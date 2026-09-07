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Canarias registra un agosto cálido pero lejos de ser el más caluroso de la historia: es el décimo desde 1961

El Archipiélago ha registrado 1,1ºC más que la temperatura media del mes de la serie histórica

Estas son las recomendaciones del 112 Canarias para evitar un golpe de calor

Estas son las recomendaciones del 112 Canarias para evitar un golpe de calor / 112 CANARIAS

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M. Plasencia

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Los canarios han pasado un mes de agosto caluroso, especialmente en los primeros días del mes pero ¿es el más caluroso de la historia en las Islas?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) analiza datos desde 1961 y al comparar la media del pasado mes con el histórico la respuesta es clara: no es el más cálido. Eso sí, este 2026 sí que destaca entre los agostos de estas últimas seis décadas.

En concreto, según la Aemet, Canarias ha registrado su décimo mes de agosto más cálido desde 1961 con una temperatura media de 24,2ºC. Esta cifra implica una anomalía térmica del +1,1ºC, o lo que es lo mismo, algo más de un grado por encima de la temperatura más habitual durante la serie histórica.

Efectos del calor | 03/08/2026 | Fotógrafo: Andrés Gutiérrez Taberne | [idTask=267480] [Pinakes=3769950]

Efectos del calor a principios del mes de agosto en Tenerife. / Andrés Gutiérrez Taberne

Las cifras y las noches tropicales

Durante este mes, los termómetros han causado más de un problema a la población del Archipiélago. De hecho, en todo el verano, casi 70 personas han muerto en las Islas por patologías vinculadas con el calor.

Durante la ola de calor registrada entre los días 1 al 5, todas las estaciones meteorológicas automáticas de Aemet en Canarias registraron al menos una noche tropical.

La ola de calor afectó especialmente a la mitad sur y medianías de Gran Canaria, y tuvo como hito más destacado los 44ºC registrados en Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, el pasado 2 de agosto.

El resto del mes continuaron las noches tropicales en buena parte de las estaciones, con la excepción de estaciones de medianías orientadas al norte de Tenerife, Gran Canaria, la Gomera, La Palma y el Hierro, así como en zonas de cumbre de estas islas.

Lluvias

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 114% del valor esperado.

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No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la serie histórica y a la clasificación por quintiles utilizada, el mes presentó un carácter pluviométrico muy húmedo, siendo el décimosegundo desde 1961.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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