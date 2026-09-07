La DGT cambia las normas: los conductores canarios tendrán que apartarse para crear un carril de emergencia en los atascos desde el 1 de octubre

Los grandes atascos forman parte de la rutina de miles de conductores de Canarias, especialmente en las horas punta de entrada y salida de las principales áreas urbanas.

La GC-1, la GC-3, la TF-1 o la TF-5 son algunas de las vías en las que una retención puede llegar a dejar completamente bloqueada la circulación. A partir del próximo 1 de octubre, los conductores tendrán que cambiar su forma de colocarse cuando se produzca una de estas situaciones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) introduce una nueva obligación en el Reglamento General de Circulación: cuando una retención provoque que los vehículos circulen prácticamente a paso de peatón o tengan que detenerse, deberán apartarse para crear un carril de emergencia que permita avanzar a los vehículos prioritarios. La modificación forma parte del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, y entrará en vigor el 1 de octubre.

El objetivo es evitar que una ambulancia, un coche de bomberos o un vehículo policial quede atrapado entre los vehículos cuando más necesita avanzar.

Kilométricas retenciones en la GC-1 por un accidente con varios vehículos. Imagen de archivo. / La Provincia

¿Qué tendrán que hacer los conductores en un atasco?

La nueva norma establece que los conductores deberán orillarse cuando la retención alcance las condiciones previstas para crear un espacio libre destinado a los servicios de emergencia.

No será necesario esperar a que aparezca una ambulancia con las luces encendidas. El carril tendrá que quedar preparado cuando el tráfico se encuentre completamente ralentizado o detenido.

La forma de hacerlo dependerá del número de carriles disponibles en cada sentido.

Si la carretera tiene dos carriles

Este supuesto es especialmente sencillo de recordar.

Cuando una autopista o autovía tenga dos carriles en el mismo sentido, los vehículos deberán abrir el espacio en el centro de la calzada.

Los coches que circulen por el carril izquierdo tendrán que desplazarse todo lo posible hacia la izquierda, mientras que los que estén en el carril derecho deberán aproximarse al margen derecho.

De esta manera quedará un pasillo central por el que podrán avanzar las ambulancias, los bomberos, la Policía y otros vehículos prioritarios.

Atascos en la GC-1 a su paso por Telde. Imagen de archivo. / LP/DLP

Un ejemplo en las carreteras de Canarias

Imaginemos una retención en la GC-1 con dos carriles en el mismo sentido y tráfico completamente detenido.

Los vehículos del carril izquierdo no deberán intentar colocarse en el arcén derecho. Tendrán que desplazarse hacia la izquierda, mientras que los del carril derecho deberán arrimarse hacia la derecha.

El resultado será un espacio vacío entre ambos carriles, por donde podrá circular un vehículo de emergencia.

¿Y si hay tres o más carriles?

La situación cambia cuando existen tres o más carriles en el mismo sentido.

En ese caso, el carril de emergencia deberá abrirse entre el carril situado más a la izquierda y el inmediatamente contiguo.

Los vehículos que circulen por el carril izquierdo deberán apartarse hacia la izquierda. El resto tendrá que desplazarse todo lo posible hacia la derecha.

Esta configuración permite dejar libre un pasillo para los servicios de emergencia sin ocupar innecesariamente otros carriles.

Una situación que puede darse en la GC-3, la GC-1 o la TF-1

La nueva obligación cobra especial importancia en las grandes vías de las islas, donde las retenciones pueden llegar a prolongarse durante kilómetros.

En Gran Canaria, una incidencia en la GC-1 o en la GC-3 puede provocar importantes acumulaciones de tráfico en determinados momentos del día. En Tenerife, la TF-1 y la TF-5 también registran habitualmente retenciones asociadas a accidentes, obras o al elevado volumen de vehículos.

La norma no establece una excepción por el hecho de que el atasco sea habitual o se produzca en una carretera concreta. Si se dan las circunstancias previstas en el Reglamento, los conductores deberán crear el espacio de emergencia.

Retenciones por el cierre de la GC-3. Imagen de archivo. / La Provincia

La DGT no prohíbe detenerse en un atasco

Hay un detalle importante que conviene tener claro. La nueva norma no significa que esté prohibido detener el coche cuando existe una retención.

Si el tráfico obliga a detenerse, los vehículos podrán permanecer parados. Lo que cambia es la obligación de colocarse correctamente para dejar un espacio libre cuando la circulación quede reducida a paso de peatón o los coches tengan que detenerse por completo.

Por tanto, el cambio afecta a la forma de situar los vehículos, no al hecho de que pueda existir un atasco.

¿Por qué se crea este carril de emergencia?

La finalidad es facilitar el paso de los servicios prioritarios y reducir el tiempo que necesitan para atravesar una retención.

Hasta ahora, muchos conductores solo reaccionaban cuando escuchaban la sirena o veían aparecer una ambulancia entre los vehículos. Esto podía provocar maniobras improvisadas y hacer todavía más difícil que el vehículo de emergencia encontrara un hueco.

Con la nueva regulación, el espacio deberá quedar creado antes de que llegue el vehículo prioritario.

La medida busca así que una ambulancia que se dirija a un accidente en la propia vía, un camión de bomberos que acuda a un incendio o una patrulla policial pueda avanzar sin tener que esperar a que los vehículos se aparten a última hora.

El cambio entra en vigor el 1 de octubre

La obligación forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio.

La regla que habrá que recordar es sencilla: cuando el tráfico quede prácticamente detenido, hay que apartarse y dejar libre el espacio establecido para que puedan pasar los servicios de emergencia.

Así, en un atasco de la GC-1, la GC-3, la TF-1 o la TF-5, no solo será importante tener paciencia: desde octubre también habrá que saber hacia qué lado debe desplazarse cada vehículo para que una ambulancia pueda atravesar la caravana.