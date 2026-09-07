La DGT lo confirma: los conductores canarios pueden perder el carné aunque todavía tengan puntos por cometer estas infracciones

Tener puntos en el permiso de conducir no exime a los conductores de poder perderlo. Aunque el sistema de la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que los conductores pierden la vigencia del carné cuando se quedan sin puntos, existe otra vía por la que los usuarios pueden perderlo y no conducir durante un periodo.

Se trata de la privación judicial del derecho a conducir, una consecuencia prevista para determinados delitos contra la seguridad vial. En estos casos, el conductor puede conservar puntos de su carné de conducir y ser condenado a no conducir durante un periodo determinado.

Alcohol o drogas al volante

Una de las situaciones más habituales e conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. El Código Penal establece que conducir con una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o superior a 1,2 gramos por litro de sangre constituye un delito contra la seguridad vial.

Negarse a que un agente realice las pruebas reglamentarias para conocer si se está incumpliendo con al ley también es un delito.

Guardia civil control de drogas y alcohol / Neomotor

Superar los límites de velocidad establecidos

El artículo 379 del Código Penal recoge que "el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

Por lo tanto, circular superando los límites de velocidad establecidos está sancionado económicamente y dependiendo la gravedad con pérdida de putos. En los casos en los que el conductor circule a la velocidad superior establecida en la normativa, es cuando la conducta pasa al ámbito penal.

El Código Penal también contempla como delito la conducción temeraria. Es decir, cuando se pone en peligro la seguridad vía o al integridad de otros usuarios que se encuentran en la vía.

Los conductores pueden perder el permiso de conducir / NEOMotor

Abandonar el lugar de un accidente

Otra de las conductas que pueden acabar dejandoa un conductor sin carné es es abandonar voluntariamente el lugar de un accidente cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 382 bis del Código Penal.

Si el accidente se produce por una acción imprudente del conductor y existen fallecidos o lesiones, la pena incluye la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años, además de prisión de seis meses a cuatro años. Cuando el origen del accidente es fortuito, la privación del derecho a conducir puede situarse entre seis meses y dos años.