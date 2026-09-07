La OCU lo confirma: los canarios deben tener cuidado con estos cafés fríos del supermercado

Los cafés fríos listos para tomar se han convertido en una opción habitual para quienes quieren disfrutar de esta bebida fuera de casa sin necesidad de prepararla. Los supermercados cuentan con una amplia variedad, desde lattes y capuccinos hasta opciones descafeinadas, sin lactosa o con bebidas vegetales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 91 cafés fríos preparados para consumir y solo seis han obtenido la consideración de buena elección.

El azúcar y los aditivos los principales problemas

Uno de los aspectos que más preocupa a la OCU es la cantidad de azúcar presente en estas bebidas. Los 91 productos analizados contienen una media de 7,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Los cappuccino son los que presentan una mayor cantidad media, con 9,2 gramos por cada 100 mililitros.

El principal problema se encuentra en el tamaño de los envases, La mayoría contienen entre 230 y 250 mililitros, por lo que tomarse uno aporta una media de 19 gramos de azúcar. Además, las variedades con sabores como vainilla, caramelo o avellana, cuenta con una media de 8,5 gramos por cada 100 mililitros.

El análisis también pone el foco en la composición de estas bebidas. Solo 19 de los 91 productos analizados están libres de aditivos, siendo el carragenano (E407), utilizado para espesar, el más protagonista.

También aparece el fosfato de sodio (E339) y algunas recetas incluyen ingredientes habituales en productos ultraprocesados, como aromas, gomas, jarabes o almidones modificados.

Los cappuccino y macchiato con los peor parados

Los cappuccino y macchiato presentan las medias calóricas más elevadas "debido a la combinación de bases lácteas grasas junto a una cantidad alta de azúcares para potenciar el dulzor".

Los cafés espresso y los de tipo Protein obtienen mejores resultados nutricionales en el análisis. En el caso de los espresso, además, las recetas suelen ser más sencillas y contienen menos aditivos.

Los mejores valorados

Dentro de los 91 productos analizados, solo seis obtienen la consideración de buena elección según la OCU. Entre esos se encuentran:

Kaiku Caffè Solo largo sin azúcar

Kaiku Caffè Latte sin Azúcares Añadidos

Kaiku Caffè Latte Descafeinado

Kaiku Caffè Latte Protein Coffee Doble Cero

Según la OCU, la clave para elegir un buen café es fijarse en la cantidad de azúcar. También recomiendan optar por café espresso "si recurres con frecuencia a los cafés preparados, ya que es el tipo de café con receta más sencilla y menor número de aditivos".

Lo más importante antes de escoger un café frío de supermercado es leer la lista de ingredientes y la información nutricional.