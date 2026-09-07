Canarias arranca la semana con calor, calima y hasta 37 grados en Gran Canaria

Canarias comienza este lunes una nueva jornada marcada por el calor, la calima y el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de las temperaturas máximas, que podrán superar los 37 grados en las medianías del oeste, sur y este de Gran Canaria, mientras que las mínimas seguirán siendo elevadas, con noches tropicales en buena parte del Archipiélago.

La calima persistirá durante toda la jornada, especialmente en las islas orientales, y el alisio soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas más expuestas.

Gran Canaria

Gran Canaria volverá a ser la isla donde más se notará el calor. La jornada comienza con intervalos de nubes bajas en el norte y cielos poco nubosos en el resto, aunque durante la tarde aparecerán nubes de evolución en el interior. La calima será más significativa en medianías y cumbres.

Las temperaturas máximas subirán en las zonas de interior y en la vertiente sur, donde podrán alcanzarse e incluso superarse los 37 grados en las medianías del oeste, sur y este. Durante la noche, los termómetros apenas bajarán de los 26 o 28 grados en las zonas más cálidas. El alisio soplará con fuerza en el sureste y noroeste de la isla. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

Lanzarote

La isla registrará cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas en el noroeste durante las primeras horas. La calima seguirá presente y las temperaturas máximas irán en ascenso, con valores de hasta 34 grados y que podrán alcanzar de forma puntual los 36 grados en la vertiente sur. En Arrecife se esperan temperaturas entre 24 y 34 grados.

Fuerteventura

La jornada será estable, con cielos poco nubosos y presencia de calima. Las temperaturas subirán, especialmente en el oeste, y podrán alcanzarse los 34 grados en zonas del interior y del sur, con registros puntuales de hasta 36 grados. El alisio soplará con fuerza en el sur de Jandía. En Puerto del Rosario los termómetros oscilarán entre los 24 y los 32 grados.

Tenerife

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera, más apreciable en medianías y cumbres. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y podrán alcanzarse los 34 grados en las vertientes sur y este. El viento alisio dejará intervalos fuertes en distintas zonas de la isla. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 24 y 32 grados.

La Gomera

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en aumento. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en las zonas de interior y no se descarta alcanzar los 34 grados en la vertiente sur. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados.

La Palma

La isla tendrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste y presencia de calima ligera. Las temperaturas apenas experimentarán cambios y en Santa Cruz de La Palma se moverán entre los 23 y los 28 grados.

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El Hierro

El tiempo será estable, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes bajas en el noreste. La calima irá en aumento y las temperaturas podrán subir ligeramente en las zonas altas, con registros que alcanzarán de forma puntual los 34 grados en la vertiente sur. En Valverde las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 24 grados.