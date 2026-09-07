Los alumnos del campus de Tafira de la ULPGC entrarán de forma escalonada este curso para evitar los atascos

La entrada a las facultades del campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) será, a partir de este curso que se inicia este miércoles, escalonada para evitar los atascos y la congestión del tráfico. La ULPGC y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) han llegado a un acuerdo por el cual se establecen dos franjas de horarios de acceso a los centros. Todo esto con el objetivo de evitar las retenciones que se producen primera hora de la mañana, principalmente de vehículos procedentes de la GC-1 y la GC-3.

De este modo, dos de los centros académicos con mayor número de estudiantes, las facultades de Economía, Empresa y Turismo y la de Ciencias Jurídicas, inician sus clases a partir de las 9.00 horas, una hora más tarde que el resto. Es decir, casi 2.000 estudiantes, pertenecientes a los grados de Derecho, Trabajo Social, Economía, Administración y Dirección de Empresa y Turismo, entrarán a las aulas una hora más tarde que el resto de estudiantes del campus de Tafira. La ULPGC adopta esta medida, una de las novedades del curso, tras varias reuniones mantenidas a principios de año con la Autoridad Única del Transporte y la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias, en el marco del Protocolo de Movilidad Sostenible impulsado por ambas administraciones.

Línea 326-Campus Universitario recogiendo alumnos / LP/DLP

Global no se queda atrás

De manera paralela, la empresa de transporte público Global ha reordenado sus horarios en las líneas universitarias que se dirigen al campus (321,322, 326, 328, 332 y 333) para facilitar el acceso de estudiantes a las 8.00 y 9.00 horas y mejorar la conectividad desde todos los puntos de la Isla. En su sección web de Atención al Cliente, dispone de un Formulario de Sugerencias, al que se ha añadido un campo denominado Campus ULPGC, con el fin de que la comunidad universitaria pueda enviar sus sugerencias y propuestas sobre la eficacia de estos nuevos horarios establecidos para acceder al campus de Tafira, y así valorar esta programación horaria, que estará viva y será dinámica en función de la fluidez de acceso al campus.

Para facilitar las conexiones, la planificación incorpora dos puntos estratégicos de transbordo: el Cruce de Melenara, para los desplazamientos procedentes del eje sureste, y el Cruce de Almatriche, para los recorridos del eje centro. Estos puntos permitirán ajustar la oferta de transporte a la demanda prevista y mantener la continuidad de los desplazamientos hacia el campus.

Al campus de Tafira acuden diariamente casi 10.000 personas a trabajar y a clase: estudiantes, personal docente y trabajadores de administración y servicios. Esta medida de escalonar los horarios de entrada en dos de los centros con mayor número de estudiantes facilitará la movilidad en los accesos al campus, ya sea en transporte público como privado.

Jornada de puertas abiertas en la ULPGC / Andrés Cruz / LPR

Empiezan los preparativos

Este lunes, la ULPGC ha comenzado los preparativos de cara al gran inicio de curso, y ha abierto sus puertas a los nuevos estudiantes de varias titulaciones. La cita pretende ayudar a los alumnos de nuevo ingreso a incorporarse a la vida universitaria de manera más sencilla y paulatina. En las charlas impartidas en las facultades de Veterinaria y en Ingenierías Industriales y Civiles se han centrado en presentar el uso de webs, chats y aplicaciones, vitales para la vida universitaria. Además, el profesorado, ha ofrecido tours guiados por las instalaciones en las que estudiarán los próximos años.

Los alumnos han conocido así sus horarios, aulas y laboratorios, y quedan ahora a la espera de encontrarse con el resto del profesorado y compañeros el primer día de clases. Esta oportunidad ha hecho también que conozcan los retos que tendrán que hacer frente, en su paso de bachillerato a la formación especializada. No obstante, no pierden ilusión por comenzar esta nueva etapa, según ellos mismos denominan, mucho más autónoma y libre. Se muestran igualmente felices, ante la posibilidad de estudiar asignaturas más relacionadas con sus intereses, una de las diferencias que más les alegra respecto al instituto.

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En el calendario de la ULPGC, el primer semestre comenzará este miércoles, 9 de septiembre, y terminará el 25 de enero. El segundo irá del 1 de febrero al 9 de junio. Por su parte, las convocatorias ordinarias de evaluaciones se llevarán a cabo entre el 8 y el 25 de enero las del primer semestre, y entre el 24 de mayo y el 9 de junio las del segundo. Por último, la convocatoria extraordinaria, será entre el 18 de junio y el 9 de julio.