Los ochenta y pico

Apenas han pasado cuatro días y su rastro ya empieza a borrarse. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Ochenta? ¿Ochenta y cinco? ¿A quién le preocupa? Nadie recibirá el encargo de identificarlos, de buscar a sus familiares para darles la trágica noticia, de despedirlos con dignidad.

Tras los titulares a toda página, efímera flor de un día, no habrá banderas a media asta, ni días de luto, ni manifestaciones de dolor. Bueno sí, hubo una. La perseverante asociación EntreMares de Fuerteventura volvió a coger la pancarta, como hace con cada tragedia, y salió en Puerto del Rosario para recordarlos.

Veinte personas acudieron, la obstinación de quienes no quieren darse el lujo de olvidar. El resto, ya estamos todos en otra cosa. Hasta el próximo naufragio.

Salieron de Gambia, ese pequeño país que suena a vacaciones, islas exóticas y playas de arena blanca donde la fiesta se prolonga hasta el día siguiente. Pero es todo un trampantojo. Al otro lado de la carretera donde empiezan a emerger garitos y hoteles están los barrios y los pueblos donde miles de jóvenes conjugan el verbo marchar.

Allí están. Trabajan en lo que pueden por unos dalasis, maestros del arte de sobrevivir, cargados de hijos que también un día levantarán la vista y mirarán al mar, como hicieron sus padres y hermanos mayores.

Es fácil reconocer esa ansia legítima de una vida mejor, diferente. De una manera o de otra, todos la tuvimos un día.

Míralos. En Gunjur, Tanji, Jinak, en la misma Banjul. Junto a ellos y ellas desemboca un río de gente que viene de Mali, de Guinea, de Senegal. Jóvenes también que saben que hoy la puerta está abierta de par en par en estas playas, que las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas.

Han cruzado kilómetros de carreteras y fronteras. Llegan cargados apenas con una mochila que abrazan como un salvavidas. Todos tienen un nombre. Malick, Abdoulaye, Omar, Fatoumata, Binta, Mariama.

Sus historias se entrecruzan en la espera y se mezclan, quizás para siempre, cuando suben al cayuco que les llevará al otro lado.

Porque a estos ochenta y pico nadie los volverá a ver. Tragados para siempre por el mar tras más de tres semanas a la deriva, quizás por la avería del motor, es complicado imaginar el horror.

La comida y el agua previstas para una semana se empiezan a racionar, pero inevitablemente se van acabando. El sol que aprieta en lo alto, la humedad constante, el frío por la noche. Los vómitos, la desesperación, el miedo y la locura.

La difícil tarea de arrojar por la borda a quienes se apagan, la permanente búsqueda de luces que no aparecen en el horizonte, las pesadillas, el agotamiento infinito.

En una embarcación sobrecargada y con largos días de mar de por medio, todo puede pasar. Pero esto es lo peor.

La pregunta no es si va a ocurrir, sino cuándo volverá a suceder. De hecho, es la segunda tragedia similar en pocos meses.

Caminando Fronteras, empeñada también en no olvidar, ha registrado 635 muertes en la ruta canaria en lo que va de año. Párense un momento con la cifra. Son tres aviones de los grandes. Enteritos.

Muertes previsibles, esperadas, guarismos que ya no estremecen a casi nadie, que apenas generan una pequeña onda de choque durante un día, quizá dos, pero que van a parar al cajón de las cosas que ya no sorprenden, donde se guardan las letanías y los libros pendientes.

Detrás de cada uno de estos naufragios hay un elefante gigante en la habitación al que tampoco queremos mirar. Todos esos hombres, mujeres y niños hubieran elegido viajar de manera segura si tuvieran la opción.

Así funciona el sistema. Unos nacemos en un lugar y tenemos un color de pasaporte que nos abre las puertas del mundo; a otros les toca crecer con la certidumbre de vallas, policías fronterizos y visados, concebidos para vetarles la posibilidad de moverse.

Y en una perversa vuelta de tuerca, hemos subcontratado el sostén de este tinglado a los propios gobiernos cuya misión tendría que ser velar por los intereses y derechos de sus ciudadanos.

Cuanto más difícil se lo ponemos, más largo, peligroso y mortal es el camino. Tres décadas después de la llegada de la primera patera a Canarias, seguimos empeñados en un tipo de respuesta que solo genera más dolor y sufrimiento y que no es capaz de disuadir a quienes están dispuestos a intentarlo.

La historia es tozuda. La emigración ha sido siempre una parte de la respuesta escogida por los pueblos que sufren, algo que en Canarias sabemos de sobra.

En estos días de relato incendiario en los que se habla de la crisis migratoria de Ceuta, cuando en realidad se trata de una agresión territorial, orquestada y planificada por uno de esos gobiernos a los que hemos subcontratado nuestras fronteras, conviene no olvidarse del coste terrible en vidas humanas que tiene el aparataje de patrulleras y concertinas que hemos montado.

Hoy, como ayer, África es el escenario de una batalla sorda entre potencias por hacerse con el control de sus recursos. Lo estamos viendo en Congo, en Sudán, en el Sahel o en Guinea.

Al baile de las clásicas, como Rusia, Europa o Estados Unidos, se suman con desparpajo China, India o Turquía. Los intentos por romper esa cadena, que los hay, suelen estrellarse una y otra vez con las mismas piedras: las divisiones internas, la ambición humana o la propia resistencia al cambio de los que siempre ganaron.

Hoy, en este nuevo desorden mundial en el que impera la ley del más fuerte y el desprecio a las reglas, la mayoría de los países africanos sigue perdiendo en una partida con las cartas trucadas.

Los ochenta y pico que no estaban en el cayuco rescatado esta semana, a su manera, nos están contando esta historia y otras muchas.

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Solo hay que querer escuchar.