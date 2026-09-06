La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias

Un fenómeno climático que nace a miles de kilómetros de Canarias vuelve a situarse en el centro de la preocupación internacional. El Niño, un patrón natural vinculado al calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, se está intensificando y la ONU ha advertido del riesgo de que provoque nuevos episodios meteorológicos extremos en diferentes partes del planeta.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado que El Niño está llevando al mundo hacia una “zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos”, mientras que la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de la ONU, ha publicado sus últimos datos sobre la evolución del fenómeno.

La evolución de este episodio también ha despertado interés en Canarias. Aunque las islas no se encuentran en la zona donde se origina El Niño, los expertos analizan si los grandes cambios en los patrones atmosféricos mundiales pueden tener algún efecto indirecto sobre el clima del Archipiélago.

¿Qué es El Niño y por qué preocupa a los expertos?

El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y aparece cuando las aguas superficiales del Pacífico tropical se calientan más de lo habitual.

Ese aumento de temperatura altera los patrones de viento y modifica la circulación atmosférica, lo que puede provocar cambios en las lluvias y las temperaturas de distintas zonas del planeta.

Según los datos recogidos por la BBC a partir de los informes de la OMM, las temperaturas del Pacífico tropical central y oriental han aumentado de forma excepcional en los últimos meses, situándose muy por encima de la media y apuntando hacia un episodio de gran intensidad.

Un episodio que podría ser de los más intensos en décadas

La OMM prevé que este episodio de El Niño pueda alcanzar una intensidad excepcional y mantenerse activo hasta, al menos, febrero de 2027.

Los organismos internacionales vigilan especialmente sus posibles consecuencias porque los episodios intensos de El Niño pueden favorecer alteraciones importantes en los patrones climáticos.

Mientras algunas regiones pueden afrontar periodos más secos y un mayor riesgo de sequías e incendios, otras pueden registrar lluvias más intensas e inundaciones.

¿Puede El Niño cambiar el tiempo en Canarias?

Esta es una de las principales dudas que surgen entre los ciudadanos de las islas.

Canarias no se encuentra bajo la influencia directa de El Niño, ya que el fenómeno se desarrolla en el océano Pacífico tropical. Sin embargo, los grandes patrones climáticos del planeta pueden interactuar entre sí y modificar determinadas circulaciones atmosféricas.

Eso no significa que la aparición de El Niño permita predecir por sí sola qué ocurrirá en Canarias. El fenómeno no implica automáticamente más calor, más lluvias o más episodios extremos en el Archipiélago.

Para conocer la evolución del tiempo en las islas seguirán siendo determinantes otros factores como el comportamiento del anticiclón de las Azores, las borrascas atlánticas, la temperatura del océano cercano y la circulación atmosférica.

El fenómeno que puede marcar el clima mundial hasta 2027

La preocupación internacional por El Niño llega además en un contexto de calentamiento global, que puede aumentar la intensidad de algunos impactos asociados a los fenómenos extremos.

La OMM mantiene la vigilancia sobre la evolución del episodio y trabaja en la difusión de sus previsiones para que los países puedan prepararse ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En Canarias, por ahora, el interés está en saber cómo evoluciona un fenómeno que afecta a escala planetaria y si sus posibles efectos indirectos terminan teniendo alguna influencia sobre el comportamiento del clima en las islas durante los próximos meses.