Una de cada diez especies de Canarias son introducidas por el humano, y al menos 200 son invasoras

De las 26.129 especies terrestres y marinas que habitan en Canarias, casi una de cada diez ha sido introducida por la actividad humana durante los últimos seis siglos. En concreto, al menos 2.550 especies animales, vegatales, hongos y algas que han encontrado un hogar en las Islas, no se encontraban de manera natural en ellas. Y de estas, al menos 200 plantean serios problemas a la biodiversidad ya compiten con especies nativas –muchas de ellas únicas en el mundo– por los mismos recursos con la ventaja de tener mejores capacidades para sobrevivir en cualquier tipo de entorno.

Según el Banco de Datos de Especies Introducidas en Canarias (EXOS), entre estas especies polizones se encuentran 128 son hongos, 1.243 animales, 14 algas, 1.056 plantas y 7 protozoos. El problema, sin embargo, surge con las más de 200 exóticas, un tipo de especie introducida que no solo es capaz de sobrevivir en el Archipiélago, sino que crece de manera desproporcional destrozando también la biodiversidad autóctona. En este contexto, como explica la Consejería de Transición Ecológica y Energía, "el principal reto está en detectar de forma temprana aquellas especies capaces de establecerse, expandirse y afectar a la biodiversidad del Archipiélago".

No en vano, pese a que Canarias tiene la riqueza de una biodiversidad exclusiva, "sus especies son bastante naíf, porque apenas han desarrollado mecanismos de defensa", resalta el biólogo Manuel Nogales, delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias. Por tanto, cuando entra una especie externa capaz de adaptarse al clima y las peculiaridades de las Islas, las especies nativas corren el riesgo de tener que competir con ellas por alimento o, incluso, de convertirse en sus presas.

Esto último es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a lagartos y lagartijas de Gran Canaria con la entrada de la culebra real de California (Lampropeltis californiae). "Está haciendo daños ecológicos graves y, aunque el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria retira cientos de ejemplares cada año, ya es imposible atajarlas", revela Nogales. Estas serpientes son hoy las principales responsables de la rápida merma que están sufriendo las poblaciones de lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini), cuya conservación pasa por la creación de santuarios donde las culebras no puedan acceder.

Una red de alerta temprana

En la compleja tarea de mantener el equilibrio biológico de las Islas, es fundamental el trabajo de la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS). Esta herramienta implantada por el Gobierno de Canarias en 2020 desarrolla diferentes actuaciones orientadas a la prevención, detección, seguimiento y respuesta frente a nuevas introducciones o nuevos focos y poblaciones de especies invasoras en Canarias, para evitar su establecimiento o expansión. "Es mucho más barato invertir en prevención que en tratar de erradicarlas cuando ya están asentadas", recuerda Nogales, que afirma que este recurso con el que cuenta Canarias es único en el mundo. "Es de mucha ayuda y nos permite hacer un trabajo riguroso", sugiere.

Glosario de términos Especie autóctona o nativa: Organismo que habita de forma natural en un área geográfica determinada. Su presencia no es resultado de la intervención humana, sino de procesos biológicos y evolutivos locales. Especie endémica: Es un tipo específico de especie autóctona cuya distribución se limita de manera estricta a una zona geográfica concreta y delimitada (una isla, una cadena montañosa o un país determinado). No existe de forma natural en ninguna otra parte del planeta. Todas las especies endémicas son nativas, pero no todas las nativas son endémicas. Especie introducida (o exótica): Especie transportada fuera de su área de distribución natural por mediación humana, ya sea de forma voluntaria (comercio, agricultura, mascotas) o accidental (en barcos, transporte de mercancías). Está presente en un lugar ajeno a su origen, pero no necesariamente causa un daño al ecosistema. Especie invasora: Subgrupo de especies introducidas que logra adaptarse, reproducirse con rapidez y colonizar el entorno natural sin control. Su rasgo clave es su impacto negativo en el medio.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la recepción y validación de avisos ciudadanos; las prospecciones y seguimientos de campo; la detección temprana y respuesta rápida; la captura y retirada de fauna exótica –que se derivan a centros como Fundación Neotrópico–; la contención de poblaciones establecidoas y el seguimiento a zonas intervenidas.

También se realiza un intenso trabajo de divulgación y formación a la ciudadanía que, se convierte en la pieza central para poner coto a la expansión de muchas especies. "Un aviso realizado a tiempo puede permitir detectar una especie en sus primeras fases de establecimiento y aumentar considerablemente las posibilidades de actuar antes de que se expanda", sentencian desde Transición Ecológica.

Las especies exóticas de Canarias

Una de las características fundamentales de esta red es el catálogo de especies invasoras. En él se reflejan principalmente aquellas que están establecidas en las Islas y se pueden encontrar sin hacer mucho esfuerzo en la naturaleza, como las algas asiáticas (Rugulopteryx okamurae), la tórtola doméstica (Streptopelia risoria), el galápago de Florida (Trachemys scripta), la pitera común (Agave americana) o la ardilla moruna (Atlantoxerus getulus). Sin embargo, también se registran aquellas que aún no están presentes en las Islas, como el coatí (Nasua nasua) o el coipú (Myocastor coypus). La razón es meramente preventiva: cuanto antes se sepan los daños que pueden causar, más y mejor se puede controlar su entrada.

Ilustración de especies presentes en Canarias. / E. D. / L. P.

En todas las Islas ya hay huellas evidentes de lo estragos que puede causar la fauna y la flora introducida cuando se convierte en invasora. Y para muestra, un botón. Ya casi no hay carretera ni barranco que no amanezca repleta de rabo de gato (Pannicetum sarteacum); las ratas (Ratus ratus) se meriendan la flora de la laurisilva que más le conviene –condicionando su crecimiento natural– y los muflones (Ovis orientalis) sienten una predilección por las plantas amenazadas del Parque Nacional del Teide.

Sin olvidar al gato cimarrón (Felis catus) que se ha demostrado que presiona a las poblaciones endémicas de lagartos y pequeñas aves hasta llevarlas a la extinción. De hecho, un reciente estudio ha probado que los gatos han extinguido a más de 60 especies en las islas de todo el mundo.

Misma estrategia

Cada especie, su distribución y su adaptación al medio es distinta, pero la estrategia que sigue el Ejecutivo para erradicarlas o impedir que influyan es similar. "Los casos de la avispa asiática (Vespa velutina), la olorosa (Pluchea ovalis), la hierba rosa Natal (Melinis repens) y la hormiguita de fuego (Wasmannia auropunctata) representan situaciones diferentes", explica la Consejería, que insiste: "pero comparten una misma estrategia".

En este sentido, con todas ellas se trata de localizar cuanto antes, evaluar el riesgo, intervenir de forma adecuada y mantener el seguimiento, acciones claves para reducir sus impactos y proteger la biodiversidad de Canarias.

Además de las actuaciones llevadas a cabo por RedEXOS, en Canarias se desarrollan otros proyectos específicos destinados al control de especies exóticas invasoras como pueden ser el control del plumacho pampero (Cortaderia selloana), liderado por el Cabildo de Tenerife o el control de la culebra real de California (Lampropeltis californiae) en Gran Canaria, coordinado por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

"Actuar cuando una especie acaba de llegar o cuando sus poblaciones todavía son reducidas resulta mucho más eficaz que intervenir una vez que se encuentra ampliamente distribuida", sentencia el Ejecutivo canario.