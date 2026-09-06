Un magistrado de Tenerife será el nuevo juez de enlace de España ante Estados Unidos y Canadá

El magistrado Íñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz, ha sido designado juez de enlace de España ante las autoridades de Estados Unidos, con acreditación también ante Canadá. El nombramiento se recoge en la Orden PJC/892/2026, de 21 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La designación, resuelta mediante concurso por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce la trayectoria y especialización del magistrado en materia de cooperación judicial internacional. Herrero había sido nombrado el pasado mes de mayo magistrado de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, responsabilidad que ahora abandona.

Durante los próximos tres años, su labor estará centrada en facilitar la coordinación entre las autoridades judiciales de los distintos países, favorecer la aplicación de convenios internacionales y contribuir a la resolución de conflictos transfronterizos.

Experiencia en cooperación internacional

Herrero está especializado en cooperación jurídica internacional, Derecho de familia internacional y redes europeas. Cuenta además con experiencia en los mecanismos de la Conferencia de La Haya y en auxilio judicial internacional, y domina inglés, francés e italiano.

Ingresó en la carrera judicial en 2012 y ha ejercido en Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz, además de desempeñar funciones en diferentes secciones civiles de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. También ha participado en congresos internacionales y publicado trabajos relacionados con la cooperación judicial, los menores y los derechos humanos.

Desde el curso 2022-2023 ejerce asimismo como docente en el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de La Laguna. A su trayectoria se suma su participación en redes judiciales europeas e internacionales y, desde 2024, su representación en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling.

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El nombramiento cuenta con el informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife