abrumarán desde Moncloa a informes, investigaciones y papeles, pero el Gobierno de España está obligado a ser muy claro, más de lo que ha sido hasta el momento Pedro Sánchez. Las palabras que pronunció el Canciller Friedrich Merz sobre el comportamiento de Rusia con Alemania tras la operación de drones rusos en un aeropuerto germano, se suscriben hoy en España sobre Marruecos: «No estamos en guerra pero tampoco en paz».