Batalla entre NC y Primero Canarias para 'atracar' en todas las islas en 2027

El inicio del nuevo curso político activa la carrera hacia 2027 en Canarias. A menos de un año de las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo mayo, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) y Municipalistas Primero Canarias (1º Canarias) afrontan los próximos meses con la doble prioridad de reforzar la implantación territorial y definir con quién concurrirán a las próximas citas electorales. Y hay una variable que obliga a acelerar los tiempos: la posibilidad de que las elecciones generales, previstas para agosto, se celebren antes de las autonómicas de mayo.

Dos visiones antagónicas

Son dos visiones antagónicas ante la fragmentación de Nueva Canarias que dio lugar al nacimiento de Primero Canarias. La formación que durante décadas lideró Román Rodríguez y que ahora encabeza como secretario general y diputado regional Luis Campos busca el refugio de una gran confluencia de izquierdas con partidos de ámbito estatal, como Izquierda Unida, Podemos y Sumar, además de organizaciones canarias como Sí Se Puede y Lanzarote en Pie, para asegurar su supervivencia y bajo la premisa de que hay que parar el avance de la ultraderecha. Al mismo tiempo, NC-Bc trata de recuperar su implantación mediante pactos con formaciones locales e independientes de las Islas.

Primero Canarias, con líderes municipales de gran potencia como Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, apuesta por la unidad nacionalista con Coalición Canaria (CC) y por un municipalismo de base para asaltar las instituciones estatales y canarias. La batalla está servida.

¿Unidad con Primero Canarias?: "Imposible"

La posición de Luis Campos sobre un posible reencuentro con Primero Canarias es tajante: “Imposible, imposible”, enfatiza. El secretario general de NC considera incompatibles ambos proyectos y reivindica un nacionalismo “consecuente” y “de progreso, de izquierda”, mientras tilda de "derechas" el encuentro entre CC y Primero Canarias.

Tras la ruptura, la formación necesita rearmar su estructura territorial y recuperar el músculo municipal perdido, una de las claves para intentar demostrar que el partido sigue vivo. Campos, que asegura que quienes dieron por muerto a NC “se equivocaron”, confía en volver “con más fuerza” y convertir esa implantación local en una de sus principales bazas.

La primera vía para ampliar ese espacio pasa por una confluencia con los partidos de ámbito estatal situados a la izquierda del PSOE , junto a organizaciones canarias como Sí Se Puede y Lanzarote en Pie, para dar la guerra en las generales, aunque con vistas también a las autonómicas.

Municipio a municipio

A ello se suma la reconstrucción municipio a municipio, con nuevas estructuras en Firgas, Arucas, Santa Cruz de Tenerife, Güímar, Tacoronte, Icod de los Vinos, Yaiza o Tinajo. NC asegura que se presentará a todas las elecciones “sin excepción”, ya sea con su propia marca o mediante las confluencias y acuerdos que termine cerrando en cada territorio.

Mesa de Unidad Canaria

Primero Canarias articula su alternativa alrededor de la Mesa de Unidad Canaria para las generales, con el objetivo de aunar a Coalición Canaria, fuerzas insulares, agrupaciones municipalistas e independientes y convertir esa suma en representación en Madrid. La ronda de contactos ya ha pasado por Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria, donde ha reunido a distintas organizaciones locales y a CC, y prepara ahora nuevos contactos en Tenerife.

La formación defiende una candidatura unitaria al Congreso y al Senado y ha dejado abierta la puerta a incorporar a Drago y también a NC, pese al rechazo de Luis Campos a una reunificación. Al mismo tiempo, Primero Canarias prepara su desembarco en las instituciones canarias, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias entre sus objetivos.

En el terreno municipal, Samuel Henríquez, secretario de Organización de Primero Canarias, asegura que la formación aspira a estar en los 21 municipios de Gran Canaria y calcula que puede hacerse con entre diez y once alcaldías. Entre los nombres que ya aparecen para dar el salto a otras instituciones, Teodoro Sosa puede optar al Cabildo grancanario y al Congreso, aunque, como señala Henríquez, puede ir “donde quiera”, mientras Óscar Hernández suena para el Parlamento de Canarias.

Henríquez sostiene que, si todas las fuerzas de la Mesa concurrieran juntas, la suma en las elecciones generales podría traducirse, teóricamente, en entre seis y siete diputados en el Congreso o, por lo menos, poder conformar grupo con tres escaños. Ahora CC solo tiene a Cristina Valido, por Tenerife.

Vivienda

Más allá de las alianzas, la vivienda será una de las principales prioridades de ambos espacios, junto al fortalecimiento de los servicios públicos y la educación. NC centrará además su agenda en el debate sobre los límites al crecimiento turístico y territorial y la financiación de las universidades públicas, mientras Primero Canarias quiere mantener el foco en la gestión municipal y los problemas cotidianos, con la vivienda como principal bandera, y, entre otras cuestiones, la defensa de que sus futuros acuerdos no incluyan a fuerzas que rechacen la lucha contra la violencia contra las mujeres.